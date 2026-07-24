باختصار

يوضح هذا الدليل كيفية توجيه بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack باستخدام وجهة ClickStack الأصلية في Bindplane. ستتعلّم كيفية:

إعداد ClickStack كوجهة في Bindplane

إنشاء تهيئة لمعالجة بيانات القياس عن بُعد وتوجيهها

نشر التهيئات عن بُعد إلى مجمّعات OTel وبدء جمع البيانات

عرض بيانات القياس عن بُعد في ClickStack

يجمع هذا التكامل بين الاستيعاب عالي الأداء في ClickStack والإدارة المركزية للمجمّعات في Bindplane، ما يسهّل توسيع observability من دون أعباء تشغيلية إضافية.

الوقت المطلوب: 10-15 دقيقة