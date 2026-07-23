نُدرك أن بعض الظروف قد تستدعي أحيانًا إغلاق الحساب. سيساعدك هذا الدليل على إتمام هذه العملية.

​ إغلاق الحساب وحذفه

هدفنا هو مساعدتك على تحقيق النجاح في مشروعك. إذا كانت لديك أسئلة لا تجد لها إجابة في هذا الموقع، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقييم حالة استخدام خاصة، يُرجى التواصل معنا على support@clickhouse.com

ندرك أن هناك ظروفًا قد تستلزم أحيانًا إغلاق الحساب. سيرشدك هذا الدليل خلال هذه العملية.

​ إغلاق حسابك مقابل حذفه

يمكن للعملاء تسجيل الدخول مرة أخرى إلى الحسابات المغلقة لعرض الاستخدام والفوترة وسجل النشاط على مستوى الحساب. يتيح لك ذلك الوصول بسهولة إلى تفاصيل مفيدة لأغراض متنوعة، من توثيق حالات الاستخدام إلى تنزيل الفواتير في نهاية العام للأغراض الضريبية. وستستمر أيضًا في تلقي تحديثات المنتج حتى تعرف ما إذا كانت ميزة كنت تنتظرها قد أصبحت متاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة فتح الحسابات المغلقة في أي وقت لبدء خدمات جديدة.

يجب على العملاء الذين يطلبون حذف بياناتهم الشخصية أن يدركوا أن هذه عملية لا رجعة فيها. ولن يعود الحساب والمعلومات المرتبطة به متاحين. ولن تتلقى تحديثات المنتج، كما لن تتمكن من إعادة فتح الحساب. ولن يؤثر ذلك في أي اشتراكات في النشرات الإخبارية.

يمكن للمشتركين في النشرات الإخبارية إلغاء الاشتراك في أي وقت باستخدام رابط إلغاء الاشتراك الموجود أسفل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالنشرة، من دون إغلاق حسابهم أو حذف معلوماتهم.

​ التحضير للإغلاق

قبل طلب إغلاق الحساب، يُرجى اتخاذ الخطوات التالية لتهيئة الحساب.

1 1. صدّر أي بيانات تحتاج إلى الاحتفاظ بها. صدّر محتوى الخدمة

صدّر سجلات وحدة التحكم

صدّر سجلات قاعدة البيانات

2 2. أوقِف خدماتك واحذفها. سيؤدي ذلك إلى إيقاف تراكم أي رسوم إضافية على حسابك 3 3. أزِل جميع المستخدمين باستثناء Admin الذي سيطلب الإغلاق. يمنع ذلك أي نشاط غير متوقع على الحساب قد يحول دون إغلاقه 4 4. راجع علامتَي التبويب 'الاستخدام' و'الفوترة' للتحقق من سداد جميع الرسوم. لا يمكننا إغلاق الحسابات التي عليها أرصدة غير مسددة.

​ طلب إغلاق الحساب

نحن مُلزمون بالتحقق من هوية الطلبات الخاصة بكلٍّ من الإغلاق والحذف. ولضمان معالجة طلبك بسرعة، يُرجى اتباع الخطوات الموضحة أدناه.

سجّل الدخول إلى حسابك على clickhouse.cloud. أكمل أي خطوات متبقية في قسم التحضير للإغلاق أعلاه. انقر على زر Help (علامة الاستفهام في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة). ضمن ‘Support’، انقر على ‘Create تذكرة.’ في شاشة ‘Create new تذكرة’، أدخل ما يلي:

Priority: Severity 3 Subject: Please close my ClickHouse account Description: We would appreciate it if you would share a brief note about why you are cancelling.

انقر على ‘إنشاء تذكرة جديدة’ سنغلق حسابك ونرسل إليك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال ذلك.

​ طلب حذف بياناتك الشخصية

يرجى ملاحظة أنه لا يجوز إلا لمسؤولي الحساب طلب حذف البيانات الشخصية من ClickHouse. إذا لم تكن مسؤول حساب، فيرجى التواصل مع مسؤول حساب ClickHouse لديك لطلب إزالتك من الحساب.

لطلب حذف البيانات، اتبع الخطوات الواردة في ‘Request Account Closure’ أعلاه. عند إدخال معلومات التذكرة، غيّر الموضوع إلى ‘Please close my ClickHouse account and delete my personal data.’

سنُنجز طلبات حذف البيانات الشخصية خلال 30 يومًا.