يوضّح هذا الدليل كيفية تكوين تعيينات أدوار SQL Console، والتي تحدد أذونات الوصول على مستوى وحدة التحكم والميزات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها داخل Cloud Console.
1
الوصول إلى إعدادات الخدمة
من صفحة الخدمات، انقر على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى للخدمة التي تريد تعديل إعدادات الوصول إلى SQL Console لها.حدِّد
settings من القائمة المنبثقة.
2
ضبط الوصول إلى SQL Console
ضمن قسم “Security”، ابحث عن منطقة “SQL console access”:
3
تحديث الإعدادات لـ Service Admin
حدِّد القائمة المنسدلة الخاصة بـ Service Admin لتغيير إعدادات التحكم في الوصول لأدوار Service Admin:يمكنك الاختيار من الأدوار التالية:
|الدور
No access
Read only
Full access
4
تحديث الإعدادات لـ Service Read Only
حدِّد القائمة المنسدلة الخاصة بـ Service Read Only لتغيير إعدادات التحكم في الوصول لأدوار Service Read Only:يمكنك الاختيار من الأدوار التالية:
|الدور
No access
Read only
Full access
5
مراجعة المستخدمين الذين لديهم حق الوصول
يمكن عرض نظرة عامة على مستخدمي الخدمة من خلال تحديد عدد المستخدمين:سيُفتح تبويب على يمين الصفحة يعرض العدد الإجمالي للمستخدمين وأدوارهم: