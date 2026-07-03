El conector de Kafka oficial de ClickHouse para Amazon MSK

Nota: La política que se muestra en el video es permisiva y está pensada solo para una puesta en marcha rápida. Consulte la guía de IAM de mínimo privilegio más abajo.

​ Requisitos previos

Suponemos que:

conoces ClickHouse Connector Sink,

conoces Amazon MSK y los conectores de MSK. Te recomendamos la guía de primeros pasos de Amazon MSK y la guía de MSK Connect.

​ El conector oficial de Kafka de ClickHouse para Amazon MSK

​ Reúne los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector tasks.max=1 topics=<topic_name> ssl=true security.protocol=SSL hostname=<hostname> database=<database_name> password=<password> ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks port=8443 value.converter.schemas.enable=false value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter exactlyOnce=true username=default schemas.enable=false

​ Permisos de IAM recomendados (mínimo privilegio)

Use el conjunto mínimo de permisos necesario para su configuración. Comience con la configuración básica que se indica a continuación y agregue servicios opcionales solo si los utiliza.

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Sid" : "MSKClusterAccess" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka:DescribeCluster" , "kafka:GetBootstrapBrokers" , "kafka:DescribeClusterV2" , "kafka:ListClusters" , "kafka:ListClustersV2" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "KafkaAuthorization" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka-cluster:Connect" , "kafka-cluster:DescribeCluster" , "kafka-cluster:DescribeGroup" , "kafka-cluster:DescribeTopic" , "kafka-cluster:ReadData" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalGlueSchemaRegistry" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "glue:GetSchema*" , "glue:ListSchemas" , "glue:ListSchemaVersions" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalSecretsManager" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue" ], "Resource" : [ "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id>:secret:<your-secret-name>*" ] }, { "Sid" : "OptionalS3Read" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "s3:GetObject" ], "Resource" : "arn:aws:s3:::<your-bucket>/<optional-prefix>/*" } ] }

Use el bloque de Glue solo si usa AWS Glue Schema Registry.

Use el bloque de Secrets Manager solo si obtiene credenciales/truststores desde Secrets Manager. Limite el alcance del ARN.

Use el bloque de S3 solo si carga artefactos (p. ej., truststore) desde S3. Limítelo al bucket/prefijo.

​ Optimización del rendimiento

Una forma de aumentar el rendimiento es ajustar el tamaño del lote y el número de registros que se recuperan de Kafka añadiendo lo siguiente a la configuración del worker:

consumer.max.poll.records=[NUMBER OF RECORDS] consumer.max.partition.fetch.bytes=[NUMBER OF RECORDS * RECORD SIZE IN BYTES]

Los valores específicos que utilice variarán en función de la cantidad de registros deseada y del tamaño de cada registro. Por ejemplo, los valores predeterminados son:

consumer.max.poll.records=500 consumer.max.partition.fetch.bytes=1048576

Amazon MSK. Puede consultar más detalles (tanto sobre la implementación como sobre otras consideraciones) en la documentación oficial de Kafka

​ Notas sobre redes para MSK Connect

Para que MSK Connect pueda conectarse a ClickHouse, recomendamos que su clúster de MSK esté en una subred privada con un NAT privado conectado para el acceso a Internet. A continuación se indican las instrucciones para configurarlo. Tenga en cuenta que las subredes públicas son compatibles, pero no se recomiendan debido a la necesidad de asignar continuamente una dirección IP elástica a su ENI; AWS proporciona más detalles aquí