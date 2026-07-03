Shared صفحة تصف محرك قاعدة البيانات Shared ، المتاح في ClickHouse Cloud

Atomic يدعم محرك Atomic استعلامات DROP TABLE و RENAME TABLE غير المتسببة في الحظر، واستعلامات EXCHANGE TABLES الذرّية. ويُستخدم محرك قاعدة البيانات Atomic افتراضيًا.

Replicated يستند هذا المحرك إلى محرك Atomic . ويدعم النسخ المتماثل للبيانات الوصفية عبر سجل DDL الذي يُكتب إلى ZooKeeper ويُنفَّذ على جميع النسخ المتماثلة لقاعدة بيانات معيّنة.

PostgreSQL يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم PostgreSQL بعيد.

MySQL يتيح الاتصال بقواعد البيانات على خادم MySQL بعيد وتنفيذ استعلامات INSERT و SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وMySQL.

SQLite يتيح الاتصال بقواعد بيانات SQLite وتنفيذ استعلامات INSERT و SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وSQLite.

MaterializedPostgreSQL ينشئ قاعدة بيانات ClickHouse تحتوي على جداول من قاعدة بيانات PostgreSQL.

Backup يتيح إرفاق جدول/قاعدة بيانات فورًا من النسخ الاحتياطية في وضع القراءة فقط.