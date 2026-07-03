ClickHouse consigne les événements de sécurité de la base de données principalement dans les logs de session et de requêtes. Le system.session_log enregistre les tentatives de connexion réussies et échouées, ainsi que le lieu de la tentative d’authentification. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier des attaques par bourrage d’identifiants ou par force brute contre une instance ClickHouse. Exemple de requête montrant les échecs de connexion
Logs liés à la sécurité
Le system.query_log consigne l’activité des requêtes exécutées sur une instance ClickHouse. Ces informations peuvent être utiles pour déterminer quelles requêtes un acteur malveillant a exécutées. Exemple de requête pour rechercher l’activité de l’utilisateur “compromised_account”
select event_time
,type
,user
,auth_type
,client_address
FROM clusterAllReplicas('default',system.session_log)
WHERE type='LoginFailure'
LIMIT 100
SELECT event_time
,address
,initial_user
,initial_address
,forwarded_for
,query
FROM clusterAllReplicas('default', system.query_log)
WHERE user=’compromised_account’
Les clients qui ont besoin d’une période de rétention plus longue ou d’une meilleure durabilité des logs peuvent utiliser des vues matérialisées pour répondre à ces besoins. Pour en savoir plus sur les vues matérialisées, leur rôle, leurs avantages et leur mise en œuvre, consultez nos vidéos et notre documentation sur les vues matérialisées.
Conservation des données de logs au sein des services
Les logs système peuvent être enregistrés ou exportés vers un emplacement de stockage dans différents formats compatibles avec les systèmes SIEM. Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur les fonctions de table. Les méthodes les plus courantes sont :