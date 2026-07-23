En este tutorial, insertarás 28 millones de filas de datos de Hacker News en una tabla de ClickHouse desde archivos CSV y Parquet, y ejecutarás algunas consultas sencillas para explorar los datos.
CSV
1
Descargar CSV
Se puede descargar una versión en CSV del conjunto de datos desde nuestro bucket público de S3, o ejecutando este comando:
Con 4,6 GB y 28 millones de filas, este archivo comprimido debería tardar entre 5 y 10 minutos en descargarse.
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz
2
Tomar una muestra de los datos
clickhouse-local permite procesar rápidamente archivos locales sin
tener que desplegar y configurar el servidor de ClickHouse.Antes de almacenar datos en ClickHouse, tomemos una muestra del archivo con clickhouse-local.
En la consola, ejecute:
A continuación, ejecute este comando para explorar los datos:
clickhouse-local
Query
SELECT *
FROM file('hacknernews.csv.gz', CSVWithNames)
LIMIT 2
SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
FORMAT Vertical
Este comando tiene muchas funciones sutiles. El operador
Response
Row 1:
──────
id: 344065
deleted: 0
type: comment
by: callmeed
time: 2008-10-26 05:06:58
text: What kind of reports do you need?<p>ActiveMerchant just connects your app to a gateway for cc approval and processing.<p>Braintree has very nice reports on transactions and it's very easy to refund a payment.<p>Beyond that, you are dealing with Rails after all–it's pretty easy to scaffold out some reports from your subscriber base.
dead: 0
parent: 344038
poll: 0
kids: []
url:
score: 0
title:
parts: []
descendants: 0
Row 2:
──────
id: 344066
deleted: 0
type: story
by: acangiano
time: 2008-10-26 05:07:59
text:
dead: 0
parent: 0
poll: 0
kids: [344111,344202,344329,344606]
url: http://antoniocangiano.com/2008/10/26/what-arc-should-learn-from-ruby/
score: 33
title: What Arc should learn from Ruby
parts: []
descendants: 10
file le permite leer el archivo desde un disco local, especificando solo el formato
CSVWithNames.
Lo más importante es que el esquema se infiere automáticamente a partir del contenido del archivo.
Observe también cómo
clickhouse-local puede leer el archivo comprimido, infiriendo el formato gzip a partir de la extensión.
El formato
Vertical se utiliza para ver más fácilmente los datos de cada columna.
3
Cargar los datos con inferencia de esquema
La herramienta más sencilla y potente para cargar datos es
clickhouse-client: un cliente nativo de línea de comandos con numerosas funciones.
Para cargar datos, también puedes aprovechar la inferencia de esquema y dejar que ClickHouse determine los tipos de las columnas.Ejecuta el siguiente comando para crear una tabla e insertar los datos directamente desde el archivo CSV remoto, accediendo al contenido mediante la función
url.
El esquema se infiere automáticamente:
Esto crea una tabla vacía usando el esquema inferido a partir de los datos. El comando
CREATE TABLE hackernews ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple
(
) EMPTY AS SELECT * FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames');
DESCRIBE TABLE nos permite ver los tipos asignados.
Query
DESCRIBE TABLE hackernews
Para insertar los datos en esta tabla, use el comando
Response
┌─name────────┬─type─────────────────────┬
│ id │ Nullable(Float64) │
│ deleted │ Nullable(Float64) │
│ type │ Nullable(String) │
│ by │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(String) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(Float64) │
│ parent │ Nullable(Float64) │
│ poll │ Nullable(Float64) │
│ kids │ Array(Nullable(Float64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Float64) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Float64)) │
│ descendants │ Nullable(Float64) │
└─────────────┴──────────────────────────┴
INSERT INTO, SELECT.
Con la función
url, los datos se transmitirán directamente desde la URL:
¡Has insertado 28 millones de filas en ClickHouse con un solo comando!
