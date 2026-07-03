El siguiente ejemplo, que devuelve la versión del servidor, muestra cómo conectarse a ClickHouse, suponiendo que ClickHouse no está protegido y que se puede acceder con el usuario
Conexión
default.
Tenga en cuenta que usamos el puerto nativo predeterminado para conectarnos.
Ejemplo completo En todos los ejemplos siguientes, salvo que se indique explícitamente lo contrario, asumimos que la variable
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
fmt.Println(v)
conn de ClickHouse ya se ha creado y está disponible.
Se pueden ejecutar sentencias arbitrarias mediante el método
Ejecución
Exec. Esto resulta útil para DDL y sentencias simples. No debe usarse para inserciones de gran volumen ni para iteraciones sobre consultas.
Ejemplo completo Tenga en cuenta que puede pasar un Context a la consulta. Esto puede usarse para pasar configuraciones específicas a nivel de consulta; consulte Using Context.
conn.Exec(context.Background(), `DROP TABLE IF EXISTS example`)
err = conn.Exec(context.Background(), `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
conn.Exec(context.Background(), "INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
Para insertar un gran número de filas, el cliente ofrece semántica de lotes. Para ello, es necesario preparar un lote al que se puedan añadir filas. Finalmente, se envía mediante el método
Inserción por lotes
Send(). Los lotes se mantienen en memoria hasta que se ejecuta
Send.
Se recomienda llamar a
Close en el lote para evitar fugas de conexiones. Esto puede hacerse mediante la palabra clave
defer después de preparar el lote. Así se limpiará la conexión si nunca se llega a llamar a
Send. Ten en cuenta que esto hará que aparezcan 0 inserciones de filas en el registro de consultas si no se añadió ninguna fila.
Ejemplo completo Las recomendaciones para ClickHouse pueden consultarse aquí. Los lotes no deben compartirse entre go-routines; cree un lote independiente por rutina. En el ejemplo anterior, observe que los tipos de las variables deben coincidir con el tipo de la columna al agregar filas. Aunque la correspondencia suele ser evidente, esta interfaz intenta ser flexible y convertirá los tipos siempre que no se produzca pérdida de precisión. Por ejemplo, a continuación se muestra cómo insertar una cadena en un datetime64.
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
, Col2 String
, Col3 FixedString(3)
, Col4 UUID
, Col5 Map(String, UInt8)
, Col6 Array(String)
, Col7 Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
, Col8 DateTime
) Engine = Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
err := batch.Append(
uint8(42),
"ClickHouse",
"Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
{"key": "value"},
{"key": "value"},
{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return batch.Send()
Ejemplo completo Para ver un resumen completo de los tipos de Go compatibles con cada tipo de columna, consulte Conversiones de tipos.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
err := batch.Append(
"2006-01-02 15:04:05.999",
)
if err != nil {
return err
}
}
return batch.Send()
Las columnas efímeras son columnas de solo escritura que existen únicamente durante la inserción: no se almacenan ni se pueden seleccionar. Son útiles para calcular valores de columnas derivadas en el momento de la inserción.
Columnas efímeras
Ejemplo completo
ctx := context.Background()
ddl := `
CREATE OR REPLACE TABLE test
(
id UInt64,
unhexed String EPHEMERAL,
hexed FixedString(4) DEFAULT unhex(unhexed)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id`
if err := conn.Exec(ctx, ddl); err != nil {
return err
}
// Insertar proporcionando el valor de la columna efímera
if err := conn.Exec(ctx, "INSERT INTO test (id, unhexed) VALUES (1, '5a90b714')"); err != nil {
return err
}
// Solo se pueden consultar las columnas no efímeras
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, hexed, hex(hexed) FROM test")
Puede consultar una sola fila con el método
Consultar filas
QueryRow u obtener un cursor para iterar sobre un conjunto de resultados con
Query. Mientras que el primero acepta un destino en el que serializar los datos, el segundo requiere llamar a
Scan en cada fila.
