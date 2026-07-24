ClickHouse Cloud prend en charge l’authentification unique (SSO) via Security Assertion Markup Language (SAML). Cela vous permet de vous connecter en toute sécurité à votre organisation ClickHouse Cloud en vous authentifiant auprès de votre fournisseur d’identité (IdP).

Nous prenons en charge le SSO initié par le fournisseur de services, plusieurs organisations utilisant des connexions distinctes, ainsi que le provisionnement juste à temps. Nous prenons également en charge le provisionnement SCIM en avant-première privée, avec prise en charge d’Okta. Nous ne prenons pas encore en charge le mappage des attributs.

Les clients qui activent les intégrations SAML peuvent également définir le rôle par défaut qui sera attribué aux nouveaux utilisateurs et ajuster les paramètres d’expiration de session.

​ Avant de commencer

Vous aurez besoin de droits d’administrateur dans votre IdP, de la possibilité d’ajouter un enregistrement TXT aux paramètres DNS de votre domaine, ainsi que du rôle Admin dans votre organisation ClickHouse Cloud. Nous vous recommandons également de configurer un lien direct vers votre organisation, en plus de votre connexion SAML, afin de simplifier le processus de connexion. Chaque IdP gère cela différemment. Lisez la suite pour savoir comment procéder avec votre IdP.

Une fois SAML SSO configuré, les utilisateurs se connectent via un flux initié par le fournisseur de services :

L’utilisateur accède à https://console.clickhouse.cloud et saisit son adresse e-mail (ou utilise le lien direct de votre organisation). ClickHouse Cloud le redirige vers votre fournisseur d’identité pour l’authentifier. Une fois l’authentification réussie, le fournisseur d’identité le redirige vers ClickHouse Cloud. ClickHouse Cloud le connecte, provisionne le compte juste à temps lors de la première connexion et attribue le rôle par défaut configuré.

Le reste de ce guide porte sur cette configuration ponctuelle.

​ Configurer votre IdP

1 Accéder aux paramètres de l’organisation Cliquez sur le nom de votre organisation dans l’angle inférieur gauche, puis sélectionnez Détails de l’organisation. 2 Activer l’authentification unique SAML Cliquez sur le bouton bascule à côté de Enable SAML single sign-on . Laissez cet écran ouvert, car vous devrez y revenir plusieurs fois pendant le processus de configuration. 3 Créer une application dans votre fournisseur d’identité Créez une application dans votre fournisseur d’identité, puis copiez les valeurs de l’écran Enable SAML single sign-on dans la configuration de votre fournisseur d’identité. Pour en savoir plus sur cette étape, consultez la section correspondant à votre fournisseur d’identité ci-dessous. Okta

Google

Azure (Microsoft)

