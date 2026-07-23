Cargar un subconjunto en ClickHouse

Consultar Iceberg directamente es práctico, pero el rendimiento está limitado por el ancho de banda de la red y la organización de los archivos. Para cargas de trabajo analíticas, cargue los datos en una tabla nativa MergeTree.

Primero, ejecute una consulta filtrada sobre la tabla Iceberg para obtener una referencia:

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_iceberg WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

Esta consulta recorre el conjunto de datos completo en S3, ya que Iceberg no tiene en cuenta el filtro counterid ; es de esperar que tarde varios segundos.

Ahora crea una tabla MergeTree y carga los datos:

CREATE TABLE hits_clickhouse ( url String, eventtime DateTime , counterid UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (counterid, eventtime);

INSERT INTO hits_clickhouse SELECT url , eventtime, counterid FROM hits_iceberg

Vuelva a ejecutar la misma consulta en la tabla MergeTree:

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_clickhouse WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

Como counterid es la primera columna de la clave ORDER BY , el índice primario disperso de ClickHouse salta directamente a los gránulos relevantes y solo lee las filas de counterid = 38 , en lugar de escanear los 100 millones de filas. El resultado es un aumento drástico de la velocidad.

LowCardinality , índices de texto completo y claves de ordenación optimizadas, y muestra una mejora de ~40x en un conjunto de datos de 283 millones de filas. La guía aceleración de analítica va un paso más allá con tipos, índices de texto completo y claves de ordenación optimizadas, y muestra unaen un conjunto de datos de 283 millones de filas.