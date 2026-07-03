تُصنَّف الأنواع المختلفة من الأحداث التي يتم التقاطها على مستوى المؤسسة ضمن 3 فئات: المؤسسة والخدمة والمستخدم. لمزيد من المعلومات حول سجل التدقيق وكيفية تصديره أو إضافة تكامل عبر API، راجع وثائق سجل تدقيق Console في قسم الأدلة أعلاه. تُسجَّل الأحداث التالية في سجل التدقيق.
أحداث سجل تدقيق Console
المؤسسة
- تم إنشاء المؤسسة
- تم حذف المؤسسة
- تم تغيير اسم المؤسسة
الخدمة
- تم إنشاء الخدمة
- تم حذف الخدمة
- تم إيقاف الخدمة
- تم تشغيل الخدمة
- تم تغيير اسم الخدمة
- تم تغيير قائمة الوصول عبر IP الخاصة بالخدمة
- تمت إعادة تعيين كلمة مرور الخدمة
المستخدم
- تم تغيير دور المستخدم
- تمت إزالة المستخدم من المؤسسة
- تمت دعوة المستخدم إلى المؤسسة
- انضم المستخدم إلى المؤسسة
- تم حذف دعوة المستخدم
- غادر المستخدم المؤسسة