Los usuarios que mueven datos entre ClickHouse y Redshift notarán de inmediato que ClickHouse ofrece una gama de tipos más amplia, y además menos restrictiva. Mientras que Redshift exige a los usuarios especificar las posibles longitudes de las cadenas, incluso cuando son variables, ClickHouse elimina esa restricción y esa carga al almacenar las cadenas como bytes sin codificación. Por lo tanto, el tipo String de ClickHouse no tiene límites ni requiere especificar una longitud. Además, puede sacar partido de Arrays, Tuples y Enums, que no existen en Redshift como tipos de primera clase (aunque Arrays/Structs pueden imitarse con
Tipos de datos
SUPER), una limitación que suele frustrar a los usuarios. ClickHouse además
permite persistir estados de agregación, ya sea en tiempo de consulta o incluso en una tabla.
Esto permite preagregar los datos, normalmente
mediante una vista materializada, y puede mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas
más habituales.
A continuación, mostramos el tipo equivalente de ClickHouse para cada tipo de Redshift:
* ClickHouse también admite enteros sin signo con rangos más amplios; es decir,
|Redshift
|ClickHouse
SMALLINT
Int8 *
INTEGER
Int32 *
BIGINT
Int64 *
DECIMAL
UInt128,
UInt256,
Int128,
Int256,
Decimal(P, S),
Decimal32(S),
Decimal64(S),
Decimal128(S),
Decimal256(S) - (alta precisión y amplios rangos posibles)
REAL
Float32
DOUBLE PRECISION
Float64
BOOLEAN
Bool
CHAR
String,
FixedString
VARCHAR **
String
DATE
Date32
TIMESTAMP
DateTime,
DateTime64
TIMESTAMPTZ
DateTime,
DateTime64
GEOMETRY
|Tipos de datos geoespaciales
GEOGRAPHY
|Tipos de datos geográficos (menos desarrollados; por ejemplo, no tienen sistemas de coordenadas, pero se pueden emular con funciones)
HLLSKETCH
AggregateFunction(uniqHLL12, X)
SUPER
Tuple,
Nested,
Array,
JSON,
Map
TIME
DateTime,
DateTime64
TIMETZ
DateTime,
DateTime64
VARBYTE **
String combinado con las funciones
Bit y de codificación
UInt8,
UInt32,
UInt32 y
UInt64.
**El tipo String de ClickHouse es ilimitado de forma predeterminada, pero puede limitarse a longitudes específicas mediante restricciones.
Sintaxis de DDL
Tanto ClickHouse como Redshift utilizan el concepto de «clave de ordenación», que define cómo se ordenan los datos al almacenarlos. Redshift define la clave de ordenación mediante la cláusula
Claves de ordenación
SORTKEY:
En comparación, ClickHouse usa una cláusula
CREATE TABLE some_table(...) SORTKEY (column1, column2)
ORDER BY para especificar el criterio de ordenación:
En la mayoría de los casos, puede usar las mismas columnas y el mismo orden de la clave de ordenación en ClickHouse que en Redshift, siempre que use el tipo
CREATE TABLE some_table(...) ENGINE = MergeTree ORDER BY (column1, column2)
COMPOUND predeterminado. Cuando se
agregan datos a Redshift, debe ejecutar los comandos
VACUUM y
ANALYZE para reordenar
los datos recién agregados y actualizar las estadísticas para el planificador de consultas; de lo contrario, el
espacio no ordenado aumenta. En ClickHouse no se requiere ningún proceso de este tipo.
Redshift admite un par de funciones prácticas para las claves de ordenación. La primera son
las claves de ordenación automáticas (mediante
SORTKEY AUTO). Aunque esto puede ser apropiado para
empezar, las claves de ordenación explícitas garantizan el mejor rendimiento y la mayor eficiencia de almacenamiento
cuando la clave de ordenación es óptima. La segunda es la clave de ordenación
INTERLEAVED,
que da el mismo peso a un subconjunto de columnas de la clave de ordenación para mejorar el
rendimiento cuando una consulta usa una o más columnas de ordenación secundarias. ClickHouse
admite proyecciones explícitas, que logran el
mismo resultado final con una configuración ligeramente distinta.
Debe tener en cuenta que el concepto de “clave primaria” representa cosas diferentes
en ClickHouse y Redshift. En Redshift, la clave primaria se asemeja al concepto tradicional
de los RDBMS destinado a aplicar restricciones. Sin embargo, no se aplican estrictamente
en Redshift y, en cambio, actúan como indicaciones para el planificador de consultas y la
distribución de datos entre nodos. En ClickHouse, la clave primaria denota las columnas usadas
para construir el índice primario disperso, que se utiliza para garantizar que los datos estén ordenados en
disco, maximizando la compresión y evitando al mismo tiempo contaminar el índice primario y
desperdiciar memoria.