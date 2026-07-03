Tipos de datos
Los usuarios que trasladan datos entre ClickHouse y Snowflake notarán de inmediato que ClickHouse ofrece una mayor granularidad en la definición de tipos numéricos. Por ejemplo, Snowflake ofrece el tipo Number para valores numéricos. Esto requiere que el usuario especifique una precisión (número total de dígitos) y una escala (dígitos a la derecha del separador decimal), hasta un total de 38. Las declaraciones de enteros son equivalentes a Number y simplemente definen una precisión y una escala fijas, con el mismo rango. Esta comodidad es posible porque modificar la precisión (la escala es 0 para enteros) no afecta al tamaño de los datos en disco en Snowflake: se utilizan los bytes mínimos necesarios para un rango numérico en el momento de la escritura, a nivel de micropartición. Sin embargo, la escala sí afecta al espacio de almacenamiento, aunque esto se compensa con compresión. Un tipo
Numéricos
Float64 ofrece un
rango más amplio de valores, a costa de precisión.
En contraste, ClickHouse ofrece múltiples precisiones con signo y sin signo
para flotantes y enteros. Con ellas, puedes especificar de forma explícita
la precisión necesaria para los enteros a fin de optimizar el almacenamiento y el uso de memoria. Un
tipo Decimal, equivalente al tipo Number de Snowflake, también ofrece el doble de
precisión y escala, hasta 76 dígitos. Además de un valor
Float64 similar,
ClickHouse también proporciona un
Float32 para los casos en que la precisión es menos crítica y
la compresión es prioritaria.
ClickHouse y Snowflake adoptan enfoques distintos para el almacenamiento de datos de cadenas. El
Cadenas
VARCHAR de Snowflake almacena caracteres Unicode en UTF-8, lo que permite al usuario
especificar una longitud máxima. Esta longitud no afecta al almacenamiento ni al
rendimiento, ya que siempre se utiliza el número mínimo de bytes para almacenar una cadena, y
más bien solo impone restricciones útiles para las herramientas posteriores. Otros tipos, como
Text y
NChar, son simplemente alias de este tipo. ClickHouse, por el contrario,
almacena todos los datos de cadena como bytes sin procesar con un tipo
String
(no es necesario especificar una longitud), dejando la codificación en manos del usuario, con
funciones en tiempo de consulta
disponibles para distintas codificaciones. Remitimos al lector a “Opaque data argument”
para entender la motivación de este enfoque. Por tanto, la implementación de
String en ClickHouse es más comparable
al tipo Binary de Snowflake. Tanto Snowflake
como ClickHouse
admiten “collation”, lo que permite a los usuarios definir cómo se ordenan y comparan las cadenas.
Snowflake admite los tipos
Tipos semiestructurados
VARIANT,
OBJECT y
ARRAY para datos semiestructurados.
ClickHouse ofrece los tipos equivalentes
Variant,
Object (actualmente obsoleto en favor del tipo
JSON nativo) y
Array.
Además, ClickHouse cuenta con el
tipo
JSON, que sustituye al ya obsoleto tipo
Object('json') y destaca especialmente
por su rendimiento y eficiencia de almacenamiento en comparación con otros tipos JSON nativos.
ClickHouse también admite
Tuples con nombre y arrays de Tuples
mediante el tipo
Nested,
lo que permite a los usuarios mapear explícitamente estructuras anidadas. Esto permite aplicar codecs y
optimizaciones de tipos en toda la jerarquía, a diferencia de Snowflake, que
requiere que el usuario utilice los tipos
OBJECT,
VARIANT y
ARRAY para el objeto
externo y no permite el tipado interno explícito.
Este tipado interno también simplifica las consultas sobre valores numéricos anidados en ClickHouse,
que no necesitan convertirse mediante cast y pueden usarse en definiciones de índices.
En ClickHouse, los codecs y los tipos optimizados también pueden aplicarse a subestructuras.