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames')
4
Explorar los datos
Obtenga una muestra de las historias de Hacker News y de columnas concretas ejecutando la siguiente consulta:
Query
SELECT
id,
title,
type,
by,
time,
url,
score
FROM hackernews
WHERE type = 'story'
LIMIT 3
FORMAT Vertical
Aunque la inferencia de esquemas es una excelente herramienta para la exploración inicial de datos, funciona con un criterio de «mejor esfuerzo» y no sustituye a largo plazo la definición de un esquema óptimo para sus datos.
Response
Row 1:
──────
id: 2596866
title:
type: story
by:
time: 1306685152
url:
score: 0
Row 2:
──────
id: 2596870
title: WordPress capture users last login date and time
type: story
by: wpsnipp
time: 1306685252
url: http://wpsnipp.com/index.php/date/capture-users-last-login-date-and-time/
score: 1
Row 3:
──────
id: 2596872
title: Recent college graduates get some startup wisdom
type: story
by: whenimgone
time: 1306685352
url: http://articles.chicagotribune.com/2011-05-27/business/sc-cons-0526-started-20110527_1_business-plan-recession-college-graduates
score: 1
5
Definir un esquema
Una optimización inmediata y evidente es definir un tipo para cada campo. Además de declarar el campo de tiempo como de tipo
DateTime, definimos un tipo adecuado para cada uno de los campos siguientes después de eliminar el dataset existente.
En ClickHouse, el id de la clave primaria de los datos se define mediante la cláusula
ORDER BY.Seleccionar los tipos adecuados y elegir qué columnas incluir en la cláusula
ORDER BY
ayudará a mejorar la velocidad de las consultas y la compresión.Ejecute la consulta siguiente para eliminar el esquema anterior y crear el esquema mejorado:
Con un esquema optimizado, ahora puedes insertar los datos desde el sistema de archivos local. Una vez más, con
Query
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt32,
`deleted` UInt8,
`type` Enum('story' = 1, 'comment' = 2, 'poll' = 3, 'pollopt' = 4, 'job' = 5),
`by` LowCardinality(String),
`time` DateTime,
`text` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt32,
`poll` UInt32,
`kids` Array(UInt32),
`url` String,
`score` Int32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` Int32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
clickhouse-client, inserta el archivo mediante la cláusula
INFILE con un
INSERT INTO explícito.
Query
INSERT INTO hackernews FROM INFILE '/data/hacknernews.csv.gz' FORMAT CSVWithNames
6
Ejecutar consultas de muestra
A continuación se presentan algunas consultas de ejemplo para que puedas inspirarte al escribir tus propias consultas.
¿Con qué frecuencia aparece el tema “ClickHouse” en Hacker News?El campo score proporciona una métrica de popularidad para las historias, mientras que el campo
id y el operador de concatenación
|| pueden usarse para generar un enlace a la publicación original.
Query
SELECT
time,
score,
descendants,
title,
url,
'https://news.ycombinator.com/item?id=' || toString(id) AS hn_url
FROM hackernews
WHERE (type = 'story') AND (title ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY score DESC
LIMIT 5 FORMAT Vertical
¿Está ClickHouse generando más ruido con el tiempo? Aquí se muestra la utilidad de definir el campo
Response
Row 1:
──────
time: 1632154428
score: 519
descendants: 159
title: ClickHouse, Inc.
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/website/blog/en/2021/clickhouse-inc.md
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=28595419
Row 2:
──────
time: 1614699632
score: 383
descendants: 134
title: ClickHouse as an alternative to Elasticsearch for log storage and analysis
url: https://pixeljets.com/blog/clickhouse-vs-elasticsearch/
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=26316401
Row 3:
──────
time: 1465985177
score: 243
descendants: 70
title: ClickHouse – high-performance open-source distributed column-oriented DBMS
url: https://clickhouse.yandex/reference_en.html
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=11908254
Row 4:
──────
time: 1578331410
score: 216
descendants: 86
title: ClickHouse cost-efficiency in action: analyzing 500B rows on an Intel NUC
url: https://www.altinity.com/blog/2020/1/1/clickhouse-cost-efficiency-in-action-analyzing-500-billion-rows-on-an-intel-nuc
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=21970952
Row 5:
──────
time: 1622160768
score: 198
descendants: 55
title: ClickHouse: An open-source column-oriented database management system
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=27310247
time
como
DateTime, ya que usar un tipo de dato adecuado permite utilizar la función
toYYYYMM():
Query
SELECT
toYYYYMM(time) AS monthYear,
bar(count(), 0, 120, 20)
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY monthYear
ORDER BY monthYear ASC
Parece que “ClickHouse” está ganando popularidad con el paso del tiempo.
