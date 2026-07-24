باختصاريوضح هذا الدليل كيفية توجيه بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack باستخدام وجهة ClickStack الأصلية في Bindplane. ستتعلّم كيفية:
- إعداد ClickStack كوجهة في Bindplane
- إنشاء تهيئة لمعالجة بيانات القياس عن بُعد وتوجيهها
- نشر التهيئات عن بُعد إلى مجمّعات OTel وبدء جمع البيانات
- عرض بيانات القياس عن بُعد في ClickStack
Bindplane هو مسار بيانات القياس عن بُعد مبني على OpenTelemetry يوفّر إدارة مركزية لـ OpenTelemetry مجمّعات. وهو يبسّط تشغيل أعداد كبيرة من وحدات مجمّع من خلال توفير تحرير مرئي للإعدادات، وعمليات نشر تدريجي آمنة، وذكاء المسارات.
ما هو Bindplane؟
على نطاق واسع، تصبح إدارة أساطيل OpenTelemetry Collectors عنق الزجاجة التشغيلي. وقد أثبت ClickStack قدرته على التعامل مع أحجام استيعاب هائلة جدًا، إذ يستوعب العملاء بيانات القياس عن بُعد بمعدلات تصل إلى غيغابايتات في الثانية ويخزّنون مئات البيتابايتات. وهنا ينتقل التحدي من أداء الاستعلامات إلى التشغيل الموثوق لبنية المجمعات التي تغذي ClickHouse. يعالج Bindplane ذلك من خلال توفير:
لماذا Bindplane + ClickStack؟
- إدارة مركزية لـ OpenTelemetry Collectors، من الآلاف إلى أكثر من مليون
- تحرير مرئي للإعدادات مع عمليات طرح آمنة بنقرة واحدة
- اكتشاف تلقائي للموارد وإثراء يُطبَّقان بشكل متسق قبل وصول البيانات إلى ClickStack
- التوجيه المتشعّب، بحيث يمكن إرسال تدفقات بيانات القياس عن بُعد نفسها إلى ClickStack ووجهات أخرى في الوقت نفسه
- رؤية كاملة لخط المعالجة، بما في ذلك صحة المجمعات ومعدل النقل والأداء من طرف إلى طرف
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل (محليًا، أو على الخادم، أو على ClickHouse Cloud)
- حساب على Bindplane (أنشئ حسابًا على
app.bindplane.com)
- تثبيت Bindplane OTel مجمّع (راجع تثبيت أول مجمّع لك)
- توفّر اتصال شبكي من مجمّعات Bindplane إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack
- مفتاح API لإدخال البيانات في ClickStack (يمكن العثور عليه في ClickStack Team Settings > API Keys، راجع الوثائق هنا)
- فتح منافذ الشبكة المناسبة (
4318لـ HTTP/s أو
4317لـ gRPC)
دمج ClickStack مع Bindplane
1
تهيئة ClickStack كوجهة
- سجّل الدخول إلى حسابك في Bindplane
- انتقل إلى Library
- انقر على Add Destination
- اختر ClickStack من قائمة الوجهات المتاحة
- هيّئ الاتصال:
- Protocol: اختر HTTP أو gRPC (الافتراضي: HTTP على المنفذ
4318)
- Hostname: أدخل اسم مضيف نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack أو عنوان IP
- Port: أدخل المنفذ (
4318لـ HTTP و
4317لـ gRPC)
- API Ingestion Key: أدخل مفتاح API لإدخال البيانات في ClickStack
- Protocol: اختر HTTP أو gRPC (الافتراضي: HTTP على المنفذ
- سمِّ الوجهة (على سبيل المثال: “ClickStack Production”)
- انقر على Save لإنشاء الوجهة
2
إنشاء تهيئة
بعد تهيئة وجهة ClickStack، أنشئ تهيئة لمعالجة بيانات القياس عن بُعد وتوجيهها:
- انتقل إلى Configurations → Create Configuration
- امنح التهيئة اسمًا (على سبيل المثال: “ClickStack Pipeline”)
