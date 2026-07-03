Este documento ofrece una introducción a la migración de datos de Snowflake a ClickHouse.

Snowflake es un data warehouse en la nube centrado principalmente en migrar a la nube cargas de trabajo heredadas de data warehousing on-premise. Está bien optimizado para ejecutar informes de larga duración a gran escala. A medida que los conjuntos de datos migran a la nube, los propietarios de los datos empiezan a pensar en qué otras formas pueden extraer valor de ellos, incluido el uso de estos conjuntos de datos para impulsar aplicaciones en tiempo real en casos de uso internos y externos. Cuando esto ocurre, a menudo se dan cuenta de que necesitan una base de datos optimizada para la analítica en tiempo real, como ClickHouse.

En esta sección, compararemos las características principales de ClickHouse y Snowflake.

Snowflake es una plataforma de data warehousing en la nube que ofrece una solución escalable y eficiente para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. Al igual que ClickHouse, Snowflake no se basa en tecnologías existentes, sino que utiliza su propio motor de consultas SQL y una arquitectura personalizada.

La arquitectura de Snowflake se describe como un híbrido entre una arquitectura de almacenamiento compartido (disco compartido) y una arquitectura sin recursos compartidos (shared-nothing). Una arquitectura de almacenamiento compartido es aquella en la que los datos son accesibles desde todos los nodos de cómputo mediante almacenamiento de objetos como S3. Una arquitectura sin recursos compartidos es aquella en la que cada nodo de cómputo almacena localmente una parte del conjunto total de datos para responder a las consultas. Esto, en teoría, ofrece lo mejor de ambos modelos: la simplicidad de una arquitectura de disco compartido y la escalabilidad de una arquitectura sin recursos compartidos.

Este diseño se basa fundamentalmente en el almacenamiento de objetos como medio de almacenamiento principal, que escala casi de forma infinita con acceso concurrente y, al mismo tiempo, ofrece alta resiliencia y garantías de rendimiento escalable.

La siguiente imagen de docs.snowflake.com muestra esta arquitectura:

Por el contrario, como producto de código abierto y alojado en la nube, ClickHouse puede implementarse tanto en arquitecturas de disco compartido como sin recursos compartidos. Esta última es típica de las implementaciones autogestionadas. Aunque permite escalar fácilmente la CPU y la memoria, las configuraciones sin recursos compartidos introducen los desafíos clásicos de la gestión de datos y la sobrecarga asociada a la replicación de datos, especialmente durante los cambios de membresía.

Por esta razón, ClickHouse Cloud utiliza una arquitectura de almacenamiento compartido conceptualmente similar a la de Snowflake. Los datos se almacenan una sola vez en un almacenamiento de objetos (copia única), como S3 o GCS, lo que proporciona un almacenamiento prácticamente infinito con sólidas garantías de redundancia. Cada nodo tiene acceso a esta copia única de los datos y a sus propias Local SSD para fines de caché. Los nodos, a su vez, pueden escalarse para proporcionar recursos adicionales de CPU y memoria según sea necesario. Al igual que Snowflake, las propiedades de escalabilidad de S3 resuelven la limitación clásica de las arquitecturas de disco compartido (cuellos de botella de E/S de disco y red) al garantizar que el rendimiento de E/S disponible para los nodos actuales de un clúster no se vea afectado a medida que se añaden nodos adicionales.

Además de los formatos de almacenamiento subyacentes y los motores de consulta, estas arquitecturas difieren en algunos aspectos sutiles:

Los recursos de cómputo en Snowflake se proporcionan mediante el concepto de warehouses . Estos constan de varios nodos, cada uno de un tamaño determinado. Aunque Snowflake no publica la arquitectura específica de sus warehouses, se acepta generalmente que cada nodo consta de 8 vCPU, 16 GiB y 200 GB de almacenamiento local (para caché). El número de nodos depende de un tamaño predefinido; por ejemplo, un x-small tiene un nodo, un small 2, medium 4, large 8, etc. Estos warehouses son independientes de los datos y pueden utilizarse para consultar cualquier base de datos alojada en almacenamiento de objetos. Cuando están inactivos y no reciben carga de consultas, los warehouses se ponen en pausa y se reanudan cuando llega una consulta. Aunque los costes de almacenamiento siempre se reflejan en la facturación, los warehouses solo se cobran cuando están activos.

ClickHouse Cloud utiliza un principio similar de nodos con almacenamiento de caché local. En lugar de tamaños predefinidos, los usuarios implementan un servicio con una cantidad total de cómputo y RAM disponible. Esto, a su vez, se escala automáticamente de forma transparente (dentro de límites definidos) según la carga de consultas, ya sea verticalmente, aumentando (o reduciendo) los recursos de cada nodo, o horizontalmente, aumentando o reduciendo el número total de nodos. Los nodos de ClickHouse Cloud tienen una relación CPU-memoria de 1, a diferencia de la de Snowflake. Aunque es posible un acoplamiento más flexible, los servicios están acoplados a los datos, a diferencia de los warehouses de Snowflake. Los nodos también se pondrán en pausa si están inactivos y se reanudarán cuando reciban consultas. También puede cambiar manualmente el tamaño de los servicios si es necesario.

La caché de consultas de ClickHouse Cloud es específica de cada nodo, a diferencia de la de Snowflake, que se ofrece en una capa de servicio independiente del warehouse. Según benchmarks, la caché de nodos de ClickHouse Cloud ofrece mejor rendimiento que la de Snowflake.

Snowflake y ClickHouse Cloud adoptan enfoques distintos para el escalado con el fin de aumentar la concurrencia de consultas. Snowflake lo aborda mediante una funcionalidad conocida como multi-cluster warehouses . Esta funcionalidad le permite añadir clústeres a un warehouse. Aunque esto no ofrece ninguna mejora en la latencia de las consultas, sí proporciona paralelización adicional y permite una mayor concurrencia de consultas. ClickHouse lo consigue añadiendo más memoria y CPU a un servicio mediante escalado vertical u horizontal. No exploramos las capacidades de estos servicios para escalar a niveles más altos de concurrencia en este blog, sino que nos centramos en la latencia, pero reconocemos que este trabajo debería realizarse para contar con una comparación completa. Sin embargo, cabría esperar que ClickHouse rindiera bien en cualquier prueba de concurrencia, ya que Snowflake limita explícitamente el número de consultas concurrentes permitidas para un warehouse a 8 de forma predeterminada . En comparación, ClickHouse Cloud permite ejecutar hasta 1000 consultas por nodo.

La capacidad de Snowflake para cambiar el tamaño del cómputo de un dataset, junto con los rápidos tiempos de reanudación de los warehouses, hace que la experiencia para consultas ad hoc sea excelente. Para casos de uso de data warehouse y lago de datos, esto proporciona una ventaja sobre otros sistemas.

​ Analítica en tiempo real

Según datos públicos de benchmark , ClickHouse supera a Snowflake en aplicaciones de analítica en tiempo real en las siguientes áreas: