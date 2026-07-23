El puente JDBC de ClickHouse permite a ClickHouse acceder a datos de cualquier fuente de datos externa para la que haya disponible un controlador JDBC

clickhouse-jdbc-bridge contiene código experimental y ya no tiene soporte. Puede contener vulnerabilidades de confiabilidad y seguridad. Úselo bajo su propia responsabilidad.

clickhouse-local en una máquina local para transmitir los datos desde su base de datos a ClickHouse Cloud. Visite la página Migrate de la documentación para obtener más detalles. Para usar JDBC se requiere ClickHouse JDBC Bridge, por lo que deberá usaren una máquina local para transmitir los datos desde su base de datos a ClickHouse Cloud. Visite la página Uso de clickhouse-local en la secciónde la documentación para obtener más detalles.

Esto resulta útil cuando no hay disponible ningún motor de integración , función de tabla o diccionario externo nativo para la fuente de datos externa, pero sí existe un controlador JDBC para esa fuente de datos.

Puede usar ClickHouse JDBC Bridge tanto para lecturas como para escrituras. También puede usarlo en paralelo con múltiples fuentes de datos externas; por ejemplo, puede ejecutar consultas distribuidas en ClickHouse sobre múltiples fuentes de datos externas e internas en tiempo real.

En esta lección le mostraremos lo fácil que es instalar, configurar y ejecutar ClickHouse JDBC Bridge para conectar ClickHouse con una fuente de datos externa. Usaremos MySQL como fuente de datos externa para esta lección.

¡Empecemos!

Requisitos previos Tiene acceso a una máquina que cuenta con: un shell de Unix y acceso a internet wget instalado una versión actual de Java (p. ej., OpenJDK versión >= 17) instalada una versión actual de MySQL (p. ej., MySQL versión >=8) instalada y en ejecución una versión actual de ClickHouse instalada y en ejecución

​ Instale ClickHouse JDBC Bridge localmente

La forma más sencilla de usar ClickHouse JDBC Bridge es instalarlo y ejecutarlo en el mismo host en el que también se ejecuta ClickHouse:

Comencemos por conectarnos a la shell de Unix en la máquina donde se ejecuta ClickHouse y crear una carpeta local en la que más adelante instalaremos ClickHouse JDBC Bridge (puede ponerle el nombre que quiera y ubicarla donde prefiera):

mkdir ~/clickhouse-jdbc-bridge

Ahora descargamos la versión más reciente de ClickHouse JDBC Bridge en esa carpeta:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge wget https://github.com/ClickHouse/clickhouse-jdbc-bridge/releases/download/v2.0.7/clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

Para poder conectarnos a MySQL, vamos a crear una fuente de datos con nombre:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge mkdir -p config/datasources touch config/datasources/mysql8.json

Ahora puede copiar y pegar la siguiente configuración en el archivo ~/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/mysql8.json :

{ "mysql8" : { "driverUrls" : [ "https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.28/mysql-connector-java-8.0.28.jar" ], "jdbcUrl" : "jdbc:mysql://<host>:<port>" , "username" : "<username>" , "password" : "<password>" } }

en el archivo de configuración anterior puedes usar cualquier nombre para el origen de datos; nosotros usamos mysql8

en el valor de jdbcUrl , debes sustituir <host> y <port> por los valores correspondientes de tu instancia de MySQL en ejecución; por ejemplo, "jdbc:mysql://localhost:3306"

, debes sustituir y por los valores correspondientes de tu instancia de MySQL en ejecución; por ejemplo, debes sustituir <username> y <password> por tus credenciales de MySQL; si no usas contraseña, puedes eliminar la línea "password": "<password>" del archivo de configuración anterior

y por tus credenciales de MySQL; si no usas contraseña, puedes eliminar la línea del archivo de configuración anterior en el valor de driverUrls , solo especificamos una URL desde la que se puede descargar la versión actual del controlador JDBC de MySQL. Eso es todo lo que hay que hacer, y ClickHouse JDBC Bridge descargará automáticamente ese controlador JDBC (en un directorio específico del sistema operativo).

Ahora ya estamos listos para iniciar ClickHouse JDBC Bridge:

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge java -jar clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

Iniciamos ClickHouse JDBC Bridge en modo de primer plano. Para detener Bridge, puede volver a poner en primer plano la ventana de shell de Unix anterior y pulsar CTRL+C .

​ Usar la conexión JDBC desde ClickHouse

La forma más sencilla de ejecutar los siguientes ejemplos es copiarlos y pegarlos en clickhouse-client o en la UI de Play

Función de tabla jdbc:

SELECT * FROM jdbc( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' );

Como primer parámetro de la función de tabla JDBC, usamos el nombre de la fuente de datos con nombre que configuramos anteriormente.

Motor de tabla JDBC:

CREATE TABLE mytable ( < column > < column_type > , ... ) ENGINE = JDBC( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' ); SELECT * FROM mytable;

Como primer parámetro de la cláusula del engine jdbc , usamos el nombre de la fuente de datos con nombre que configuramos anteriormente El esquema de la tabla del engine JDBC de ClickHouse y el esquema de la tabla MySQL conectada deben coincidir; por ejemplo, los nombres y el orden de las columnas deben ser los mismos, y los tipos de datos de las columnas deben ser compatibles

​ Instalar ClickHouse JDBC Bridge externamente

Para un clúster distribuido de ClickHouse (un clúster con más de un host de ClickHouse), tiene sentido instalar y ejecutar ClickHouse JDBC Bridge externamente en su propio host:

Esto tiene la ventaja de que cada host de ClickHouse puede acceder a ClickHouse JDBC Bridge. De lo contrario, ClickHouse JDBC Bridge tendría que instalarse localmente en cada instancia de ClickHouse que necesite acceder a fuentes de datos externas a través del Bridge.

Para instalar ClickHouse JDBC Bridge externamente, siga estos pasos:

Instale, configure y ejecute ClickHouse JDBC Bridge en un host dedicado siguiendo los pasos descritos en la sección 1 de esta guía. En cada host de ClickHouse, añada el siguiente bloque de configuración a la configuración del servidor de ClickHouse (según el formato de configuración que haya elegido, use la versión XML o YAML):

XML

YAML < jdbc_bridge > < host > JDBC-Bridge-Host </ host > < port > 9019 </ port > </ jdbc_bridge > jdbc_bridge : host : JDBC-Bridge-Host port : 9019