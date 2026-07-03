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تتيح لك محركات قواعد البيانات العمل مع الجداول. يستخدم ClickHouse افتراضيًا محرك قاعدة البيانات Atomic، الذي يوفّر محركات جداول قابلة للتهيئة ولهجة SQL. فيما يلي قائمة كاملة بمحركات قواعد البيانات المتاحة. اتبع الروابط لمزيد من التفاصيل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