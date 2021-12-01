system.merges
Содержит информацию о производящихся прямо сейчас слияниях и мутациях кусков для таблиц семейства MergeTree.
Столбцы:
database String— Имя базы данных, в которой находится таблица.
table String— Имя таблицы.
elapsed Float64— Время в секундах, прошедшее от начала выполнения слияния.
progress Float64— Доля выполненной работы от 0 до 1.
num_parts UInt64— Количество сливаемых кусков.
result_part_name String— Имя куска, который будет образован в результате слияния.
is_mutation UInt8- Является ли данный процесс мутацией куска.
total_size_bytes_compressed UInt64— Суммарный размер сжатых данных сливаемых кусков.
total_size_marks UInt64— Суммарное количество засечек в сливаемых кусках.
bytes_read_uncompressed UInt64— Количество прочитанных байт, разжатых.
rows_read UInt64— Количество прочитанных строк.
bytes_written_uncompressed UInt64— Количество записанных байт, несжатых.
rows_written UInt64— Количество записанных строк.