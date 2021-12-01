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system.merges

Содержит информацию о производящихся прямо сейчас слияниях и мутациях кусков для таблиц семейства MergeTree.

Столбцы:

  • database String — Имя базы данных, в которой находится таблица.
  • table String — Имя таблицы.
  • elapsed Float64 — Время в секундах, прошедшее от начала выполнения слияния.
  • progress Float64 — Доля выполненной работы от 0 до 1.
  • num_parts UInt64 — Количество сливаемых кусков.
  • result_part_name String — Имя куска, который будет образован в результате слияния.
  • is_mutation UInt8 - Является ли данный процесс мутацией куска.
  • total_size_bytes_compressed UInt64 — Суммарный размер сжатых данных сливаемых кусков.
  • total_size_marks UInt64 — Суммарное количество засечек в сливаемых кусках.
  • bytes_read_uncompressed UInt64 — Количество прочитанных байт, разжатых.
  • rows_read UInt64 — Количество прочитанных строк.
  • bytes_written_uncompressed UInt64 — Количество записанных байт, несжатых.
  • rows_written UInt64 — Количество записанных строк.