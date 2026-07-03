غالبًا ما تنطوي مسارات عمل التحليلات التقليدية على عدة مراحل انتقال بين مهندسي البيانات الذين يكتبون الاستعلامات، والمحللين الذين ينشئون لوحات المعلومات، ومستخدمي الأعمال الذين يفسّرون النتائج. وتضيف كل خطوة زمن استجابة قد يُقاس بالساعات أو الأيام. يوفّر ClickHouse Cloud القدرات التالية القائمة على الوكلاء لتقليص هذا الإطار الزمني إلى ثوانٍ أو دقائق، مما يتيح لمدير المنتج أن يسأل: “ما الذي يقف وراء الارتفاع المفاجئ في معدل فقدان العملاء الأسبوع الماضي؟” وأن يتلقى فورًا ليس الإجابة فحسب، بل أيضًا الاستعلام الأساسي، وتمثيلًا مرئيًا، وأسئلة لاحقة محتملة لاستكشافها.