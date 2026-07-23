Esta guía le muestra cómo migrar datos de Snowflake a ClickHouse.La migración de datos entre Snowflake y ClickHouse requiere el uso de un almacenamiento de objetos, como S3, como ubicación intermedia para la transferencia. El proceso de migración también se basa en el uso de los comandos
COPY INTO de Snowflake y
INSERT INTO SELECT
de ClickHouse.
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Exportar datos desde Snowflake
Exportar datos desde Snowflake requiere usar un stage externo, como se muestra en el diagrama anterior.Supongamos que queremos exportar una tabla de Snowflake con el siguiente esquema:
Para mover los datos de esta tabla a una base de datos de ClickHouse, primero debemos copiarlos a un stage externo. Al copiar datos, recomendamos usar Parquet como formato intermedio, ya que permite conservar la información de tipos, preserva la precisión, comprime bien y admite de forma nativa estructuras anidadas habituales en analítica.En el ejemplo siguiente, creamos en Snowflake un formato de archivo con nombre para representar Parquet y las opciones de archivo deseadas. Después, especificamos qué bucket contendrá nuestro dataset copiado. Por último, copiamos el dataset al bucket.
CREATE TABLE MYDATASET (
timestamp TIMESTAMP,
some_text varchar,
some_file OBJECT,
complex_data VARIANT,
) DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = 0;
Para un dataset de alrededor de 5 TB, con un tamaño máximo de archivo de 150 MB, y usando un warehouse 2X-Large de Snowflake ubicado en la misma región de AWS
CREATE FILE FORMAT my_parquet_format TYPE = parquet;
-- Crear el stage externo que especifica el bucket de S3 al que se copiarán los datos
CREATE OR REPLACE STAGE external_stage
URL='s3://mybucket/mydataset'
CREDENTIALS=(AWS_KEY_ID='<key>' AWS_SECRET_KEY='<secret>')
FILE_FORMAT = my_parquet_format;
-- Aplicar el prefijo "mydataset" a todos los archivos y especificar un tamaño máximo de archivo de 150mb
-- El parámetro `header=true` es obligatorio para obtener los nombres de las columnas
COPY INTO @external_stage/mydataset from mydataset max_file_size=157286400 header=true;
us-east-1, copiar los datos al bucket de S3 llevará unos 30 minutos.
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Importar en ClickHouse
Una vez que los datos están almacenados en un almacenamiento de objetos intermedio, se pueden usar funciones de ClickHouse como la función de tabla s3 para insertarlos en una tabla, como se muestra a continuación.Este ejemplo usa la función de tabla s3 para AWS S3, pero la función de tabla gcs puede usarse para Google Cloud Storage y la función de tabla azureBlobStorage para Azure Blob Storage.Suponiendo el siguiente esquema de la tabla de destino:
A continuación, podemos usar el comando
CREATE TABLE default.mydataset
(
`timestamp` DateTime64(6),
`some_text` String,
`some_file` Tuple(filename String, version String),
`complex_data` Tuple(name String, description String),
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp)
INSERT INTO SELECT para insertar los datos desde S3 en una tabla de ClickHouse:
INSERT INTO mydataset
SELECT
timestamp,
some_text,
JSONExtract(
ifNull(some_file, '{}'),
'Tuple(filename String, version String)'
) AS some_file,
JSONExtract(
ifNull(complex_data, '{}'),
'Tuple(filename String, description String)'
) AS complex_data,
FROM s3('https://mybucket.s3.amazonaws.com/mydataset/mydataset*.parquet')
SETTINGS input_format_null_as_default = 1, -- Garantiza que las columnas se inserten con el valor predeterminado si los valores son NULL
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching = 1 -- La coincidencia entre las columnas de los datos de origen y la tabla de destino no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Nota sobre las estructuras de columnas anidadasLas columnas
VARIANT y
OBJECT del esquema original de la tabla de Snowflake se generarán como cadenas JSON de forma predeterminada, lo que nos obliga a convertirlas al insertarlas en ClickHouse.Snowflake convierte estructuras anidadas como
some_file en cadenas JSON al copiarlas. Para importar estos datos, debemos transformar esas estructuras en Tuples en el momento de la inserción en ClickHouse, usando la función JSONExtract, como se muestra arriba.
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Verificar que la exportación de datos se haya realizado correctamente
Para comprobar si los datos se insertaron correctamente, simplemente ejecuta una consulta
SELECT sobre tu nueva tabla:
SELECT * FROM mydataset LIMIT 10;