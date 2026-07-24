Los siguientes ejemplos usan el dataset hits almacenado en cada formato de lakehouse en S3. Para cada formato de lakehouse, existen funciones específicas para cada proveedor de almacenamiento de objetos.
Servidor, local o chDBLos pasos de esta guía pueden ejecutarse con una instalación existente de ClickHouse server. Para consultas ad hoc, también puede usar clickhouse-local y completar el mismo flujo de trabajo sin ejecutar un servidor. Con pequeños ajustes, el proceso también puede realizarse con la distribución embebida de ClickHouse, chDB.
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
La función de tabla
iceberg (alias de
icebergS3) lee tablas Iceberg directamente desde el almacenamiento de objetos. Existen variantes para cada backend de almacenamiento:
icebergS3,
icebergAzure,
icebergHDFS e
icebergLocal.Sintaxis de ejemplo:
icebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
icebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
Ejemplo:
Compatibilidad con GCSLa variante S3 de las funciones puede usarse con Google Cloud Storage (GCS).
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │ -- 3,29 millones
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │ -- 1,63 millones
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 3.375 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (29.63 million rows/s., 2.96 GB/s.)
Peak memory usage: 10.48 GiB.
Variante de clústerLa función
icebergS3Cluster distribuye las lecturas entre múltiples nodos en un clúster de ClickHouse. El nodo iniciador establece conexiones con todos los nodos y distribuye los archivos de datos de forma dinámica. Cada nodo worker solicita y procesa tareas hasta que todos los archivos han sido leídos.
icebergCluster es un alias de
icebergS3Cluster. También existen variantes para Azure (
icebergAzureCluster) y HDFS (
icebergHDFSCluster).Sintaxis de ejemplo:
Ejemplo (ClickHouse Cloud):
icebergS3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
-- icebergCluster es un alias de icebergS3Cluster
icebergAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3Cluster(
'default',
'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/'
)
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
Motor de tablaComo alternativa al uso de la función de tabla en cada consulta, puede crear una tabla persistente mediante el motor de tabla
Iceberg. Los datos siguen residiendo en object storage y se leen bajo demanda; no se copia ningún dato en ClickHouse. La ventaja es que la definición de tabla se almacena en ClickHouse y puede compartirse entre usuarios y sesiones sin que cada usuario tenga que especificar la ruta de almacenamiento ni las credenciales. Existen variantes del motor para cada backend de almacenamiento:
IcebergS3 (o el alias
Iceberg),
IcebergAzure,
IcebergHDFS e
IcebergLocal.Tanto el motor de tabla como la función de tabla admiten caché de datos, utilizando el mismo mecanismo de caché que los motores de almacenamiento S3, AzureBlobStorage y HDFS. Además, un caché de metadatos almacena en memoria la información de los archivos de manifiesto, lo que reduce las lecturas repetidas de metadatos de Iceberg. Este caché está habilitado de forma predeterminada mediante la configuración
use_iceberg_metadata_files_cache.Sintaxis de ejemplo:El motor de tabla
Iceberg es un alias de
IcebergS3.
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
Ejemplo:
Compatibilidad con GCSLa variante S3 del motor de tabla puede utilizarse con Google Cloud Storage (GCS).
CREATE TABLE hits_iceberg
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_iceberg
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
Para ver las funcionalidades compatibles, incluidas la poda de particiones, la evolución de esquemas, el viaje en el tiempo, el almacenamiento en caché y más, consulte la matriz de compatibilidad. Para obtener la referencia completa, consulte la documentación de la función de tabla
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 2.737 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (36.53 million rows/s., 3.64 GB/s.)
Peak memory usage: 10.53 GiB.
iceberg y del motor de tabla
Iceberg.