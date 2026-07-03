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Puede consultar aquí una guía completa de migración de PostgreSQL a ClickHouse, que incluye recomendaciones sobre el modelado de datos y conceptos equivalentes. A continuación, se describe cómo conectar ClickHouse con PostgreSQL.
Esta página cubre las siguientes opciones para integrar PostgreSQL con ClickHouse:
  • usar el motor de tabla PostgreSQL para leer desde una tabla de PostgreSQL
  • usar el motor de base de datos experimental MaterializedPostgreSQL para sincronizar una base de datos de PostgreSQL con una base de datos de ClickHouse
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Uso del motor de tabla PostgreSQL

El motor de tabla PostgreSQL permite realizar operaciones SELECT y INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto desde ClickHouse. Este artículo ilustra métodos básicos de integración utilizando una sola tabla.

1. Configurar PostgreSQL

  1. En postgresql.conf, agregue la siguiente entrada para que PostgreSQL escuche en las interfaces de red:
  1. Cree un usuario para que ClickHouse se conecte. A modo de demostración, este ejemplo concede privilegios completos de superusuario.
  1. Cree una nueva base de datos en PostgreSQL:
  1. Cree una nueva tabla:
  1. Añadamos unas cuantas filas para probar:
  1. Para configurar PostgreSQL de modo que permita conexiones para la replicación a la nueva base de datos con el nuevo usuario, agregue la siguiente entrada al archivo pg_hba.conf. Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección IP de su servidor PostgreSQL:
  1. Recargue la configuración de pg_hba.conf (ajuste este comando según su versión):
  1. Comprueba que el nuevo clickhouse_user pueda iniciar sesión:
Si estás usando esta función en ClickHouse Cloud, es posible que tengas que permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a tu instancia de PostgreSQL. Consulta la API de endpoints de Cloud de ClickHouse para ver los detalles del tráfico de salida.

2. Defina una tabla en ClickHouse

  1. Acceda a clickhouse-client:
  1. Vamos a crear una nueva base de datos:
  1. Cree una tabla que use PostgreSQL:
Los parámetros mínimos necesarios son:
Consulta la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para ver la lista completa de parámetros.

3 Pruebe la integración

  1. En ClickHouse, consulte las filas iniciales:
La tabla de ClickHouse debería poblarse automáticamente con las dos filas que ya existían en la tabla de PostgreSQL:
  1. De nuevo en PostgreSQL, agrega un par de filas a la tabla:
  1. Esas dos filas nuevas deberían aparecer en su tabla de ClickHouse:
La respuesta debería ser:
  1. Veamos qué sucede cuando añades filas a la tabla de ClickHouse:
  1. Las filas agregadas en ClickHouse deberían aparecer en la tabla de PostgreSQL:
Este ejemplo mostró la integración básica entre PostgreSQL y ClickHouse mediante el motor de tabla PostrgeSQL. Consulta la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para conocer más funciones, como especificar esquemas, devolver solo un subconjunto de columnas y conectarse a múltiples réplicas. Consulta también la entrada del blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.

Uso del motor de base de datos MaterializedPostgreSQL

El motor de base de datos PostgreSQL utiliza las funciones de replicación de PostgreSQL para crear una réplica de la base de datos con todos los esquemas y tablas, o con un subconjunto de ellos. Este artículo ilustra métodos básicos de integración usando una base de datos, un esquema y una tabla. En los siguientes procedimientos, se utilizan la CLI de PostgreSQL (psql) y la ClickHouse CLI (clickhouse-client). El servidor PostgreSQL está instalado en Linux. A continuación se muestra la configuración mínima si la base de datos PostgreSQL es una instalación de prueba nueva

1. En PostgreSQL

  1. En postgresql.conf, configure los niveles mínimos de escucha, el wal level de replicación y los slots de replicación:
añada las siguientes entradas:
*ClickHouse necesita como mínimo el wal level logical y al menos 2 slots de replicación
  1. Con una cuenta de administrador, cree un usuario para conectarse desde ClickHouse:
*con fines de demostración, se han concedido todos los privilegios de superusuario.
  1. cree una nueva base de datos:
  1. conéctese a la nueva base de datos desde psql:
  1. cree una nueva tabla:
  1. añadir las filas iniciales:
  1. Configure PostgreSQL para permitir las conexiones a la nueva base de datos con el nuevo usuario para la replicación. A continuación se muestra la entrada mínima que debe añadirse al archivo pg_hba.conf:
*A efectos de demostración, aquí se utiliza el método de autenticación con contraseña en texto claro. Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección del servidor, según la documentación de PostgreSQL
  1. Vuelva a cargar la configuración de pg_hba.conf con algo como esto (ajústelo según su versión):
  1. Pruebe a iniciar sesión con el nuevo clickhouse_user:

2. En ClickHouse

  1. acceda a ClickHouse CLI
  1. Habilite la funcionalidad experimental de PostgreSQL para el motor de base de datos:
  1. Cree la nueva base de datos que se va a replicar y defina la tabla inicial:
opciones mínimas:
Para consultar la guía completa sobre el motor de base de datos PostgreSQL, visita https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
  1. Verifica que la tabla inicial tenga datos:

3. Probar la replicación básica

  1. En PostgreSQL, añada nuevas filas:
  1. En ClickHouse, verifica que las nuevas filas estén visibles:

4. Resumen

Esta guía de integración se centró en un ejemplo sencillo de cómo replicar una base de datos con una tabla; sin embargo, existen opciones más avanzadas, como replicar toda la base de datos o añadir nuevas tablas y esquemas a las replicaciones existentes. Aunque los comandos DDL no son compatibles con esta replicación, se puede configurar el motor para que detecte cambios y recargue las tablas cuando se realicen cambios estructurales.
Para conocer más funcionalidades disponibles en las opciones avanzadas, consulta la documentación de referencia.
Última modificación el 3 de julio de 2026