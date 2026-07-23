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هذا الإعداد مُهمَل وقد استُبدل بإعداد جديد في شاشة إنشاء الأدوار في المؤسسات التي انتقلت إلى الأدوار المخصصة. لمزيد من المعلومات، راجع Manage cloud users.
يوضّح هذا الدليل كيفية تكوين تعيينات أدوار SQL Console، والتي تحدد أذونات الوصول على مستوى وحدة التحكم والميزات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها داخل Cloud Console.
1

الوصول إلى إعدادات الخدمة

من صفحة الخدمات، انقر على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى للخدمة التي تريد تعديل إعدادات الوصول إلى SQL Console لها.حدِّد settings من القائمة المنبثقة.
2

ضبط الوصول إلى SQL Console

ضمن قسم “Security”، ابحث عن منطقة “SQL console access”:
3

تحديث الإعدادات لـ Service Admin

حدِّد القائمة المنسدلة الخاصة بـ Service Admin لتغيير إعدادات التحكم في الوصول لأدوار Service Admin:يمكنك الاختيار من الأدوار التالية:
4

تحديث الإعدادات لـ Service Read Only

حدِّد القائمة المنسدلة الخاصة بـ Service Read Only لتغيير إعدادات التحكم في الوصول لأدوار Service Read Only:يمكنك الاختيار من الأدوار التالية:
5

مراجعة المستخدمين الذين لديهم حق الوصول

يمكن عرض نظرة عامة على مستخدمي الخدمة من خلال تحديد عدد المستخدمين:سيُفتح تبويب على يمين الصفحة يعرض العدد الإجمالي للمستخدمين وأدوارهم:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