Ejemplo completo
row := conn.QueryRow(context.Background(), "SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 []interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
Ejemplo completo Tenga en cuenta que, en ambos casos, es necesario pasar un puntero a las variables en las que queremos serializar los valores de las columnas correspondientes. Estas deben pasarse en el orden especificado en la instrucción
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example WHERE Col1 >= 2")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s\n", col1, col2, col3)
}
rows.Close()
return rows.Err()
SELECT; de forma predeterminada, en el caso de un
SELECT * se utilizará el orden de declaración de las columnas, como se muestra arriba.
Al igual que en la inserción, el método Scan requiere que las variables de destino sean de un tipo adecuado. De nuevo, se busca ofrecer flexibilidad, convirtiendo tipos cuando sea posible, siempre que no haya pérdida de precisión; por ejemplo, el ejemplo anterior muestra una columna UUID leída en una variable de tipo string. Para obtener una lista completa de los tipos de Go compatibles con cada tipo de columna, consulte Type Conversions.
Por último, tenga en cuenta la posibilidad de pasar un
Context a los métodos
Query y
QueryRow. Esto puede usarse para configuraciones a nivel de consulta; consulte Using Context para obtener más detalles.
Las inserciones asíncronas son compatibles mediante el método Async. Esto permite al usuario especificar si el cliente debe esperar a que el servidor complete la inserción o si debe responder una vez recibidos los datos. Esto controla de forma efectiva el parámetro wait_for_async_insert.
Insert asíncrono
Ejemplo completo
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
if err := clickhouse_tests.CheckMinServerServerVersion(conn, 21, 12, 0); err != nil {
return nil
}
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(ctx, `DROP TABLE IF EXISTS example`)
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if err := conn.Exec(ctx, ddl); err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 100; i++ {
if err := conn.AsyncInsert(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"), false); err != nil {
return err
}
}
Las inserciones pueden hacerse en formato columnar. Esto puede aportar ventajas de rendimiento si los datos ya están organizados de esta forma, ya que evita tener que convertirlos en filas.
Inserción columnar
Ejemplo completo
batch, err := conn.PrepareBatch(context.Background(), "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var (
col1 []uint64
col2 []string
col3 [][]uint8
col4 []time.Time
)
for i := 0; i < 1_000; i++ {
col1 = append(col1, uint64(i))
col2 = append(col2, "Golang SQL database driver")
col3 = append(col3, []uint8{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})
col4 = append(col4, time.Now())
}
if err := batch.Column(0).Append(col1); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(1).Append(col2); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(2).Append(col3); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(3).Append(col4); err != nil {
return err
}
return batch.Send()
Para los usuarios, los structs de Golang proporcionan una representación lógica de una fila de datos en ClickHouse. Para ayudar con esto, la interfaz nativa proporciona varias funciones prácticas.
Uso de structs
El método Select permite convertir un conjunto de filas de respuesta en un slice de structs con una sola llamada.
Select con serialización
Ejemplo completo
var result []struct {
Col1 uint8
Col2 string
ColumnWithName time.Time `ch:"Col3"`
}
if err = conn.Select(ctx, &result, "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example"); err != nil {
return err
}
for _, v := range result {
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s\n", v.Col1, v.Col2, v.ColumnWithName)
}
Scan struct
ScanStruct permite mapear una sola fila de una consulta a una struct.
Ejemplo completo
var result struct {
Col1 int64
Count uint64 `ch:"count"`
}
if err := conn.QueryRow(context.Background(), "SELECT Col1, COUNT() AS count FROM example WHERE Col1 = 5 GROUP BY Col1").ScanStruct(&result); err != nil {
return err
}
Añadir struct
AppendStruct permite añadir una struct a un lote existente e interpretarla como una fila completa. Para ello, las columnas de la struct deben coincidir con la tabla tanto en nombre como en tipo. Aunque todas las columnas deben tener un campo equivalente en la struct, puede que algunos campos de la struct no tengan una columna equivalente. Estos simplemente se ignorarán.
