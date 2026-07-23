Skip to main content

مقدمة

بصفتك مستخدمًا مسجّلًا، يتيح لك ClickHouse عرض بيانات حسابك الشخصية وإدارتها، بما في ذلك معلومات الاتصال. وبحسب دورك، قد يشمل ذلك أيضًا إمكانية الوصول إلى معلومات الاتصال الخاصة بالمستخدمين الآخرين في مؤسستك، وتفاصيل مفتاح API، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويمكنك إدارة هذه التفاصيل مباشرةً من خلال وحدة تحكم ClickHouse بنظام الخدمة الذاتية. ما هو طلب وصول صاحب البيانات (DSAR) بحسب مكان إقامتك، قد يمنحك القانون المعمول به أيضًا حقوقًا إضافية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يحتفظ بها ClickHouse عنك (حقوق صاحب البيانات)، كما هو موضح في سياسة الخصوصية لدى ClickHouse. وتُعرف عملية ممارسة حقوق صاحب البيانات باسم طلب وصول صاحب البيانات (DSAR). نطاق البيانات الشخصية يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية لدى ClickHouse للاطلاع على تفاصيل البيانات الشخصية التي يجمعها ClickHouse وكيفية استخدامها.

الخدمة الذاتية

افتراضيًا، تتيح ClickHouse للمستخدمين عرض بياناتهم الشخصية مباشرةً من وحدة تحكم ClickHouse. فيما يلي ملخص للبيانات التي تجمعها ClickHouse أثناء إعداد الحساب واستخدام الخدمة، إلى جانب معلومات حول الأماكن التي يمكن فيها عرض بيانات شخصية محددة داخل وحدة تحكم ClickHouse. ملاحظة: يجب تحديث عناوين URL التي تحتوي على OrgID بحيث تعكس قيمة OrgID الخاصة بحسابك.

العملاء الحاليون

إذا كان لديك حساب معنا ولم يحلّ خيار الخدمة الذاتية مشكلة تتعلق ببياناتك الشخصية، فيمكنك تقديم طلب وصول صاحب البيانات بموجب سياسة الخصوصية. للقيام بذلك، سجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse وافتح تذكرة دعم. يساعدنا ذلك على التحقق من هويتك وتبسيط عملية معالجة طلبك. يُرجى التأكد من تضمين التفاصيل التالية في تذكرة الدعم الخاصة بك:

الأفراد الذين لا يملكون حسابًا

إذا لم يكن لديك حساب لدينا، ولم يُسهم خيار الخدمة الذاتية أعلاه في حل مشكلتك المتعلقة ببياناتك الشخصية، وكنت ترغب في تقديم طلب وصول صاحب البيانات وفقًا لسياسة الخصوصية، فيمكنك إرسال هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى privacy@clickhouse.com.

التحقق من الهوية

إذا قدّمت طلب وصول صاحب البيانات عبر البريد الإلكتروني، فقد نطلب منك معلومات محددة لمساعدتنا في التحقق من هويتك ومعالجة طلبك. وقد يقتضي القانون المعمول به أو يجيز لنا رفض طلبك. وإذا رفضنا طلبك، فسنوضح لك السبب، رهناً بالقيود القانونية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بـ ClickHouse
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