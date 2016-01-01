Настройки

Все настройки, описанные ниже, могут быть заданы несколькими способами. Настройки задаются послойно, т.е. каждый следующий слой перезаписывает предыдущие настройки.

Способы задания настроек, упорядоченные по приоритету:

Настройки в конфигурационном файле сервера users.xml . Устанавливаются в элементе <profiles> .

Настройки для сессии. Из консольного клиента ClickHouse в интерактивном режиме отправьте запрос SET setting=value . Аналогично можно использовать ClickHouse-сессии в HTTP-протоколе, для этого необходимо указывать HTTP-параметр session_id .

Настройки для запроса. При запуске консольного клиента ClickHouse в не интерактивном режиме установите параметр запуска --setting=value . При использовании HTTP API передавайте cgi-параметры ( URL?setting_1=value&setting_2=value... ). Укажите необходимые настройки в секции SETTINGS запроса SELECT. Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.



Настройки, которые можно задать только в конфигурационном файле сервера, в разделе не рассматриваются.

В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять собственные настройки.

Название пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределённых префиксов. Список этих префиксов должен быть задан в параметре custom_settings_prefixes конфигурационнного файла сервера.

< custom_settings_prefixes > custom_ </ custom_settings_prefixes >



Чтобы задать значение пользовательской настройке, используйте команду SET :

SET custom_a = 123 ;



Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию getSetting() :

SELECT getSetting ( 'custom_a' ) ;



См. также