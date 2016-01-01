Семейство Log

Движки разработаны для сценариев, когда необходимо быстро записывать много таблиц с небольшим объёмом данных (менее 1 миллиона строк), а затем читать их целиком.

Движки семейства:

Табличные движки семейства Log могут хранить данные в распределенных файловых системах HDFS или S3.

Движки:

Хранят данные на диске.

Добавляют данные в конец файла при записи.

Поддерживают блокировки для конкурентного доступа к данным. Во время запросов `INSERT` таблица блокируется, а другие запросы на чтение и запись ожидают разблокировки таблицы. Если запросов на запись данных нет, то можно выполнять любое количество конкуретных запросов на чтение.



Не поддерживают операции мутации.

Не поддерживают индексы. Это означает, что запросы `SELECT` не эффективны для выборки диапазонов данных.



Записывают данные не атомарно. Вы можете получить таблицу с повреждёнными данными, если что-то прервёт операцию записи (например, аварийное завершение работы сервера).



Движок TinyLog самый простой в семье и обеспечивает самые низкие функциональность и эффективность. Движок TinyLog не поддерживает параллельного чтения данных в несколько потоков. Движок читает данные медленнее, чем оба других движка с параллельным чтением, и использует почти столько же дескрипторов, сколько и движок Log , поскольку хранит каждый столбец в отдельном файле. Его можно использовать в простых сценариях с низкой нагрузкой.