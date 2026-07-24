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يدعم ClickHouse التكامل مع عدة catalogs ‏(Unity وGlue وPolaris وغيرها). في هذا الدليل، سنرشدك إلى خطوات الاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse وApache Polaris Catalog. يدعم Apache Polaris جداول Iceberg وDelta Tables ‏(عبر Generic Tables). ولا يدعم هذا التكامل حاليًا سوى جداول Iceberg.
بما أن هذه الميزة تجريبية، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

المتطلبات الأساسية

للاتصال بكتالوج Polaris، ستحتاج إلى:
  • Snowflake Open كتالوج ‏(Polaris المُدار) أو Polaris Catalog مستضاف ذاتيًا
  • URI الخاص بكتالوج Polaris (على سبيل المثال، https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1 أو http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens)
  • بيانات اعتماد الكتالوج (client ID وclient secret)
  • URI الخاص برموز OAuth المميزة لمثيل Polaris لديك
  • نقطة نهاية التخزين لمخزن الكائنات الذي توجد فيه بيانات Iceberg الخاصة بك (على سبيل المثال، S3)
  • إصدار ClickHouse 26.1+
بالنسبة إلى Open كتالوج، وهو عرض Polaris المُدار من Snowflake، سيتضمن URI لديك /polaris، بينما في حالة الاستضافة الذاتية، قد لا يتضمنه.
1

إنشاء اتصال بين Polaris وClickHouse

أنشئ قاعدة بيانات تربط ClickHouse بكتالوج Polaris لديك:
2

الاستعلام عن كتالوج Polaris باستخدام ClickHouse

بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك الاستعلام عن Polaris:
استعلام
للاستعلام عن جدول:
استعلام
تكون علامات backticks مطلوبة، على سبيل المثال: schema.table.
لمعاينة DDL الخاص بالجدول:
3

تحميل البيانات من Polaris إلى ClickHouse

لتحميل البيانات من Polaris إلى جدول ClickHouse، أنشئ الجدول الهدف بالمخطط المطلوب، ثم نفّذ insert من جدول Polaris:
استعلام
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