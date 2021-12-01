Семейство Log
Движки разработаны для сценариев, когда необходимо быстро записывать много таблиц с небольшим объёмом данных (менее 1 миллиона строк), а затем читать их целиком.
Движки семейства:
Табличные движки семейства
Log могут хранить данные в распределенных файловых системах HDFS или S3.
Общие свойства
Движки:
Хранят данные на диске.
Добавляют данные в конец файла при записи.
Поддерживают блокировки для конкурентного доступа к данным.
Во время запросов `INSERT` таблица блокируется, а другие запросы на чтение и запись ожидают разблокировки таблицы. Если запросов на запись данных нет, то можно выполнять любое количество конкуретных запросов на чтение.
Не поддерживают операции мутации.
Не поддерживают индексы.
Это означает, что запросы `SELECT` не эффективны для выборки диапазонов данных.
Записывают данные не атомарно.
Вы можете получить таблицу с повреждёнными данными, если что-то прервёт операцию записи (например, аварийное завершение работы сервера).
Отличия
Движок
TinyLog самый простой в семье и обеспечивает самые низкие функциональность и эффективность. Движок
TinyLog не поддерживает параллельного чтения данных в несколько потоков. Движок читает данные медленнее, чем оба других движка с параллельным чтением, и использует почти столько же дескрипторов, сколько и движок
Log, поскольку хранит каждый столбец в отдельном файле. Его можно использовать в простых сценариях с низкой нагрузкой.
Движки
Log и
StripeLog поддерживают параллельное чтение. При чтении данных, ClickHouse использует множество потоков. Каждый поток обрабатывает отдельный блок данных. Движок
Log сохраняет каждый столбец таблицы в отдельном файле. Движок
StripeLog хранит все данные в одном файле. Таким образом, движок
StripeLog использует меньше дескрипторов в операционной системе, а движок
Log обеспечивает более эффективное считывание данных.