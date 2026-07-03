Este artículo describe los permisos de IAM de GCP que ClickPipes necesita para autenticarse con Google Cloud Pub/Sub y consumir datos de tus temas.

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Este artículo describe los permisos de IAM de GCP que ClickPipes necesita para autenticarse con Google Cloud Pub/Sub y consumir datos de tus temas, y cómo configurar una cuenta de servicio que conceda exactamente esos permisos.

​ Requisitos previos

Para seguir esta guía, necesitará:

Un servicio activo de ClickHouse Cloud

Un proyecto de GCP que contenga el tema de Pub/Sub desde el que desea ingestar

Permisos de IAM en ese proyecto para crear cuentas de servicio y asignar roles

​ Modelo de autenticación

ClickPipes para Pub/Sub se autentica con GCP mediante una clave JSON de cuenta de servicio . Cuando creas un pipe, subes el archivo de clave; ClickPipes lo cifra en reposo y lo usa en tiempo de ejecución para:

listar y leer temas de tu proyecto,

crear y eliminar la suscripción administrada que ClickPipes usa para consumir mensajes,

consumir mensajes de esa suscripción, y

(opcionalmente) leer esquemas nativos de Pub/Sub desde el registro de esquemas.

No hay opción de Workload Identity ni de pegar credenciales directamente: la clave JSON de cuenta de servicio es el único método de autenticación compatible actualmente.

​ Permisos necesarios

ClickPipes requiere los siguientes permisos de IAM en el proyecto de GCP propietario del tema. Cubren todo el ciclo de vida del pipe: descubrimiento (listado de temas, validación y muestreo), gestión de suscripciones, ingestión continua y limpieza.

​ Acceso al tema (descubrimiento y validación)

Permiso Propósito pubsub.topics.list Listar los temas disponibles en el proyecto durante el descubrimiento pubsub.topics.get Validar la existencia del tema y recuperar la configuración del esquema pubsub.topics.attachSubscription Obligatorio en el tema al crear una suscripción sobre él

​ Ciclo de vida de la suscripción (descubrimiento e ingestión)

Permiso Propósito pubsub.subscriptions.create Crear la suscripción administrada ( clickpipes-{pipeID} ) y las suscripciones efímeras de descubrimiento pubsub.subscriptions.get Comprobaciones de estado (cada 60 s), sondeo del follower, validación de la suscripción pubsub.subscriptions.delete Limpiar las suscripciones efímeras de descubrimiento y eliminar la suscripción administrada al eliminar el pipe pubsub.subscriptions.consume Operaciones de Receive() , Ack() , Nack() y búsqueda por timestamp

​ Acceso a esquemas (opcional — solo para temas nativos de Avro/Protobuf)

Permiso Propósito pubsub.schemas.get Recuperar definiciones de esquemas nativos del registro de esquemas de Pub/Sub

​ Roles predefinidos

Rol ¿Suficiente? Notas roles/pubsub.editor Sí Cubre todos los permisos necesarios. Es la opción más amplia. roles/pubsub.subscriber No Faltan topics.list , topics.attachSubscription , subscriptions.create , subscriptions.delete y schemas.get . roles/pubsub.viewer No Solo lectura: no permite gestionar suscripciones ni consumir datos. Rol personalizado (recomendado) Sí Use los siete permisos principales anteriores (más schemas.get , opcional) para un acceso con privilegios mínimos.

​ Crear un rol personalizado (recomendado)

Para aplicar el principio de privilegio mínimo, cree un rol personalizado con exactamente los permisos que necesita ClickPipes.

Puede hacerlo con la CLI de gcloud :

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --title= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \ --description= "Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \ --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \ --stage=GA

IAM & Admin → Roles → Crear rol y agrega los permisos que se indican en O bien, en la Consola de GCP, ve ay agrega los permisos que se indican en Permisos necesarios

Permisos opcionales Añade pubsub.schemas.get a la lista de --permissions si ingestas datos desde temas que usan esquemas nativos de Pub/Sub Avro o Protobuf. De lo contrario, omítelo para mantener el rol con los permisos mínimos.

Si prefieres omitir el rol personalizado, puedes otorgar roles/pubsub.editor en su lugar.

​ Crear una cuenta de servicio

Cree una cuenta de servicio específica para el ClickPipe:

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --display-name= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

​ Otorga el rol a la cuenta de servicio

Asigna el rol que creaste (o roles/pubsub.editor ) a la cuenta de servicio a nivel de proyecto:

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \ --member= "serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ --role= "projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

​ Crear y descargar una clave de cuenta de servicio

Cree una clave JSON para la cuenta de servicio y descárguela localmente:

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \ --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

Sube este archivo clickpipes-pubsub-key.json en la interfaz de usuario de ClickPipes al crear el pipe.

Trata la clave como un secreto Las claves de las cuentas de servicio otorgan acceso a tu proyecto de GCP. Guarda el archivo de forma segura, no lo añadas al control de versiones y rótalo periódicamente. ClickPipes cifra la clave en reposo tras subirla.