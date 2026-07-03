تستخدم ClickHouse الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء وتوفير مزيد من الوظائف في المنصة. يوضح هذا المستند الحالات التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وخيارات تمكينه أو تعطيله، وروابط إلى وثائق أخرى تشرح كيفية استخدامه.

الاحتفاظ بالبيانات والتدريب في الذكاء الاصطناعي بشكل افتراضي، لا تحتفظ أي من ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا ببيانات العملاء، ولا تستخدم بيانات العملاء لتدريب النماذج.

​ دعم الذكاء الاصطناعي

يمكن للمستخدم الذي لديه أذونات organization:manage مراجعة إعداد تمكين دعم الذكاء الاصطناعي وتعديله. ويتوفر هذا الإعداد في صفحة إعدادات المؤسسة.

يوفر ClickHouse إمكانات ذكاء اصطناعي تتيح للعملاء التفاعل مع وكيل دردشة للحصول على المساعدة في الإعداد أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ويستخدم هذا الوكيل معلومات من وثائقنا وأنظمة إدارة الحالات لتقديم ردود سريعة على استفسارات العملاء.

​ مشاركة البيانات لتحسين المنتج

يمكن لمستخدم لديه أذونات organization:manage مراجعة إعداد تمكين مشاركة البيانات لتحسين المنتج وتعديله. وهو متاح في صفحة إعدادات المؤسسة.

عند تفعيل الإعداد على مستوى المسؤول لمشاركة البيانات مع ClickHouse لأغراض تحسين المنتج في مؤسستك، قد تستخدم ClickHouse البيانات التي يُنشئها مستخدموك أو التي تُجمع من خلال استخدامهم لإحدى ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المدخلات والمخرجات والسجلات والبيانات الوصفية (باستثناء النتائج المباشرة للاستعلامات المرسلة إلى ClickHouse Cloud)، لأغراض مثل تقييمات النماذج (اختبارات الدقة والأداء والسلامة/الامتثال)، وتحسين موثوقية الخدمة والسلامة وتجربة المستخدم، وإجراء التحليلات. ولن نستخدم هذه البيانات لتدريب النماذج أو إعادة تدريبها أو إخضاعها للضبط الدقيق.

​ ClickHouse Assistant

service:manage-generative-ai مراجعة الإعداد الخاص بتمكين يمكن لمستخدم لديه أذوناتمراجعة الإعداد الخاص بتمكين ClickHouse Assistant وتعديله. وهو متاح في صفحة إعدادات الخدمة. تُمكّن هذه الميزة وظيفتين منفصلتين:

الميزة الوصف البيانات المستخدمة تحقّق المستخدم SQL AI ينشئ الاستعلامات ويحللها ويوصي بتحسينها البيانات الوصفية للخدمة، ونص الاستعلام، ومدخلات الموجّه يُعرَض الناتج على المستخدم لمراجعته قبل تنفيذ الاستعلام ClickHouse Assistant يتيح للمستخدمين طرح أسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات البيانات الوصفية للخدمة ومحتواها، ووثائق ClickHouse، ومدخلات الموجّه يُعرَض الناتج للمراجعة، ويجب على المستخدمين التحقق منه قبل الاستخدام

​ بروتوكول سياق النموذج