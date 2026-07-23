​ Inserciones en ClickHouse frente a las bases de datos OLTP

Como base de datos OLAP (Online Analytical Processing), ClickHouse está optimizado para ofrecer alto rendimiento y escalabilidad, lo que permite insertar potencialmente millones de filas por segundo. Esto se consigue mediante una combinación de una arquitectura altamente paralelizada y una compresión orientada a columna eficiente, aunque con concesiones en la consistencia inmediata. Más concretamente, ClickHouse está optimizado para operaciones append-only y ofrece únicamente garantías de consistencia eventual.

En cambio, las bases de datos OLTP, como Postgres, están optimizadas específicamente para inserciones transaccionales con cumplimiento total de ACID, lo que garantiza una consistencia fuerte y garantías de fiabilidad. PostgreSQL utiliza MVCC (Multi-Version Concurrency Control) para gestionar transacciones concurrentes, lo que implica mantener varias versiones de los datos. Estas transacciones pueden involucrar un número reducido de filas cada vez, con una sobrecarga considerable derivada de las garantías de fiabilidad, lo que limita el rendimiento de las inserciones.

Para lograr un alto rendimiento de inserción manteniendo sólidas garantías de consistencia, debes seguir las sencillas reglas que se describen a continuación al insertar datos en ClickHouse. Seguir estas reglas te ayudará a evitar problemas con los que los usuarios suelen encontrarse la primera vez que usan ClickHouse e intentan replicar una estrategia de inserción que funciona en bases de datos OLTP.

​ Buenas prácticas para las inserciones

​ Insertar en lotes grandes

De forma predeterminada, cada inserción enviada a ClickHouse hace que ClickHouse cree inmediatamente una parte de almacenamiento que contiene los datos de la inserción, junto con otros metadatos que también deben almacenarse. Por lo tanto, enviar menos inserciones, cada una con más datos, en lugar de enviar más inserciones, cada una con menos datos, reducirá la cantidad de escrituras necesarias. En general, recomendamos insertar datos en lotes bastante grandes, de al menos 1.000 filas cada vez, e idealmente entre 10.000 y 100.000 filas. (Más detalles aquí ).

Si no es posible usar lotes grandes, utilice inserciones asíncronas como se describe a continuación.

​ Garantiza lotes coherentes para reintentos idempotentes

De forma predeterminada, las inserciones en ClickHouse son sincrónicas e idempotentes (es decir, realizar la misma operación de inserción varias veces tiene el mismo efecto que realizarla una sola vez). En las tablas de la familia de motores MergeTree, ClickHouse deduplica automáticamente las inserciones de forma predeterminada.

Esto significa que las inserciones siguen siendo resilientes en los siguientes casos:

Si el nodo que recibe los datos tiene problemas, la consulta de inserción agotará el tiempo de espera (o devolverá un error más específico) y no enviará una confirmación.

Si el nodo escribió los datos pero la confirmación no puede devolverse al remitente de la consulta debido a interrupciones en la red, el remitente recibirá un tiempo de espera agotado o un error de red.



Desde la perspectiva del cliente, puede ser difícil distinguir entre (i) y (ii). Sin embargo, en ambos casos, la inserción sin confirmar puede reintentarse de inmediato. Siempre que la consulta de inserción reintentada contenga los mismos datos en el mismo orden, ClickHouse ignorará automáticamente la inserción reintentada si la inserción original (sin confirmar) se completó correctamente.

​ Insertar en una tabla MergeTree o en una tabla distribuida

Recomendamos insertar directamente en una tabla MergeTree (o Replicated), equilibrando las peticiones entre un conjunto de nodos si los datos están segmentados, y establecer internal_replication=true . Esto permitirá que ClickHouse replique los datos en cualquier réplica disponible y garantice que los datos sean eventualmente coherentes.

internal_replication=true . Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este enfoque es algo menos eficiente, ya que las escrituras deben realizarse localmente en el nodo con la tabla distribuida y luego enviarse a los segmentos. Si este balanceo de carga del lado del cliente resulta inconveniente, puede insertar mediante una tabla distribuida , que luego distribuirá las escrituras entre los nodos. De nuevo, se recomienda establecer. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este enfoque es algo menos eficiente, ya que las escrituras deben realizarse localmente en el nodo con la tabla distribuida y luego enviarse a los segmentos.

