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El Star Schema Benchmark se basa aproximadamente en las tablas y consultas de TPC-H, pero, a diferencia de TPC-H, utiliza un esquema en estrella. La mayor parte de los datos se encuentra en una gigantesca tabla de hechos, rodeada por varias tablas de dimensiones pequeñas. Las consultas combinan la tabla de hechos con una o más tablas de dimensiones para aplicar criterios de filtrado; por ejemplo, MONTH = 'JANUARY'. Referencias:

Generación de datos

Primero, clona el repositorio del benchmark Star Schema y compila el generador de datos:
A continuación, genera los datos. El parámetro -s especifica el factor de escala. Por ejemplo, con -s 100, se generan 600 millones de filas.

Crear tablas

Ahora, cree las tablas en ClickHouse:

Importar datos

Los datos pueden importarse de la siguiente manera:

Tabla desnormalizada

En muchos casos de uso de ClickHouse, varias tablas se combinan en una única tabla plana desnormalizada. Este paso es opcional; a continuación, se muestran las consultas en su forma original y en una versión reescrita para la tabla desnormalizada.

Consultas

Las consultas se generan con ./qgen -s <scaling_factor>. Ejemplos de consultas para s = 100:

Q1.1

Tabla desnormalizada:

Q1.2

Tabla desnormalizada:

Q1.3

Tabla desnormalizada:

Q2.1

tabla desnormalizada:

Q2.2

Tabla desnormalizada:

Q2.3

Tabla desnormalizada:

Q3.1

Tabla desnormalizada:

Q3.2

Tabla desnormalizada:

Q3.3

Tabla desnormalizada:

Q3.4

Tabla desnormalizada:

Q4.1

Tabla desnormalizada:

Q4.2

tabla desnormalizada:

Q4.3

Tabla desnormalizada:
Última modificación el 3 de julio de 2026