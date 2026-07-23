​ Uso de Vector con Kafka y ClickHouse

Vector es una pipeline de datos agnóstica del proveedor capaz de leer desde Kafka y enviar eventos a ClickHouse.

Una guía de primeros pasos para usar Vector con ClickHouse se centra en el caso de uso de logs y en la lectura de eventos desde un archivo. Utilizamos el conjunto de datos de ejemplo de GitHub , con eventos almacenados en un topic de Kafka.

Vector utiliza sources para recuperar datos mediante un modelo push o pull. Los sinks , por su parte, proporcionan un destino para los eventos. Por lo tanto, utilizamos el source de Kafka y el sink de ClickHouse. Tenga en cuenta que, aunque Kafka es compatible como sink, no hay disponible un source de ClickHouse. En consecuencia, Vector no es adecuado si desea transferir datos desde ClickHouse a Kafka.

Vector también admite la transformación de datos. Esto queda fuera del alcance de esta guía. Si necesita aplicar transformaciones a su conjunto de datos, consulte la documentación de Vector.

Tenga en cuenta que la implementación actual del sink de ClickHouse utiliza la interfaz HTTP. El sink de ClickHouse no admite actualmente el uso de un esquema JSON. Los datos deben publicarse en Kafka en formato JSON sin formato o como Strings.

Vector se distribuye bajo la licencia MPL-2.0

​ Recopila los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

Cree el topic de Kafka github e inserte el conjunto de datos de GitHub.

cat /opt/data/github/github_all_columns.ndjson | kcat -b < hos t > : < por t > -X security.protocol=sasl_ssl -X sasl.mechanisms=PLAIN -X sasl.username= < usernam e > -X sasl.password= < passwor d > -t github

Este conjunto de datos consta de 200.000 filas y se centra en el repositorio ClickHouse/ClickHouse .

Asegúrese de que la tabla de destino se haya creado. A continuación, usamos la base de datos predeterminada.

CREATE TABLE github ( file_time DateTime , event_type Enum( 'CommitCommentEvent' = 1 , 'CreateEvent' = 2 , 'DeleteEvent' = 3 , 'ForkEvent' = 4 , 'GollumEvent' = 5 , 'IssueCommentEvent' = 6 , 'IssuesEvent' = 7 , 'MemberEvent' = 8 , 'PublicEvent' = 9 , 'PullRequestEvent' = 10 , 'PullRequestReviewCommentEvent' = 11 , 'PushEvent' = 12 , 'ReleaseEvent' = 13 , 'SponsorshipEvent' = 14 , 'WatchEvent' = 15 , 'GistEvent' = 16 , 'FollowEvent' = 17 , 'DownloadEvent' = 18 , 'PullRequestReviewEvent' = 19 , 'ForkApplyEvent' = 20 , 'Event' = 21 , 'TeamAddEvent' = 22 ), actor_login LowCardinality(String), repo_name LowCardinality(String), created_at DateTime , updated_at DateTime , action Enum( 'none' = 0 , 'created' = 1 , 'added' = 2 , 'edited' = 3 , 'deleted' = 4 , 'opened' = 5 , 'closed' = 6 , 'reopened' = 7 , 'assigned' = 8 , 'unassigned' = 9 , 'labeled' = 10 , 'unlabeled' = 11 , 'review_requested' = 12 , 'review_request_removed' = 13 , 'synchronize' = 14 , 'started' = 15 , 'published' = 16 , 'update' = 17 , 'create' = 18 , 'fork' = 19 , 'merged' = 20 ), comment_id UInt64, path String, ref LowCardinality(String), ref_type Enum( 'none' = 0 , 'branch' = 1 , 'tag' = 2 , 'repository' = 3 , 'unknown' = 4 ), creator_user_login LowCardinality(String), number UInt32, title String, labels Array (LowCardinality(String)), state Enum( 'none' = 0 , 'open' = 1 , 'closed' = 2 ), assignee LowCardinality(String), assignees Array (LowCardinality(String)), closed_at DateTime , merged_at DateTime , merge_commit_sha String, requested_reviewers Array (LowCardinality(String)), merged_by LowCardinality(String), review_comments UInt32, member_login LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_type, repo_name, created_at);

Descargue e instale Vector. Cree un archivo de configuración kafka.toml y modifique los valores correspondientes a sus instancias de Kafka y ClickHouse.

