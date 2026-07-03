remoteSecure se utiliza en consultas
SELECT e
INSERT para permitir el acceso a servidores remotos de ClickHouse, lo que simplifica la migración de tablas hasta el punto de que basta con escribir una consulta
INSERT INTO con un
SELECT incrustado.
Independientemente de si la tabla de origen está segmentada y/o replicada, en ClickHouse Cloud solo necesita crear una tabla de destino (puede omitir el parámetro Engine de esta tabla;
Migración de ClickHouse autogestionado a ClickHouse Cloud
SharedMergeTree se seleccionará automáticamente como motor de tabla),
y ClickHouse Cloud se encargará automáticamente del escalado vertical y horizontal.
No necesita preocuparse por cómo replicar y segmentar la tabla.
En este ejemplo, el servidor ClickHouse autogestionado es el origen y el servicio de ClickHouse Cloud es el destino.
El proceso es:
Descripción general
- Añada un usuario de solo lectura al servicio de origen
- Duplique la estructura de la tabla de origen en el servicio de destino
- Extraiga los datos del origen al destino, o envíelos desde el origen, según la conectividad de red del origen
- Elimine el servidor de origen de la lista de acceso IP del destino (si corresponde)
- Elimine el usuario de solo lectura del servicio de origen
Este ejemplo muestra cómo migrar una tabla desde un servidor de ClickHouse autogestionado a ClickHouse Cloud.
Migración de tablas de un sistema a otro:
CompatibilidadSi observas diferencias de comportamiento entre tu implementación autogestionada de ClickHouse y tu servicio de ClickHouse Cloud, puede deberse al ajuste de compatibilidad. En Cloud, la compatibilidad se establece al crear un servicio y no cambia a nivel de servicio, para garantizar que los clientes obtengan un comportamiento coherente incluso cuando el servicio se actualiza. Si deseas cambiar la compatibilidad, puedes solicitarlo a través de soporte.
En el sistema ClickHouse de origen (el sistema que aloja actualmente los datos)
- Añada un usuario de solo lectura con permiso para leer la tabla de origen (
db.tableen este ejemplo)
CREATE USER exporter
IDENTIFIED WITH SHA256_PASSWORD BY 'password-here'
SETTINGS readonly = 1;
GRANT SELECT ON db.table TO exporter;
- Copie la definición de la tabla
SELECT create_table_query
FROM system.tables
WHERE database = 'db' AND table = 'table'
En el sistema ClickHouse Cloud de destino:
- Cree la base de datos de destino:
CREATE DATABASE db
- Use la sentencia CREATE TABLE del origen para crear el destino.
CREATE TABLE db.table ...
- Usa la función
remoteSecurepara extraer los datos del origen autogestionado
INSERT INTO db.table SELECT * FROM
remoteSecure('source-hostname', db, table, 'exporter', 'password-here')
Si no se puede acceder al sistema de origen desde redes externas, puede enviar los datos en lugar de extraerlos, ya que la función
remoteSecure funciona tanto para consultas como para inserciones. Consulte la siguiente opción.
- Use la función
remoteSecurepara enviar los datos al servicio de ClickHouse Cloud
Gestiona tu IP Access List
Gestiona tu IP Access List
En la lista de servicios de ClickHouse Cloud, elige el servicio con el que vas a trabajar y ve a Settings. Si la IP Access List no incluye la dirección IP o el rango de direcciones del sistema remoto que necesita conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud, puedes solucionarlo con Add IPs:
Agrega la dirección IP concreta o el rango de direcciones que deben conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud. Ajusta el formulario según sea necesario y luego haz clic en Save.
INSERT INTO FUNCTION
remoteSecure('HOSTNAME.clickhouse.cloud:9440', 'db.table',
'default', 'PASS') SELECT * FROM db.table
Algunos casos de uso para migrar datos entre servicios de ClickHouse Cloud:
Migración entre servicios de ClickHouse Cloud
- Migrar datos desde una copia de seguridad restaurada
- Copiar datos de un servicio de desarrollo a un servicio de staging (o de staging a producción)
- Identifique un servicio de ClickHouse Cloud como origen y el otro como destino
- Añada un usuario de solo lectura al servicio de origen
- Duplique la estructura de la tabla de origen en el servicio de destino
- Permita temporalmente el acceso por IP al servicio de origen
- Copie los datos del origen al destino
- Restablezca la lista de acceso IP en el destino
- Elimine el usuario de solo lectura del servicio de origen
Añade un usuario de solo lectura al servicio de origen
-
Añade un usuario de solo lectura que pueda leer la tabla de origen (
db.tableen este ejemplo)
CREATE USER exporter IDENTIFIED WITH SHA256_PASSWORD BY 'password-here' SETTINGS readonly = 1;
GRANT SELECT ON db.table TO exporter;
-
Copia la definición de la tabla
select create_table_query from system.tables where database = 'db' and table = 'table'
En el destino, cree la base de datos si todavía no existe:
Duplicar la estructura de la tabla en el servicio de destino
-
Cree la base de datos de destino:
CREATE DATABASE db
-
Usando la sentencia CREATE TABLE del origen, cree la tabla en el destino.
En el destino, cree la tabla usando la salida de
select create_table_query...del origen:
CREATE TABLE db.table ...
Para poder transferir datos del origen al destino, el servicio de origen debe permitir las conexiones. Desactive temporalmente la funcionalidad “lista de acceso IP” en el servicio de origen. Modifique la lista de acceso permitida y permita temporalmente el acceso desde Anywhere. Consulte la documentación de lista de acceso IP para obtener más información.
Permita el acceso remoto al servicio de origen
Copie los datos del servicio de origen al servicio de destino
-
Use la función
remoteSecurepara extraer los datos del servicio de ClickHouse Cloud de origen Conéctese al servicio de destino. Ejecute este comando en el servicio de ClickHouse Cloud de destino:
INSERT INTO db.table SELECT * FROM remoteSecure('source-hostname', db, table, 'exporter', 'password-here')
- Verifique los datos en el servicio de destino
Si exportó antes la lista de acceso, puede volver a importarla con Share; de lo contrario, vuelva a añadir sus direcciones IP a la lista de acceso.
Restablecer la lista de acceso IP en el origen
Eliminar el usuario
exporter de solo lectura
DROP USER exporter
- Cambie la lista de acceso IP del servicio para restringir el acceso