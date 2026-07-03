ضبط الإعدادات
كيفية ضبط إعدادات خدمة ClickHouse Cloud لمستخدم أو دور محدد
لتحديد إعدادات خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك لمستخدم مستخدم أو دور معيّنين، يجب استخدام ملفات تعريف الإعدادات المعتمدة على SQL. ويضمن تطبيق ملفات تعريف الإعدادات بقاء الإعدادات التي تضبطها محفوظة، حتى عند توقّف خدماتك أو دخولها في وضع الخمول أو ترقيتها. ولمعرفة المزيد عن ملفات تعريف الإعدادات، يُرجى الاطلاع على هذه الصفحة. يرجى ملاحظة أن ملفات تعريف الإعدادات المستندة إلى XML وملفات التهيئة غير مدعومة حاليًا في ClickHouse Cloud. ولمعرفة المزيد عن الإعدادات التي يمكنك تحديدها لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، يُرجى الاطلاع على جميع الإعدادات المتاحة حسب الفئة في وثائقنا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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