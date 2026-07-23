Hay varias rutas de migración a ClickHouse Cloud, según dónde se encuentren actualmente tus datos:
|Ruta de migración
|Descripción
|PostgreSQL
|Migra datos y consultas de PostgreSQL a ClickHouse.
|BigQuery
|Migra conjuntos de datos y cargas de trabajo de BigQuery a ClickHouse Cloud.
|Snowflake
|Migra datos y cargas de trabajo SQL de Snowflake a ClickHouse Cloud.
|Elasticsearch
|Migra datos y consultas de Elasticsearch a ClickHouse.
|Redshift
|Migra datos y cargas de trabajo de Redshift a ClickHouse Cloud.
|OSS a Cloud
|Transfiere datos desde una implementación autogestionada de ClickHouse a ClickHouse Cloud.
|Otros métodos
|Usa clickhouse-local, herramientas ETL o almacenamiento de objetos para otros escenarios de migración.