بما أن هذه الميزة تجريبية، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
للاتصال بكتالوج Polaris، ستحتاج إلى:
المتطلبات الأساسية
- Snowflake Open كتالوج (Polaris المُدار) أو Polaris Catalog مستضاف ذاتيًا
- URI الخاص بكتالوج Polaris (على سبيل المثال،
https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1أو
http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens)
- بيانات اعتماد الكتالوج (client ID وclient secret)
- URI الخاص برموز OAuth المميزة لمثيل Polaris لديك
- نقطة نهاية التخزين لمخزن الكائنات الذي توجد فيه بيانات Iceberg الخاصة بك (على سبيل المثال، S3)
- إصدار ClickHouse 26.1+
/polaris، بينما في حالة الاستضافة الذاتية، قد لا يتضمنه.
1
إنشاء اتصال بين Polaris وClickHouse
أنشئ قاعدة بيانات تربط ClickHouse بكتالوج Polaris لديك:
CREATE DATABASE polaris_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<catalog_uri>/api/catalog/v1')
SETTINGS
catalog_type = 'rest',
catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>',
warehouse = 'snowflake',
auth_scope = 'PRINCIPAL_ROLE:ALL',
oauth_server_uri = 'https://<catalog_uri>/api/catalog/v1/oauth/tokens',
storage_endpoint = '<storage_endpoint>'
2
الاستعلام عن كتالوج Polaris باستخدام ClickHouse
بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك الاستعلام عن Polaris:
للاستعلام عن جدول:
استعلام
USE polaris_catalog;
SHOW TABLES;
استعلام
SELECT count(*) FROM `polaris_db.my_iceberg_table`;
لمعاينة DDL الخاص بالجدول:
تكون علامات backticks مطلوبة، على سبيل المثال:
schema.table.
SHOW CREATE TABLE `polaris_db.my_iceberg_table`;
3
تحميل البيانات من Polaris إلى ClickHouse
لتحميل البيانات من Polaris إلى جدول ClickHouse، أنشئ الجدول الهدف بالمخطط المطلوب، ثم نفّذ insert من جدول Polaris:
استعلام
CREATE TABLE my_clickhouse_table
(
-- عرّف الأعمدة لتتطابق مع جدول Iceberg لديك
`id` Int64,
`name` String,
`event_time` DateTime64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO my_clickhouse_table
SELECT * FROM polaris_catalog.`polaris_db.my_iceberg_table`;