الوصول إلى إعدادات الخدمة

من صفحة الخدمات، انقر على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى للخدمة التي تريد تعديل إعدادات الوصول إلى SQL Console لها. حدِّد settings من القائمة المنبثقة.