Ejemplo completo
batch, err := conn.PrepareBatch(context.Background(), "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1_000; i++ {
err := batch.AppendStruct(&row{
Col1: uint64(i),
Col2: "Golang SQL database driver",
Col3: []uint8{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
Col4: time.Now(),
ColIgnored: "this will be ignored",
})
if err != nil {
return err
}
}
El cliente admite la vinculación de parámetros en los métodos
Vinculación de parámetros
Exec,
Query y
QueryRow. Como se muestra en el siguiente ejemplo, se admite el uso de parámetros con nombre, numerados y posicionales. A continuación se muestran ejemplos de cada uno.
Ejemplo completo
var count uint64
// enlace posicional
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// enlace numérico
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// enlace por nombre
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
De forma predeterminada, los slices se expanden en una lista de valores separados por comas si se pasan como parámetro a una consulta. Si necesita que un conjunto de valores se inserte entre corchetes
Casos especiales
[ ], debe usar
ArraySet.
Si se requieren grupos/tuplas, entre paréntesis
( ), por ejemplo, para usarlos con operadores IN, puede usar
GroupSet. Esto resulta especialmente útil cuando se requieren varios grupos, como se muestra en el ejemplo siguiente.
Por último, los campos DateTime64 requieren precisión para garantizar que los parámetros se representen correctamente. Sin embargo, el cliente desconoce el nivel de precisión del campo, por lo que el usuario debe proporcionarlo. Para facilitarlo, proporcionamos el parámetro
DateNamed.
Ejemplo completo
var count uint64
// los arrays se desplegarán
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN (?)", []int{100, 200, 300, 400, 500}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Array unfolded count: %d\n", count)
// los arrays se conservarán con []
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col4 = ?", clickhouse.ArraySet{300, 301}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Array count: %d\n", count)
// los Group sets permiten formar listas ( )
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN ?", clickhouse.GroupSet{[]interface{}{100, 200, 300, 400, 500}}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Group count: %d\n", count)
// Más útil cuando se necesita anidamiento
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE (Col1, Col5) IN (?)", []clickhouse.GroupSet{{[]interface{}{100, 101}}, {[]interface{}{200, 201}}}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Group count: %d\n", count)
// Usa DateNamed cuando necesites precisión en tu campo de tiempo#
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col3 >= @col3", clickhouse.DateNamed("col3", now.Add(time.Duration(500)*time.Millisecond), clickhouse.NanoSeconds)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("NamedDate count: %d\n", count)
Los contextos de Go proporcionan una forma de pasar fechas límite, señales de cancelación y otros valores asociados a una solicitud a través de los límites de la API. Todos los métodos de una conexión aceptan un contexto como primer parámetro. Aunque en los ejemplos anteriores se usó
Uso del contexto
context.Background(), puede usar esta capacidad para pasar configuraciones y fechas límite, así como para cancelar consultas.
Pasar un contexto creado con
withDeadline permite establecer límites de tiempo de ejecución en las consultas. Tenga en cuenta que se trata de un instante absoluto y que su vencimiento solo liberará la conexión y enviará una señal de cancelación a ClickHouse. Como alternativa, puede usarse
WithCancel para cancelar una consulta explícitamente.
Los auxiliares
clickhouse.WithQueryID y
clickhouse.WithQuotaKey permiten especificar un identificador de consulta y una clave de cuota. Los identificadores de consulta pueden ser útiles para rastrear consultas en los registros y con fines de cancelación. Se puede usar una clave de cuota para imponer límites al uso de ClickHouse en función de un valor de clave único; consulte Quotas Management para obtener más información.
También puede usar el contexto para asegurarse de que una configuración solo se aplique a una consulta específica, en lugar de a toda la conexión, como se muestra en Connection Settings.
Por último, puede controlar el tamaño del búfer de bloques mediante
clickhouse.WithBlockSize. Esto anula la configuración de nivel de conexión
BlockBufferSize y controla el número máximo de bloques que se decodifican y se mantienen en memoria en un momento dado. Los valores más altos pueden permitir una mayor paralelización, a costa de un mayor uso de memoria.
A continuación se muestran ejemplos de lo anterior.
