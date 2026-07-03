Suponemos que estás familiarizado con:
Requisitos previos
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Platform y Custom Connectors.
El conector oficial de Kafka de ClickHouse para Confluent Platform
Esta guía rápida te ayudará a empezar a usar el ClickHouse Sink Connector en Confluent Platform. Para obtener más detalles, consulta la documentación oficial de Confluent.
Instalación en Confluent Platform
Crear un topic en Confluent Platform es bastante sencillo, y puedes consultar instrucciones detalladas aquí.
Crear un topic
Notas importantes
- El nombre del topic de Kafka debe ser el mismo que el nombre de la tabla de ClickHouse. Esto puede ajustarse mediante un transformador (por ejemplo,
ExtractTopic).
- Tener más particiones no siempre implica un mayor rendimiento; consulta nuestra próxima guía para obtener más detalles y consejos de optimización.
Puede descargar el conector desde nuestro repositorio. No dude en enviarnos allí también sus comentarios e incidencias. Vaya a “Connector Plugins” -> “Add plugin” y utilice la siguiente configuración:
Instalar el conector
Ejemplo:
'Connector Class' - 'com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector'
'Connector type' - Sink
'Sensitive properties' - 'password'. This will ensure entries of the ClickHouse password are masked during configuration.
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Reúne los datos de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Ve a
Configurar el conector
Connectors ->
Add Connector y usa la siguiente configuración (ten en cuenta que los valores son solo de ejemplo):
{
"database": "<DATABASE_NAME>",
"errors.retry.timeout": "30",
"exactlyOnce": "false",
"schemas.enable": "false",
"hostname": "<CLICKHOUSE_HOSTNAME>",
"password": "<SAMPLE_PASSWORD>",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"username": "<SAMPLE_USERNAME>",
"key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false"
}
Debe especificar la lista de endpoints permitidos a los que el conector puede acceder. Debe usar un nombre de dominio completo (FQDN) al añadir los endpoints de salida de red. Ejemplo:
Especifique los endpoints de conexión
u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443
Lea la documentación. ¡Ya debería tenerlo todo listo!
Debe especificar un puerto HTTP(S). El conector aún no admite el protocolo nativo.
Limitaciones conocidas
- Los Custom Connectors deben usar endpoints públicos en Internet. No se admiten direcciones IP estáticas.
- Puede anular algunas propiedades de Custom Connector. Consulte la lista en la documentación oficial.
- Los Custom Connectors están disponibles solo en algunas regiones de AWS
- Consulte la lista de limitaciones de Custom Connectors en la documentación oficial