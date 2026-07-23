Exportar datos desde Snowflake

Exportar datos desde Snowflake requiere usar un stage externo, como se muestra en el diagrama anterior.

Supongamos que queremos exportar una tabla de Snowflake con el siguiente esquema:

CREATE TABLE MYDATASET ( timestamp TIMESTAMP , some_text varchar , some_file OBJECT , complex_data VARIANT, ) DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = 0 ;

Para mover los datos de esta tabla a una base de datos de ClickHouse, primero debemos copiarlos a un stage externo. Al copiar datos, recomendamos usar Parquet como formato intermedio, ya que permite conservar la información de tipos, preserva la precisión, comprime bien y admite de forma nativa estructuras anidadas habituales en analítica.

En el ejemplo siguiente, creamos en Snowflake un formato de archivo con nombre para representar Parquet y las opciones de archivo deseadas. Después, especificamos qué bucket contendrá nuestro dataset copiado. Por último, copiamos el dataset al bucket.

CREATE FILE FORMAT my_parquet_format TYPE = parquet ; -- Crear el stage externo que especifica el bucket de S3 al que se copiarán los datos CREATE OR REPLACE STAGE external_stage URL = 's3://mybucket/mydataset' CREDENTIALS = (AWS_KEY_ID = '<key>' AWS_SECRET_KEY = '<secret>' ) FILE_FORMAT = my_parquet_format; -- Aplicar el prefijo "mydataset" a todos los archivos y especificar un tamaño máximo de archivo de 150mb -- El parámetro `header=true` es obligatorio para obtener los nombres de las columnas COPY INTO @external_stage / mydataset from mydataset max_file_size = 157286400 header = true;