​ Tipos de datos

Los usuarios que trasladan datos entre ClickHouse y Snowflake notarán de inmediato que ClickHouse ofrece una mayor granularidad en la definición de tipos numéricos. Por ejemplo, Snowflake ofrece el tipo Number para valores numéricos. Esto requiere que el usuario especifique una precisión (número total de dígitos) y una escala (dígitos a la derecha del separador decimal), hasta un total de 38. Las declaraciones de enteros son equivalentes a Number y simplemente definen una precisión y una escala fijas, con el mismo rango. Esta comodidad es posible porque modificar la precisión (la escala es 0 para enteros) no afecta al tamaño de los datos en disco en Snowflake: se utilizan los bytes mínimos necesarios para un rango numérico en el momento de la escritura, a nivel de micropartición. Sin embargo, la escala sí afecta al espacio de almacenamiento, aunque esto se compensa con compresión. Un tipo Float64 ofrece un rango más amplio de valores, a costa de precisión.

En contraste, ClickHouse ofrece múltiples precisiones con signo y sin signo para flotantes y enteros. Con ellas, puedes especificar de forma explícita la precisión necesaria para los enteros a fin de optimizar el almacenamiento y el uso de memoria. Un tipo Decimal, equivalente al tipo Number de Snowflake, también ofrece el doble de precisión y escala, hasta 76 dígitos. Además de un valor Float64 similar, ClickHouse también proporciona un Float32 para los casos en que la precisión es menos crítica y la compresión es prioritaria.

VARCHAR de Snowflake almacena caracteres Unicode en UTF-8, lo que permite al usuario especificar una longitud máxima. Esta longitud no afecta al almacenamiento ni al rendimiento, ya que siempre se utiliza el número mínimo de bytes para almacenar una cadena, y más bien solo impone restricciones útiles para las herramientas posteriores. Otros tipos, como Text y NChar , son simplemente alias de este tipo. ClickHouse, por el contrario, almacena todos los String (no es necesario especificar una longitud), dejando la codificación en manos del usuario, con String en ClickHouse es más comparable al tipo Binary de Snowflake. Tanto ClickHouse y Snowflake adoptan enfoques distintos para el almacenamiento de datos de cadenas. Elde Snowflake almacena caracteres Unicode en UTF-8, lo que permite al usuario especificar una longitud máxima. Esta longitud no afecta al almacenamiento ni al rendimiento, ya que siempre se utiliza el número mínimo de bytes para almacenar una cadena, y más bien solo impone restricciones útiles para las herramientas posteriores. Otros tipos, como, son simplemente alias de este tipo. ClickHouse, por el contrario, almacena todos los datos de cadena como bytes sin procesar con un tipo(no es necesario especificar una longitud), dejando la codificación en manos del usuario, con funciones en tiempo de consulta disponibles para distintas codificaciones. Remitimos al lector a “Opaque data argument” para entender la motivación de este enfoque. Por tanto, la implementación deen ClickHouse es más comparable al tipo Binary de Snowflake. Tanto Snowflake como ClickHouse admiten “collation”, lo que permite a los usuarios definir cómo se ordenan y comparan las cadenas.

​ Tipos semiestructurados

Snowflake admite los tipos VARIANT , OBJECT y ARRAY para datos semiestructurados.

Object (actualmente obsoleto en favor del tipo JSON nativo) y Object('json') y destaca especialmente por su rendimiento y eficiencia de almacenamiento en ClickHouse ofrece los tipos equivalentes Variant (actualmente obsoleto en favor del tiponativo) y Array . Además, ClickHouse cuenta con el tipo JSON , que sustituye al ya obsoleto tipoy destaca especialmente por su rendimiento y eficiencia de almacenamiento en comparación con otros tipos JSON nativos

OBJECT , VARIANT y ARRAY para el objeto externo y no permite el ClickHouse también admite Tuple s con nombre y arrays de Tuples mediante el tipo Nested , lo que permite a los usuarios mapear explícitamente estructuras anidadas. Esto permite aplicar codecs y optimizaciones de tipos en toda la jerarquía, a diferencia de Snowflake, que requiere que el usuario utilice los tipospara el objeto externo y no permite el tipado interno explícito . Este tipado interno también simplifica las consultas sobre valores numéricos anidados en ClickHouse, que no necesitan convertirse mediante cast y pueden usarse en definiciones de índices.

En ClickHouse, los codecs y los tipos optimizados también pueden aplicarse a subestructuras. Esto ofrece la ventaja adicional de que la compresión con estructuras anidadas sigue siendo excelente y comparable a la de los datos aplanados. En cambio, debido a la imposibilidad de aplicar tipos específicos a las subestructuras, Snowflake recomienda aplanar los datos para lograr una compresión óptima . Snowflake también impone restricciones de tamaño para estos tipos de datos.

​ Referencia de tipos

Tipo de ClickHouse Descripción IPv4 y IPv6 Tipos específicos de IP, que pueden permitir un almacenamiento más eficiente que en Snowflake. FixedString Permite usar una longitud fija en bytes, lo que resulta útil para hashes. LowCardinality Permite codificar cualquier tipo mediante diccionario. Es útil cuando se espera que la cardinalidad sea < 100k. Enum Permite una codificación eficiente de valores con nombre en rangos de 8 o 16 bits. UUID Para almacenar UUID de forma eficiente. Array(Float32) Los vectores pueden representarse como un Array de Float32 con funciones de distancia compatibles.