​ Utilice inserciones asíncronas para lotes pequeños

Hay escenarios en los que la agrupación por lotes del lado del cliente no es viable; por ejemplo, un caso de uso de observabilidad con cientos o miles de agentes de propósito único que envían logs, métricas, trazas, etc. En este escenario, el transporte en tiempo real de esos datos es clave para detectar problemas y anomalías lo antes posible. Además, existe el riesgo de picos de eventos en los sistemas observados, lo que podría provocar grandes picos de memoria y otros problemas relacionados al intentar almacenar en búfer datos de observabilidad del lado del cliente. Si no es posible insertar lotes grandes, puede delegar la agrupación por lotes en ClickHouse mediante inserciones asíncronas

Con las inserciones asíncronas, los datos se insertan primero en un búfer y luego se escriben en el almacenamiento de la base de datos en 3 pasos, como se muestra en el siguiente diagrama:

Con las inserciones asíncronas habilitadas, ClickHouse:

(1) recibe una consulta de inserción de forma asíncrona. (2) primero escribe los datos de la consulta en un búfer en memoria. (3) ordena y escribe los datos como una parte en el almacenamiento de la base de datos, solo cuando se produce el siguiente vaciado del búfer.

Antes de que se vacíe el búfer, pueden acumularse en él los datos de otras consultas de inserción asíncrona del mismo u otros clientes. La parte creada a partir del vaciado del búfer puede contener datos de varias consultas de inserción asíncrona. En general, este mecanismo traslada la agrupación por lotes de datos del lado del cliente al lado del servidor (instancia de ClickHouse).

Tenga en cuenta que los datos no se pueden consultar hasta que se vacían en el almacenamiento de la base de datos, y que el vaciado del búfer es configurable. Puede encontrar todos los detalles sobre cómo configurar las inserciones asíncronas aquí , y un análisis en profundidad aquí

​ Usa clientes oficiales de ClickHouse

ClickHouse dispone de clientes para los lenguajes de programación más populares. Están optimizados para garantizar que las inserciones se realicen correctamente y admiten de forma nativa inserciones asíncronas, ya sea directamente, como por ejemplo en el cliente de Go , o indirectamente, al habilitarlas en la configuración a nivel de consulta, usuario o conexión.

Consulta Clientes y drivers para ver la lista completa de clientes y drivers de ClickHouse disponibles.

​ Prefiera el formato nativo

ClickHouse admite muchos formatos de entrada al insertar datos (y al realizar consultas). Esta es una diferencia importante frente a las bases de datos OLTP y facilita mucho la carga de datos desde fuentes externas, especialmente cuando se combina con funciones de tabla y la capacidad de cargar datos desde archivos en disco. Estos formatos son ideales para la carga ad hoc de datos y para tareas de ingeniería de datos.

Para las aplicaciones que buscan un rendimiento de inserción óptimo, debe insertar usando el formato Native . La mayoría de los clientes (como Go y Python) lo admiten, y garantiza que el servidor tenga que realizar una cantidad mínima de trabajo, ya que este formato ya está orientado a columna. Al hacerlo, la responsabilidad de convertir los datos a un formato orientado a columna recae en el cliente. Esto es importante para escalar las inserciones de forma eficiente.

Como alternativa, puede usar RowBinary format (como hace el cliente Java) si prefiere un formato por filas; por lo general, es más fácil de generar que el formato Native. Es más eficiente, en términos de compresión, sobrecarga de red y procesamiento en el servidor, que otros formatos por filas como JSON . El formato JSONEachRow puede ser una opción si tiene un menor rendimiento de escritura y busca integrarse rápidamente. Debe tener en cuenta que este formato añadirá una sobrecarga de CPU en ClickHouse durante el análisis.