Response
┌─monthYear─┬─bar(count(), 0, 120, 20)─┐
│ 201606 │ ██▎ │
│ 201607 │ ▏ │
│ 201610 │ ▎ │
│ 201612 │ ▏ │
│ 201701 │ ▎ │
│ 201702 │ █ │
│ 201703 │ ▋ │
│ 201704 │ █ │
│ 201705 │ ██ │
│ 201706 │ ▎ │
│ 201707 │ ▎ │
│ 201708 │ ▏ │
│ 201709 │ ▎ │
│ 201710 │ █▌ │
│ 201711 │ █▌ │
│ 201712 │ ▌ │
│ 201801 │ █▌ │
│ 201802 │ ▋ │
│ 201803 │ ███▏ │
│ 201804 │ ██▏ │
│ 201805 │ ▋ │
│ 201806 │ █▏ │
│ 201807 │ █▌ │
│ 201808 │ ▋ │
│ 201809 │ █▌ │
│ 201810 │ ███▌ │
│ 201811 │ ████ │
│ 201812 │ █▌ │
│ 201901 │ ████▋ │
│ 201902 │ ███ │
│ 201903 │ ▋ │
│ 201904 │ █ │
│ 201905 │ ███▋ │
│ 201906 │ █▏ │
│ 201907 │ ██▎ │
│ 201908 │ ██▋ │
│ 201909 │ █▋ │
│ 201910 │ █ │
│ 201911 │ ███ │
│ 201912 │ █▎ │
│ 202001 │ ███████████▋ │
│ 202002 │ ██████▌ │
│ 202003 │ ███████████▋ │
│ 202004 │ ███████▎ │
│ 202005 │ ██████▏ │
│ 202006 │ ██████▏ │
│ 202007 │ ███████▋ │
│ 202008 │ ███▋ │
│ 202009 │ ████ │
│ 202010 │ ████▌ │
│ 202011 │ █████▏ │
│ 202012 │ ███▋ │
│ 202101 │ ███▏ │
│ 202102 │ █████████ │
│ 202103 │ █████████████▋ │
│ 202104 │ ███▏ │
│ 202105 │ ████████████▋ │
│ 202106 │ ███ │
│ 202107 │ █████▏ │
│ 202108 │ ████▎ │
│ 202109 │ ██████████████████▎ │
│ 202110 │ ▏ │
└───────────┴──────────────────────────┘
¿Quiénes son los principales comentaristas en los artículos relacionados con ClickHouse?
Query
SELECT
by,
count() AS comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY comments DESC
LIMIT 5
Response
┌─by──────────┬─comments─┐
│ hodgesrm │ 78 │
│ zX41ZdbW │ 45 │
│ manigandham │ 39 │
│ pachico │ 35 │
│ valyala │ 27 │
└─────────────┴──────────┘
¿Qué comentarios generan más interés?
Query
SELECT
by,
sum(score) AS total_score,
sum(length(kids)) AS total_sub_comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY total_score DESC
LIMIT 5
Response
┌─by───────┬─total_score─┬─total_sub_comments─┐
│ zX41ZdbW │ 571 │ 50 │
│ jetter │ 386 │ 30 │
│ hodgesrm │ 312 │ 50 │
│ mechmind │ 243 │ 16 │
│ tosh │ 198 │ 12 │
└──────────┴─────────────┴────────────────────┘
Uno de los puntos fuertes de ClickHouse es su capacidad para manejar todo tipo de formatos. CSV representa un caso de uso bastante ideal, pero no es el más eficiente para el intercambio de datos. A continuación, cargarás los datos desde un archivo Parquet, que es un formato eficiente orientado a columna. Parquet tiene un conjunto mínimo de tipos, que ClickHouse debe respetar, y esta información de tipos está codificada en el propio formato. La inferencia de tipos a partir de un archivo Parquet conducirá invariablemente a un esquema ligeramente distinto del archivo CSV.
