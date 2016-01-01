Движки таблиц

Движок таблицы (тип таблицы) определяет:

Как и где хранятся данные, куда их писать и откуда читать.

Какие запросы поддерживаются и каким образом.

Конкурентный доступ к данным.

Использование индексов, если есть.

Возможно ли многопоточное выполнение запроса.

Параметры репликации данных.

Наиболее универсальные и функциональные движки таблиц для задач с высокой загрузкой. Общим свойством этих движков является быстрая вставка данных с последующей фоновой обработкой данных. Движки *MergeTree поддерживают репликацию данных (в Replicated * версиях движков), партиционирование, и другие возможности не поддержанные для других движков.

Движки семейства:

Простые движки с минимальной функциональностью. Они наиболее эффективны, когда вам нужно быстро записать много небольших таблиц (до примерно 1 миллиона строк) и прочитать их позже целиком.

Движки семейства:

Движки для связи с другими системами хранения и обработки данных.

Движки семейства:

Движки семейства:

Виртуальный столбец — это неотъемлемый атрибут движка таблиц, определенный в исходном коде движка.

Виртуальные столбцы не надо указывать в запросе CREATE TABLE и они не отображаются в результатах запросов SHOW CREATE TABLE и DESCRIBE TABLE . Также виртуальные столбцы доступны только для чтения, поэтому вы не можете вставлять в них данные.

Чтобы получить данные из виртуального столбца, необходимо указать его название в запросе SELECT . SELECT * не отображает данные из виртуальных столбцов.

При создании таблицы со столбцом, имя которого совпадает с именем одного из виртуальных столбцов таблицы, виртуальный столбец становится недоступным. Не делайте так. Чтобы помочь избежать конфликтов, имена виртуальных столбцов обычно предваряются подчеркиванием.