​ Usa la interfaz HTTP

A diferencia de muchas bases de datos tradicionales, ClickHouse admite una interfaz HTTP. Puedes usarla tanto para insertar datos como para hacer consultas, con cualquiera de los formatos anteriores. Esto suele ser preferible al protocolo nativo de ClickHouse, ya que permite redirigir el tráfico fácilmente mediante balanceadores de carga. Esperamos pequeñas diferencias en el rendimiento de inserción con el protocolo nativo, que tiene algo menos de sobrecarga. Los clientes existentes usan uno u otro protocolo (y en algunos casos ambos; por ejemplo, el Go client). El protocolo nativo sí permite seguir fácilmente el progreso de la consulta.

Consulta Interfaz HTTP para obtener más información.

​ Ejemplo básico

INSERT INTO TABLE con ClickHouse. Vamos a insertar algunos datos en la tabla que creamos en la guía de inicio Puede usar el conocido comandocon ClickHouse. Vamos a insertar algunos datos en la tabla que creamos en la guía de inicio “Creación de tablas en ClickHouse”

INSERT INTO helloworld . my_first_table (user_id, message , timestamp , metric) VALUES ( 101 , 'Hello, ClickHouse!' , now (), - 1 . 0 ), ( 102 , 'Insert a lot of rows per batch' , yesterday(), 1 . 41421 ), ( 102 , 'Sort your data based on your commonly-used queries' , today(), 2 . 718 ), ( 101 , 'Granules are the smallest chunks of data read' , now () + 5 , 3 . 14159 )

Para comprobar que funcionó, ejecutaremos la siguiente consulta SELECT :

SELECT * FROM helloworld . my_first_table

Esto devuelve:

user_id message timestamp metric 101 Hello, ClickHouse! 2024-11-13 20:01:22 -1 101 Granules are the smallest chunks of data read 2024-11-13 20:01:27 3.14159 102 Insert a lot of rows per batch 2024-11-12 00:00:00 1.41421 102 Sort your data based on your commonly-used queries 2024-11-13 00:00:00 2.718

​ Cargar datos desde Postgres

Para cargar datos desde Postgres, puede usar:

ClickPipes , una herramienta ETL diseñada específicamente para la replicación de bases de datos PostgreSQL. Está disponible en: ClickHouse Cloud: a través de nuestro servicio de ingestión gestionado en ClickPipes. Autogestionado: mediante el proyecto open-source PeerDB.

, una herramienta ETL diseñada específicamente para la replicación de bases de datos PostgreSQL. Está disponible en: El PostgreSQL table engine para leer datos directamente, como se muestra en los ejemplos anteriores. Suele ser adecuado si basta con una replicación por lotes basada en un watermark conocido, por ejemplo, un timestamp, o si se trata de una migración puntual. Este enfoque puede escalar a decenas de millones de filas. Los usuarios que quieran migrar datasets más grandes deberían considerar múltiples solicitudes, cada una sobre un fragmento de los datos. Se pueden usar tablas de staging para cada fragmento antes de mover sus particiones a una tabla final. Esto permite reintentar las solicitudes fallidas. Para obtener más información sobre esta estrategia de carga masiva, consulte aquí.

Los datos pueden exportarse desde PostgreSQL en formato CSV. Luego pueden insertarse en ClickHouse desde archivos locales o mediante object storage usando funciones de tabla.

¿Necesita ayuda para insertar grandes volúmenes de datos? Si necesita ayuda para insertar grandes volúmenes de datos o encuentra errores al importar datos a ClickHouse Cloud, póngase en contacto con nosotros en support@clickhouse.com y podremos ayudarle.

​ Insertar datos desde la línea de comandos

Requisitos previos

Has instalado ClickHouse

clickhouse-server está en ejecución

está en ejecución Tienes acceso a una terminal con wget , zcat y curl

clickhouse-client en modo lote. Para obtener más información y ver más ejemplos de inserción de datos desde la línea de comandos con clickhouse-client en modo lote, consulta En este ejemplo verás cómo insertar un archivo CSV en ClickHouse desde la línea de comandos conen modo lote. Para obtener más información y ver más ejemplos de inserción de datos desde la línea de comandos conen modo lote, consulta “Batch mode”

Usaremos el Hacker News dataset en este ejemplo, que contiene 28 millones de filas de datos de Hacker News.