Parquet
1
Insertar los datos
Ejecuta la siguiente consulta para leer los mismos datos en formato Parquet, de nuevo con la función url para leer los datos remotos:
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS allow_nullable_key = 1 EMPTY AS
SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
Ejecuta el siguiente comando para ver el esquema inferido:
Claves nulas en ParquetComo requisito del formato Parquet, tenemos que aceptar que las claves puedan ser
NULL,
aunque no lo sean en los datos.
Al igual que con el archivo CSV, puede especificar manualmente el esquema para tener un mayor control sobre los tipos elegidos e insertar los datos directamente desde S3:
Response
┌─name────────┬─type───────────────────┬
│ id │ Nullable(Int64) │
│ deleted │ Nullable(UInt8) │
│ type │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(Int64) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(UInt8) │
│ parent │ Nullable(Int64) │
│ poll │ Nullable(Int64) │
│ kids │ Array(Nullable(Int64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Int32) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Int64)) │
│ descendants │ Nullable(Int32) │
└─────────────┴────────────────────────┴
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt64,
`deleted` UInt8,
`type` String,
`author` String,
`timestamp` DateTime,
`comment` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt64,
`poll` UInt64,
`children` Array(UInt32),
`url` String,
`score` UInt32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (type, author);
INSERT INTO hackernews
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet',
'Parquet',
'id UInt64,
deleted UInt8,
type String,
by String,
time DateTime,
text String,
dead UInt8,
parent UInt64,
poll UInt64,
kids Array(UInt32),
url String,
score UInt32,
title String,
parts Array(UInt32),
descendants UInt32');
2
Añade un índice de descarte para acelerar las consultas
Para averiguar cuántos comentarios mencionan “ClickHouse”, ejecuta la siguiente consulta:
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'ClickHouse');
A continuación, crearás un índice invertido en la columna “comment” para acelerar esta consulta. Ten en cuenta que se indexarán los comentarios en minúsculas para encontrar términos sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.Ejecuta los siguientes comandos para crear el índice:
Response
1 row in set. Elapsed: 0.843 sec. Processed 28.74 million rows, 9.75 GB (34.08 million rows/s., 11.57 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 516 │
└─────────┘
La materialización del índice tarda un poco (para comprobar si el índice se ha creado, usa la tabla del sistema
ALTER TABLE hackernews ADD INDEX comment_idx(lower(comment)) TYPE inverted;
ALTER TABLE hackernews MATERIALIZE INDEX comment_idx;
system.data_skipping_indices).Vuelve a ejecutar la consulta una vez que se haya creado el índice:
Observa cómo la consulta ahora tarda solo 0.248 segundos con el índice, frente a los 0.843 segundos anteriores sin él:
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse');
La cláusula
Response
1 row in set. Elapsed: 0.248 sec. Processed 4.54 million rows, 1.79 GB (18.34 million rows/s., 7.24 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 1145 │
└─────────┘
EXPLAIN puede usarse para entender por qué la incorporación de este índice
mejoró la consulta aproximadamente 3,4 veces.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse')
Observa cómo el índice permitió omitir una cantidad considerable de gránulos para acelerar la consulta.Ahora también es posible buscar de forma eficiente uno o varios términos, o todos ellos:
Response
┌─explain─────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Projection + Before ORDER BY)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter (WHERE) │
│ ReadFromMergeTree (default.hackernews) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Condition: true │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 3528/3528 │
│ Skip │
│ Name: comment_idx │
│ Description: inverted GRANULARITY 1 │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 554/3528 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE multiSearchAny(lower(comment), ['oltp', 'olap']);
Response
┌─count()─┐
│ 2177 │
└─────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'avx') AND hasToken(lower(comment), 'sve');
Response
┌─count()─┐
│ 22 │
└─────────┘