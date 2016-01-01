Движки таблиц для интеграции

Для интеграции с внешними системами ClickHouse предоставляет различные средства, включая движки таблиц. Конфигурирование интеграционных движков осуществляется с помощью запросов CREATE TABLE или ALTER TABLE , как и для других табличных движков. С точки зрения пользователя, настроенная интеграция выглядит как обычная таблица, но запросы к ней передаются через прокси во внешнюю систему. Этот прозрачный запрос является одним из ключевых преимуществ этого подхода по сравнению с альтернативными методами интеграции, такими как внешние словари или табличные функции, которые требуют использования пользовательских методов запроса при каждом использовании.

Список поддерживаемых интеграций: