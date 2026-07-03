|الصفحة
|الوصف
|Shared
|صفحة تصف محرك قاعدة البيانات
Shared، المتاح في ClickHouse Cloud
|Atomic
|يدعم محرك
Atomic استعلامات
DROP TABLE و
RENAME TABLE غير المتسببة في الحظر، واستعلامات
EXCHANGE TABLES الذرّية. ويُستخدم محرك قاعدة البيانات
Atomic افتراضيًا.
|Replicated
|يستند هذا المحرك إلى محرك
Atomic. ويدعم النسخ المتماثل للبيانات الوصفية عبر سجل DDL الذي يُكتب إلى ZooKeeper ويُنفَّذ على جميع النسخ المتماثلة لقاعدة بيانات معيّنة.
|PostgreSQL
|يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم PostgreSQL بعيد.
|MySQL
|يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم MySQL بعيد وتنفيذ استعلامات
INSERT و
SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وMySQL.
|SQLite
|يتيح الاتصال بقواعد بيانات SQLite وتنفيذ استعلامات
INSERT و
SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وSQLite.
|MaterializedPostgreSQL
|ينشئ قاعدة بيانات ClickHouse تحتوي على جداول من قاعدة بيانات PostgreSQL.
|Backup
|يتيح إرفاق جدول/قاعدة بيانات فورًا من النسخ الاحتياطية في وضع القراءة فقط.
|DataLakeCatalog
|يتيح لك محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog ربط ClickHouse بكتالوجات البيانات الخارجية والاستعلام عن البيانات بتنسيق الجداول المفتوحة
محركات قواعد البيانات
توثيق محركات قواعد البيانات
تتيح لك محركات قواعد البيانات العمل مع الجداول. يستخدم ClickHouse افتراضيًا محرك قاعدة البيانات Atomic، الذي يوفّر محركات جداول قابلة للتهيئة ولهجة SQL. فيما يلي قائمة كاملة بمحركات قواعد البيانات المتاحة. اتبع الروابط لمزيد من التفاصيل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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