- اختر Collector Type وPlatform لعملية النشر لديك
- أضف المصادر:
- انقر على Add Source للاختيار من بين أكثر من 80 مصدرًا متاحًا
- للاختبار، يمكنك إضافة مصدر لمولّد بيانات القياس عن بُعد لمحاكاة الحركة
- في بيئة الإنتاج، أضف مصادر بيانات القياس عن بُعد الفعلية لديك (السجلات والمقاييس والتتبعات)
- أضف وجهة ClickStack:
- انقر على Add Destination
- اختر وجهة ClickStack التي أنشأتها في الخطوة السابقة
- اختر أنواع بيانات القياس عن بُعد التي تريد إرسالها (Logs أو Metrics أو Traces أو جميعها)
3
إضافة المعالجات (اختياري)
يوفّر Bindplane إمكانات ذكاء المسارات وتوصيات للمعالجات. يمكنك إضافة معالجات من أجل:
- Filter: تقليل حجم البيانات عبر استبعاد بيانات القياس عن بُعد غير الضرورية
- Sample: تطبيق استراتيجيات أخذ العينات على التتبعات ذات الحجم الكبير
- Enrich: إضافة resource attributes أو labels أو metadata
- Transform: تعديل بنية بيانات القياس عن بُعد أو محتواها
- Batch: تحسين أحجام الدُفعات لتحقيق نقل أكثر كفاءة
4
نشر المجمّعات وبدء الطرح
-
أضف مجمّعًا (BDOT مجمّع) إلى التهيئة الخاصة بك:
- انتقل إلى Agents في Bindplane
- ثبّت مجمّع Bindplane على أنظمتك المستهدفة باتباع تعليمات التثبيت الخاصة بـ Bindplane
- سيظهر المجمّع في قائمة المجمّعات لديك بمجرد اتصاله
-
عيّن التهيئة إلى المجمّعات لديك:
- اختر المجمّعات التي تريد استخدامها
- عيّن إليها تهيئة ClickStack الخاصة بك
-
ابدأ عملية طرح:
- انقر على Start Rollout لنشر التهيئة
- سيتحقق Bindplane من التهيئة قبل طرحها
- راقب حالة الطرح في واجهة Bindplane
5
التحقق من بيانات القياس عن بُعد في ClickStack
بمجرد طرح التهيئة، تبدأ بيانات القياس عن بُعد بالتدفق إلى ClickStack من مجموعة المجمّعات المُدارة لديك:
- سجّل الدخول إلى مثيل ClickStack لديك (واجهة HyperDX)
- انتقل إلى مستكشف Logs أو Metrics أو Traces
- ينبغي أن ترى بيانات القياس عن بُعد الواردة من المجمّعات التي يديرها Bindplane
- تكون البيانات التي تصل إلى ClickStack مُثرّاة ومنظمة مسبقًا بواسطة معالجات Bindplane
التهيئة المتقدمة
يدعم Bindplane التوجيه المتشعّب، ما يتيح لك إرسال تدفقات بيانات القياس عن بُعد نفسها إلى وجهات متعددة في الوقت نفسه. يمكنك:
التوجيه المتشعّب
- إرسال logs وmetrics وtraces إلى ClickStack للتخزين طويل الأمد والتحليل
- توجيه البيانات نفسها إلى منصات observability أخرى للتنبيه في الوقت الفعلي
- إعادة توجيه بيانات القياس عن بُعد محددة إلى منصات SIEM لتحليل الأمان
في السيناريوهات ذات الحجم المرتفع، قم بتكوين الضغط في وجهة ClickStack لديك:
الضغط والأداء
- HTTP: يدعم gzip وdeflate وsnappy وzstd أو none (الافتراضي: gzip)
- gRPC: يدعم gzip وsnappy وzstd أو none (الافتراضي: gzip)
الآن بعد أن أصبحت بيانات القياس عن بُعد تتدفق من Bindplane إلى ClickStack، يمكنك:
الخطوات التالية
- إنشاء لوحات معلومات: أنشئ مرئيات في ClickStack (HyperDX) للسجلات والمقاييس والتتبعات
- إعداد التنبيهات: اضبط التنبيهات في ClickStack للحالات الحرجة
- توسيع نطاق النشر: أضف المزيد من المجمّعات والمصادر مع تزايد احتياجات observability لديك
- تحسين مسار المعالجة: استخدم ميزة pipeline intelligence في Bindplane لتحديد فرص التحسين