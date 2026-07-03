Puede consultar aquí una guía completa de migración de PostgreSQL a ClickHouse, que incluye recomendaciones sobre el modelado de datos y conceptos equivalentes. A continuación, se describe cómo conectar ClickHouse con PostgreSQL.

Esta página cubre las siguientes opciones para integrar PostgreSQL con ClickHouse:

usar el motor de tabla PostgreSQL para leer desde una tabla de PostgreSQL

para leer desde una tabla de PostgreSQL usar el motor de base de datos experimental MaterializedPostgreSQL para sincronizar una base de datos de PostgreSQL con una base de datos de ClickHouse

Consulta nuestro servicio Managed Postgres . Con almacenamiento NVMe ubicado físicamente junto al cómputo, ofrece un rendimiento hasta 10 veces más rápido para cargas de trabajo cuyo rendimiento depende del disco en comparación con alternativas que usan almacenamiento conectado por red, como EBS, y te permite replicar tus datos de Postgres en ClickHouse mediante el conector Postgres CDC de ClickPipes.

​ Uso del motor de tabla PostgreSQL

El motor de tabla PostgreSQL permite realizar operaciones SELECT y INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto desde ClickHouse. Este artículo ilustra métodos básicos de integración utilizando una sola tabla.

​ 1. Configurar PostgreSQL

En postgresql.conf , agregue la siguiente entrada para que PostgreSQL escuche en las interfaces de red:

listen_addresses = '*'

Cree un usuario para que ClickHouse se conecte. A modo de demostración, este ejemplo concede privilegios completos de superusuario.

CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ;

Cree una nueva base de datos en PostgreSQL:

CREATE DATABASE db_in_psg ;

Cree una nueva tabla:

CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) );

Añadamos unas cuantas filas para probar:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' );

Para configurar PostgreSQL de modo que permita conexiones para la replicación a la nueva base de datos con el nuevo usuario, agregue la siguiente entrada al archivo pg_hba.conf . Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección IP de su servidor PostgreSQL:

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password

Recargue la configuración de pg_hba.conf (ajuste este comando según su versión):

/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload

Comprueba que el nuevo clickhouse_user pueda iniciar sesión:

psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host>

Si estás usando esta función en ClickHouse Cloud, es posible que tengas que permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a tu instancia de PostgreSQL. Consulta la API de endpoints de Cloud de ClickHouse para ver los detalles del tráfico de salida.

​ 2. Defina una tabla en ClickHouse

Acceda a clickhouse-client :

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

Vamos a crear una nueva base de datos:

CREATE DATABASE db_in_ch ;

Cree una tabla que use PostgreSQL :

CREATE TABLE db_in_ch .table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = PostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db_in_psg' , 'table1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' );

Los parámetros mínimos necesarios son:

parameter Description example host:port nombre de host o dirección IP y puerto postgres-host.domain.com:5432 database nombre de la base de datos de PostgreSQL db_in_psg user nombre de usuario para conectarse a Postgres clickhouse_user password contraseña para conectarse a Postgres ClickHouse_123

Consulta la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para ver la lista completa de parámetros.

​ 3 Pruebe la integración

En ClickHouse, consulte las filas iniciales:

SELECT * FROM db_in_ch . table1

La tabla de ClickHouse debería poblarse automáticamente con las dos filas que ya existían en la tabla de PostgreSQL:

Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

De nuevo en PostgreSQL, agrega un par de filas a la tabla:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' );

Esas dos filas nuevas deberían aparecer en su tabla de ClickHouse:

SELECT * FROM db_in_ch . table1

La respuesta debería ser:

Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘

Veamos qué sucede cuando añades filas a la tabla de ClickHouse:

INSERT INTO db_in_ch . table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ), ( 6 , 'pqr' );

Las filas agregadas en ClickHouse deberían aparecer en la tabla de PostgreSQL:

db_in_psg = # SELECT * FROM table1; id | column1 ----+--------- 1 | abc 2 | def 3 | ghi 4 | jkl 5 | mno 6 | pqr ( 6 rows )

​ Uso del motor de base de datos MaterializedPostgreSQL

El motor de base de datos PostgreSQL utiliza las funciones de replicación de PostgreSQL para crear una réplica de la base de datos con todos los esquemas y tablas, o con un subconjunto de ellos. Este artículo ilustra métodos básicos de integración usando una base de datos, un esquema y una tabla.

