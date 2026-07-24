Ingiere fácilmente datos desde tu base de datos MySQL o MariaDB hacia ClickHouse Cloud.

Ingesta de datos desde MySQL a ClickHouse (con CDC)

La ingesta de datos de MySQL a ClickHouse Cloud mediante ClickPipes está en beta pública.

El ClickPipe para MySQL proporciona una forma totalmente gestionada y resiliente de ingestar datos desde bases de datos MySQL y MariaDB a ClickHouse Cloud. Admite tanto cargas masivas para una sola ingestión como captura de cambios en los datos (CDC) para la ingestión continua.

Terraform. Los ClickPipes para MySQL pueden desplegarse y gestionarse manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como de forma programática mediante OpenAPI

​ Requisitos previos

Para empezar, primero debe asegurarse de que su base de datos MySQL esté correctamente configurada para la replicación de binlog. Los pasos de configuración dependen de cómo esté desplegando MySQL, así que siga la guía correspondiente a continuación:

​ Fuentes de datos compatibles

Una vez configurada su base de datos MySQL de origen, puede continuar con la creación de su ClickPipe.

​ Crea tu ClickPipe

Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud. Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a tu servicio de ClickHouse Cloud.

Selecciona el botón Data Sources en el menú lateral izquierdo y haz clic en “Set up a ClickPipe”

Selecciona la tarjeta MySQL CDC

​ Añade la conexión de tu base de datos MySQL de origen

Completa los datos de conexión de tu base de datos MySQL de origen que configuraste en el paso de prerrequisitos.

Antes de empezar a añadir los datos de conexión, asegúrate de haber incluido las direcciones IP de ClickPipes en la lista de permitidos de tu firewall. En la página siguiente puedes encontrar una lista de direcciones IP de ClickPipes . Para obtener más información, consulta las guías de configuración de MySQL de origen enlazadas en la parte superior de esta página

​ (Opcional) Cambiar la configuración de TLS

De forma predeterminada, su ClickPipe se creará con TLS habilitado y con verificación del certificado. Estos valores predeterminados se pueden modificar al crear el ClickPipe:

O bien, editarse en la sección Configuración de la conexión de la pestaña Configuración de su ClickPipe pausado:

Donde:

Disable TLS activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales.

activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales. Skip certificate verification activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado.

activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado. TLS Host (opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada.

(opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada. Upload CA puede usarse para proporcionar una CA cuando la verificación del certificado está habilitada.

​ (Opcional) Configurar el túnel SSH

Puede especificar los detalles del túnel SSH si su base de datos MySQL de origen no es accesible públicamente.

Active el interruptor “Usar túnel SSH”. Complete los datos de la conexión SSH. Para usar autenticación basada en claves, haga clic en “Revocar y generar par de claves” para generar un nuevo par de claves y copie la clave pública generada en su servidor SSH, en ~/.ssh/authorized_keys . Haga clic en “Verificar conexión” para comprobar la conexión.

Asegúrese de permitir las direcciones IP de ClickPipes en las reglas de su firewall para el host bastión SSH, de modo que ClickPipes pueda establecer el túnel SSH.

Una vez completados los datos de la conexión, haga clic en Next .

​ Configurar opciones avanzadas

Puede configurar las opciones avanzadas si es necesario. A continuación, se incluye una breve descripción de cada opción:

Intervalo de sincronización : Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen en busca de cambios. Esto afecta al servicio de ClickHouse de destino; para los usuarios más sensibles a los costos, recomendamos mantenerlo en un valor alto (por encima de 3600 ).

: Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen en busca de cambios. Esto afecta al servicio de ClickHouse de destino; para los usuarios más sensibles a los costos, recomendamos mantenerlo en un valor alto (por encima de ). Hilos en paralelo para la carga inicial : Es la cantidad de workers en paralelo que se usarán para obtener la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y quiere controlar el número de workers en paralelo utilizados para obtener la instantánea inicial. Esta opción se aplica por tabla.

: Es la cantidad de workers en paralelo que se usarán para obtener la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y quiere controlar el número de workers en paralelo utilizados para obtener la instantánea inicial. Esta opción se aplica por tabla. Tamaño del lote de extracción : El número de filas que se obtendrán en un solo lote. Esta es una opción de mejor esfuerzo y puede que no se respete en todos los casos.

: El número de filas que se obtendrán en un solo lote. Esta es una opción de mejor esfuerzo y puede que no se respete en todos los casos. Número de filas por partición en la instantánea : Es el número de filas que se obtendrán en cada partición durante la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de filas en sus tablas y quiere controlar el número de filas obtenidas en cada partición.

: Es el número de filas que se obtendrán en cada partición durante la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de filas en sus tablas y quiere controlar el número de filas obtenidas en cada partición. Número de tablas en paralelo en la instantánea : Es el número de tablas que se obtendrán en paralelo durante la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y quiere controlar el número de tablas obtenidas en paralelo.

: Es el número de tablas que se obtendrán en paralelo durante la instantánea inicial. Esto resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y quiere controlar el número de tablas obtenidas en paralelo. ID del servidor: Parámetro opcional para establecer el ID del servidor para la replicación del binlog de MySQL. Si no se establece, ClickPipes generará un ID de servidor aleatorio que podría cambiar durante el ciclo de vida de ClickPipe. Úselo para identificar de forma determinista su ClickPipe en el servidor MySQL de origen.

​ Configura las tablas

Aquí puedes seleccionar la base de datos de destino para tu ClickPipe. Puedes elegir una base de datos existente o crear una nueva. Puedes seleccionar las tablas que quieres replicar desde la base de datos MySQL de origen. Mientras las seleccionas, también puedes cambiarles el nombre en la base de datos de destino de ClickHouse, así como excluir columnas específicas.

​ Revisa los permisos e inicia ClickPipe

Selecciona el rol “Full access” en el menú desplegable de permisos y haz clic en “Complete Setup”.

Por último, consulta la página “FAQ de ClickPipes para MySQL” para obtener más información sobre los problemas habituales y cómo resolverlos.