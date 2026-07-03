leer desde y escribir en Kafka y otros brókeres compatibles con la API de Kafka (p. ej., Redpanda, Amazon MSK). Apache Kafka es una plataforma distribuida de streaming de eventos de código abierto utilizada por miles de empresas para pipelines de datos de alto rendimiento, análisis en streaming, integración de datos y aplicaciones de misión crítica. ClickHouse ofrece múltiples opciones paraKafka y otros brókeres compatibles con la API de Kafka (p. ej., Redpanda, Amazon MSK).

​ Opciones disponibles

Elegir la opción adecuada para su caso de uso depende de varios factores, como el tipo de implementación de ClickHouse, la dirección del flujo de datos y los requisitos operativos.

Para ver una comparación más detallada de estas opciones, consulte Elegir una opción

​ ClickPipes for Kafka

totalmente gestionada y estar diseñada específicamente para cargas de trabajo de producción, ClickPipes reduce significativamente los costos operativos y de infraestructura, eliminando la necesidad de herramientas externas de streaming de datos y ETL. ClickPipes es una plataforma de integración gestionada que permite ingestar datos desde una amplia variedad de fuentes con solo unos clics. Al sery estar diseñada específicamente para cargas de trabajo de producción, ClickPipes reduce significativamente los costos operativos y de infraestructura, eliminando la necesidad de herramientas externas de streaming de datos y ETL.

Esta es la opción recomendada si eres usuario de ClickHouse Cloud. ClickPipes es una solución totalmente gestionada y diseñada específicamente para ofrecer el mejor rendimiento en entornos Cloud.

​ Características principales

Optimizado para ClickHouse Cloud, con un rendimiento ultrarrápido

Escalabilidad horizontal y vertical para cargas de trabajo de alto rendimiento

Tolerancia a fallos integrada con réplicas configurables y reintentos automáticos

Implementación y gestión mediante la UI de ClickHouse Cloud, Open API o Terraform

Seguridad de nivel empresarial con compatibilidad con autorización nativa de la nube (IAM) y conectividad privada (PrivateLink)

Admite una amplia variedad de fuentes de datos, incluidas Confluent Cloud, Amazon MSK, Redpanda Cloud y Azure Event Hubs

Admite los formatos de serialización más habituales (JSON, Avro, Protobuf)

​ Primeros pasos

Data Sources de la UI de ClickHouse Cloud. Para empezar a usar ClickPipes for Kafka, consulta la documentación de referencia o ve a la pestañade la UI de ClickHouse Cloud.

​ Kafka Connect Sink

Kafka Connect es un framework de código abierto que actúa como un concentrador de datos centralizado para integrar datos de forma sencilla entre Kafka y otros sistemas de datos. El conector ClickHouse Kafka Connect Sink ofrece una opción escalable y muy configurable para leer datos de Apache Kafka y otros brókers compatibles con la API de Kafka.

Esta es la opción recomendada si buscas una alta capacidad de configuración o si ya usas Kafka Connect.

​ Características principales

Puede configurarse para admitir semántica exactly-once

Admite los formatos de serialización más comunes (JSON, Avro, Protobuf)

Se prueba continuamente con ClickHouse Cloud

​ Primeros pasos

Para empezar a usar ClickHouse Kafka Connect Sink, consulta la documentación de referencia

​ Motor de tabla de Kafka

El motor de tabla de Kafka puede usarse para leer datos de Apache Kafka y otros brókers compatibles con la API de Kafka, así como para escribir datos en ellos. Esta opción viene incluida con ClickHouse de código abierto y está disponible en todos los tipos de despliegue.

Esta es la opción recomendada si alojas ClickHouse por tu cuenta y necesitas una opción fácil de adoptar, o si necesitas escribir datos en Kafka.

​ Características principales

Puede usarse para leer y escribir datos

Se incluye con la versión de código abierto de ClickHouse

Admite los formatos de serialización más comunes (JSON, Avro, Protobuf)

​ Primeros pasos

Para empezar a usar el motor de tabla de Kafka, consulta la documentación de referencia

​ Elegir una opción

Producto Fortalezas Debilidades ClickPipes for Kafka • Arquitectura escalable para alto rendimiento y baja latencia

• Monitorización y gestión de esquemas integradas

• Conexiones de red privadas (mediante PrivateLink)

• Admite autenticación SSL/TLS y autorización IAM

• Admite configuración programática (Terraform, endpoints de API) • No admite enviar datos a Kafka

• Semántica de al menos una vez Kafka Connect Sink • Semántica exactly-once

• Permite un control granular sobre la transformación de datos, el batching y la gestión de errores

• Puede desplegarse en redes privadas

• Permite la replicación en tiempo real desde bases de datos que ClickPipes aún no admite mediante Debezium • No admite enviar datos a Kafka

• Es complejo de configurar y mantener desde el punto de vista operativo

• Requiere experiencia con Kafka y Kafka Connect motor de tabla de Kafka • Admite enviar datos a Kafka

• Es fácil de configurar • Semántica de al menos una vez

• Escalado horizontal limitado para los consumers. No puede escalarse de forma independiente del servidor de ClickHouse

• Opciones limitadas para la gestión de errores y la depuración

• Requiere experiencia con Kafka