[ sources . github ] type = "kafka" auto_offset_reset = "smallest" bootstrap_servers = "<kafka_host>:<kafka_port>" group_id = "vector" topics = [ "github" ] tls.enabled = true sasl.enabled = true sasl.mechanism = "PLAIN" sasl.username = "<username>" sasl.password = "<password>" decoding.codec = "json" [ sinks . clickhouse ] type = "clickhouse" inputs = [ "github" ] endpoint = "http://localhost:8123" database = "default" table = "github" skip_unknown_fields = true auth.strategy = "basic" auth.user = "username" auth.password = "password" buffer.max_events = 10000 batch.timeout_secs = 1

Algunas notas importantes sobre esta configuración y sobre el comportamiento de Vector:

Este ejemplo se ha probado con Confluent Cloud. Por lo tanto, es posible que las opciones de seguridad sasl.* y ssl.enabled no sean adecuadas en casos autogestionados.

y no sean adecuadas en casos autogestionados. No se requiere un prefijo de protocolo para el parámetro de configuración bootstrap_servers ; por ejemplo, pkc-2396y.us-east-1.aws.confluent.cloud:9092

; por ejemplo, El parámetro de source decoding.codec = "json" garantiza que el mensaje se pase al sink de ClickHouse como un único objeto JSON. Si los mensajes se manejan como Strings y se usa el valor predeterminado bytes , el contenido del mensaje se añadirá a un campo message . En la mayoría de los casos, esto requerirá procesamiento en ClickHouse, como se describe en la guía primeros pasos con Vector.

garantiza que el mensaje se pase al sink de ClickHouse como un único objeto JSON. Si los mensajes se manejan como Strings y se usa el valor predeterminado , el contenido del mensaje se añadirá a un campo . En la mayoría de los casos, esto requerirá procesamiento en ClickHouse, como se describe en la guía primeros pasos con Vector. Vector añade varios campos a los mensajes. En nuestro ejemplo, ignoramos estos campos en el sink de ClickHouse mediante el parámetro de configuración skip_unknown_fields = true . Esto ignora los campos que no forman parte del esquema de la tabla de destino. Puedes ajustar el esquema para asegurarte de que se añadan estos metacampos, como offset .

. Esto ignora los campos que no forman parte del esquema de la tabla de destino. Puedes ajustar el esquema para asegurarte de que se añadan estos metacampos, como . Observa cómo el sink hace referencia a la source de eventos mediante el parámetro inputs .

. Ten en cuenta el comportamiento del sink de ClickHouse, como se describe aquí. Para un throughput óptimo, quizá te convenga ajustar los parámetros buffer.max_events , batch.timeout_secs y batch.max_bytes . Según las recomendaciones de ClickHouse, un valor de 1000 debe considerarse el mínimo para el número de eventos en cualquier batch. Para casos de uso con high throughput uniforme, puedes aumentar el parámetro buffer.max_events . Los throughputs más variables pueden requerir cambios en el parámetro batch.timeout_secs

, y . Según las recomendaciones de ClickHouse, un valor de 1000 debe considerarse el mínimo para el número de eventos en cualquier batch. Para casos de uso con high throughput uniforme, puedes aumentar el parámetro . Los throughputs más variables pueden requerir cambios en el parámetro El parámetro auto_offset_reset = "smallest" obliga a la source de Kafka a comenzar desde el inicio del topic, lo que garantiza que consumamos los mensajes publicados en el paso (1). Puede que necesites un comportamiento diferente. Consulta aquí para más detalles.

Iniciar Vector

vector --config ./kafka.toml

VECTOR_LOG=debug para obtener logging adicional, lo que puede resultar útil si surge algún problema. De forma predeterminada, se requiere una comprobación de estado antes de que comiencen las inserciones en ClickHouse. Esto garantiza que se pueda establecer la conexión y leer el esquema. Antepónpara obtener logging adicional, lo que puede resultar útil si surge algún problema.

Confirma la inserción de los datos.

SELECT count () AS count FROM github;