Esto ofrece la ventaja adicional de que la compresión con estructuras anidadas sigue siendo
excelente y comparable a la de los datos aplanados. En cambio, debido a la
imposibilidad de aplicar tipos específicos a las subestructuras, Snowflake recomienda aplanar
los datos para lograr una compresión óptima.
Snowflake también impone restricciones de tamaño
para estos tipos de datos.
Referencia de tipos
|Snowflake
|ClickHouse
|Nota
NUMBER
Decimal
|ClickHouse admite el doble de precisión y de escala que Snowflake: 76 dígitos frente a 38.
FLOAT,
FLOAT4,
FLOAT8
Float32,
Float64
|Todos los tipos de punto flotante de Snowflake son de 64 bits.
VARCHAR
String
BINARY
String
BOOLEAN
Bool
DATE
Date,
Date32
DATE en Snowflake ofrece un rango de fechas más amplio que ClickHouse; por ejemplo, el mínimo de
Date32 es
1900-01-01 y el de
Date es
1970-01-01.
Date en ClickHouse ofrece un almacenamiento más eficiente en costos (de dos bytes).
TIME(N)
|No tiene un equivalente directo, pero se puede representar con
DateTime y
DateTime64(N).
DateTime64 utiliza el mismo concepto de precisión.
TIMESTAMP -
TIMESTAMP_LTZ,
TIMESTAMP_NTZ,
TIMESTAMP_TZ
DateTime y
DateTime64
DateTime y
DateTime64 pueden tener opcionalmente un parámetro TZ definido para la columna. Si no se especifica, se usa la zona horaria del servidor. Además, el cliente dispone del parámetro
--use_client_time_zone.
VARIANT
JSON,
Tuple,
Nested
|El tipo
JSON es experimental en ClickHouse. Este tipo infiere los tipos de las columnas al insertar. Como alternativa,
Tuple,
Nested y
Array también pueden usarse para crear estructuras con tipos definidos explícitamente.
OBJECT
Tuple,
Map,
JSON
|Tanto
OBJECT como
Map son análogos al tipo
JSON de ClickHouse, donde las claves son de tipo
String. ClickHouse requiere que el valor sea consistente y esté fuertemente tipado, mientras que Snowflake usa
VARIANT. Esto significa que los valores de distintas claves pueden ser de tipos diferentes. Si esto es necesario en ClickHouse, defina explícitamente la jerarquía mediante
Tuple o recurra al tipo
JSON.
ARRAY
Array,
Nested
ARRAY en Snowflake usa
VARIANT para los elementos, un supertipo. En cambio, en ClickHouse estos están tipados de forma estricta.
GEOGRAPHY
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon
|Snowflake impone un sistema de coordenadas (WGS 84), mientras que ClickHouse lo aplica al momento de la consulta.
GEOMETRY
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon
Por último, ClickHouse ofrece la capacidad única de almacenar el estado de las funciones de agregación. Este estado es específico de la implementación, pero permite almacenar el resultado de una agregación y consultarlo posteriormente (con las funciones de combinación correspondientes). Normalmente, esta funcionalidad se usa mediante una vista materializada y, como se muestra a continuación, permite mejorar el rendimiento de consultas específicas con un coste de almacenamiento mínimo al almacenar el resultado incremental de las consultas sobre los datos insertados (más detalles aquí).
|Tipo de ClickHouse
|Descripción
IPv4 y
IPv6
|Tipos específicos de IP, que pueden permitir un almacenamiento más eficiente que en Snowflake.
FixedString
|Permite usar una longitud fija en bytes, lo que resulta útil para hashes.
LowCardinality
|Permite codificar cualquier tipo mediante diccionario. Es útil cuando se espera que la cardinalidad sea < 100k.
Enum
|Permite una codificación eficiente de valores con nombre en rangos de 8 o 16 bits.
UUID
|Para almacenar UUID de forma eficiente.
Array(Float32)
|Los vectores pueden representarse como un Array de Float32 con funciones de distancia compatibles.