Ejemplo completo
dialCount := 0
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
})
if err != nil {
return err
}
if err := clickhouse_tests.CheckMinServerServerVersion(conn, 22, 6, 1); err != nil {
return nil
}
// podemos usar el contexto para pasar configuraciones a una llamada de API específica
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// las consultas pueden cancelarse usando el contexto
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// establecer un límite de tiempo para una consulta - esto cancelará la consulta cuando se alcance el tiempo absoluto.
// las consultas continuarán hasta completarse en ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.Ping(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// establecer un id de consulta para facilitar el rastreo de consultas en los logs, p. ej. ver system.query_log
var one uint8
queryId, _ := uuid.NewUUID()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(queryId.String()))
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// establecer una clave de cuota - primero crear la cuota
if err = conn.Exec(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
type Number struct {
Number uint64 `ch:"number"`
}
for i := 1; i <= 6; i++ {
var result []Number
if err = conn.Select(ctx, &result, "SELECT number FROM numbers(10)"); err != nil {
return err
}
}
Se puede solicitar información de Progress, Profile y Log en las consultas. La información de Progress muestra estadísticas sobre la cantidad de filas y bytes leídos y procesados en ClickHouse. En cambio, la información de Profile ofrece un resumen de los datos devueltos al cliente, incluidos los totales de bytes (sin comprimir), filas y bloques. Por último, la información de Log proporciona estadísticas sobre los hilos, por ejemplo, el uso de memoria y la velocidad de procesamiento de los datos. Para obtener esta información, es necesario que el usuario use Context, al que puede pasar funciones de callback.
Información de Progress, Profile y Log
Ejemplo completo
totalRows := uint64(0)
// usar el contexto para pasar una función de retorno para información de progreso y perfil
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
fmt.Println("progress: ", p)
totalRows += p.Rows
}), clickhouse.WithProfileInfo(func(p *clickhouse.ProfileInfo) {
fmt.Println("profile info: ", p)
}), clickhouse.WithLogs(func(log *clickhouse.Log) {
fmt.Println("log info: ", log)
}))
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT number from numbers(1000000) LIMIT 1000000")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Total Rows: %d\n", totalRows)
rows.Close()
Puede que necesite leer tablas cuyo esquema o tipo de los campos devueltos se desconozca. Esto es habitual cuando se realiza análisis de datos ad hoc o se desarrollan herramientas genéricas. Para ello, la información sobre los tipos de las columnas está disponible en las respuestas a las consultas. Esto puede usarse con la reflexión de Go para crear instancias en tiempo de ejecución de variables con los tipos correctos que pueden pasarse a Scan.
Escaneo dinámico
Ejemplo completo
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.Query(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
columnTypes = rows.ColumnTypes()
vars = make([]interface{}, len(columnTypes))
)
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Las tablas externas permiten al cliente enviar datos a ClickHouse junto con una consulta SELECT. Estos datos se colocan en una tabla temporal y pueden usarse en la propia consulta para evaluarlos. Para enviar datos externos al cliente con una consulta, el usuario debe crear una tabla externa mediante
Tablas externas
ext.NewTable antes de pasarla a través del contexto.
Ejemplo completo
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
var count uint64
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
ClickHouse admite la propagación del contexto de trazas tanto en los transportes TCP como HTTP. Cuando se usa TCP, el cliente serializa el span en el protocolo binario nativo. Usa
OpenTelemetry
clickhouse.WithSpan para adjuntar un span a una consulta mediante el contexto.
Limitación del transporte HTTPAunque el servidor de ClickHouse acepta las cabeceras HTTP estándar
traceparent /
tracestate, el transporte HTTP de clickhouse-go actualmente no las envía, por lo que
WithSpan no tiene efecto en HTTP. Como alternativa, puedes configurar manualmente la cabecera mediante
HttpHeaders en las opciones de conexión.
Ejemplo completo Puedes encontrar todos los detalles sobre cómo aprovechar el tracing en la compatibilidad con OpenTelemetry.
var count uint64
rows := conn.QueryRow(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)