En los siguientes procedimientos, se utilizan la CLI de PostgreSQL (psql) y la ClickHouse CLI (clickhouse-client). El servidor PostgreSQL está instalado en Linux. A continuación se muestra la configuración mínima si la base de datos PostgreSQL es una instalación de prueba nueva

​ 1. En PostgreSQL

En postgresql.conf , configure los niveles mínimos de escucha, el wal level de replicación y los slots de replicación:

añada las siguientes entradas:

listen_addresses = '*' max_replication_slots = 10 wal_level = logical

*ClickHouse necesita como mínimo el wal level logical y al menos 2 slots de replicación

Con una cuenta de administrador, cree un usuario para conectarse desde ClickHouse:

CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ;

*con fines de demostración, se han concedido todos los privilegios de superusuario.

cree una nueva base de datos:

CREATE DATABASE db1 ;

conéctese a la nueva base de datos desde psql :

\connect db1

cree una nueva tabla:

CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) );

añadir las filas iniciales:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' );

Configure PostgreSQL para permitir las conexiones a la nueva base de datos con el nuevo usuario para la replicación. A continuación se muestra la entrada mínima que debe añadirse al archivo pg_hba.conf :

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db1 clickhouse_user 192.168.1.0/24 password

*A efectos de demostración, aquí se utiliza el método de autenticación con contraseña en texto claro. Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección del servidor, según la documentación de PostgreSQL

Vuelva a cargar la configuración de pg_hba.conf con algo como esto (ajústelo según su versión):

/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload

Pruebe a iniciar sesión con el nuevo clickhouse_user :

psql -U clickhouse_user -W -d db1 -h <your_postgresql_host>

​ 2. En ClickHouse

acceda a ClickHouse CLI

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

Habilite la funcionalidad experimental de PostgreSQL para el motor de base de datos:

SET allow_experimental_database_materialized_postgresql = 1

Cree la nueva base de datos que se va a replicar y defina la tabla inicial:

CREATE DATABASE db1_postgres ENGINE = MaterializedPostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' ) SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1' ;

opciones mínimas:

parámetro Descripción ejemplo host:port nombre de host o IP y puerto postgres-host.domain.com:5432 database nombre de la base de datos de PostgreSQL db1 user nombre de usuario para conectarse a Postgres clickhouse_user password contraseña para conectarse a Postgres ClickHouse_123 settings configuración adicional para el motor materialized_postgresql_tables_list = ‘table1’

Para consultar la guía completa sobre el motor de base de datos PostgreSQL, visita https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings

Verifica que la tabla inicial tenga datos:

ch_env_2 :) select * from db1_postgres . table1 ; SELECT * FROM db1_postgres . table1

Query id: df2381ac-4e30-4535-b22e-8be3894aaafc ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

​ 3. Probar la replicación básica

En PostgreSQL, añada nuevas filas:

INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' );

En ClickHouse, verifica que las nuevas filas estén visibles:

ch_env_2 :) select * from db1_postgres . table1 ; SELECT * FROM db1_postgres . table1

Query id: b0729816-3917-44d3-8d1a-fed912fb59ce ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘

Esta guía de integración se centró en un ejemplo sencillo de cómo replicar una base de datos con una tabla; sin embargo, existen opciones más avanzadas, como replicar toda la base de datos o añadir nuevas tablas y esquemas a las replicaciones existentes. Aunque los comandos DDL no son compatibles con esta replicación, se puede configurar el motor para que detecte cambios y recargue las tablas cuando se realicen cambios estructurales.