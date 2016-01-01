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Утилиты ClickHouse

  • clickhouse-local - позволяет выполнять SQL-запросы над данными без остановки сервера ClickHouse, подобно утилите awk.
  • clickhouse-copier - копирует (и перешардирует) данные с одного кластера на другой.
  • clickhouse-benchmark — устанавливает соединение с сервером ClickHouse и запускает циклическое выполнение указанных запросов.
  • clickhouse-format — позволяет форматировать входящие запросы.
  • ClickHouse obfuscator — обфусцирует данные.
  • ClickHouse compressor — упаковывает и распаковывает данные.
  • clickhouse-odbc-bridge — прокси-сервер для ODBC.