Duo ClickHouse ne prend pas en charge l’authentification initiée par le fournisseur d’identité. Pour permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à ClickHouse Cloud, configurez un signet pour eux à l’aide de ce format d’URL de connexion : https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} , où {orgID} correspond à votre Organization ID sur la page Organization details. 4 Ajoutez l’URL de métadonnées à votre configuration SAML Récupérez la Metadata URL auprès de votre fournisseur SAML. Revenez dans ClickHouse Cloud, cliquez sur Next: Provide metadata URL , puis collez l’URL dans le champ de texte. 5 Obtenir le code de vérification du domaine Cliquez sur Next: Verify your domains . Saisissez votre domaine dans la zone de texte, puis cliquez sur Check domain . Le système générera un code de vérification aléatoire à ajouter à un enregistrement TXT auprès de votre fournisseur DNS. 6 Vérifiez votre domaine Créez un enregistrement TXT auprès de votre fournisseur DNS. Copiez TXT record name dans le champ Name de l’enregistrement TXT chez votre fournisseur DNS. Copiez Value dans le champ Content chez votre fournisseur DNS. Cliquez sur Verify and Finish pour terminer l’opération. La mise à jour et la vérification de l’enregistrement DNS peuvent prendre plusieurs minutes. Vous pouvez quitter la page de configuration et y revenir plus tard pour terminer l’opération sans devoir recommencer. La valeur de vérification est valide pendant 48 heures à compter de sa génération initiale. 8 Configurez votre utilisateur Admin Les utilisateurs configurés avec une autre méthode d’authentification seront conservés jusqu’à ce qu’un administrateur de votre organization les supprime. Pour attribuer votre premier utilisateur Admin via SAML : Déconnectez-vous de ClickHouse Cloud. Dans votre fournisseur d’identité, attribuez l’utilisateur Admin aux applications ClickHouse. Demandez à l’utilisateur de se connecter via https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} (URL de raccourci). Cela peut se faire via un favori que vous avez créé aux étapes précédentes. L’utilisateur n’apparaîtra pas dans ClickHouse Cloud avant sa première connexion. Si le rôle SAML par défaut n’est pas Admin , l’utilisateur devra peut-être se déconnecter, puis se reconnecter avec sa méthode d’authentification d’origine pour mettre à jour le rôle du nouvel utilisateur SAML. Pour les comptes e-mail + mot de passe, utilisez https://console.clickhouse.cloud/?with=email .

. Pour les connexions via un fournisseur social, cliquez sur le bouton approprié (Continuer avec Google ou Continuer avec Microsoft) email dans ?with=email ci-dessus est la valeur littérale du paramètre, et non un espace réservé Déconnectez-vous une nouvelle fois, puis reconnectez-vous via l’URL de raccourci pour effectuer la dernière étape ci-dessous. Pour réduire le nombre d’étapes, vous pouvez d’abord définir le rôle SAML par défaut sur Admin . Une fois l’administrateur attribué dans votre fournisseur d’identité et connecté pour la première fois, il pourra remplacer le rôle par défaut par une autre valeur. 9 Supprimer les autres méthodes d’authentification Supprimez tous les utilisateurs qui utilisent une méthode autre que SAML afin de finaliser l’intégration et de restreindre l’accès aux seuls utilisateurs issus de la connexion à votre fournisseur d’identité.

​ Configurer votre fournisseur d’identité

Okta

Google

Azure (Microsoft)

Duo Vous allez configurer deux App Integrations dans Okta pour chaque organisation ClickHouse : une application SAML et un signet pour contenir votre lien direct. ​ Créer un groupe pour gérer l’accès Connectez-vous à votre instance Okta en tant qu’Administrator. Sélectionnez Groups dans le menu de gauche. Cliquez sur Add group. Saisissez un nom et une description pour le groupe. Ce groupe servira à garder les utilisateurs synchronisés entre l’application SAML et l’application de signet associée. Cliquez sur Save. Cliquez sur le nom du groupe que vous avez créé. Cliquez sur Assign people pour attribuer les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à cette organisation ClickHouse. ​ Créer une application de signet pour permettre aux utilisateurs de se connecter facilement Sélectionnez Applications dans le menu de gauche, puis la sous-rubrique Applications. Cliquez sur Browse App Catalog. Recherchez et sélectionnez Bookmark App. Cliquez sur Add integration. Choisissez un libellé pour l’application. Saisissez l’URL suivante : https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} Accédez à l’onglet Assignments et ajoutez le groupe que vous avez créé ci-dessus. ​ Créer une application SAML pour permettre la connexion Sélectionnez Applications dans le menu de gauche, puis la sous-rubrique Applications. Cliquez sur Create App Integration. Sélectionnez SAML 2.0, puis cliquez sur Next. Saisissez un nom pour votre application, cochez la case Don’t display application icon to users, puis cliquez sur Next. Utilisez les valeurs suivantes pour renseigner l’écran des paramètres SAML. Champ Valeur URL de Single Sign-On Copiez la Single Sign-On URL depuis la console URI d’audience (SP Entity ID) Copiez le Service Provider Entity ID depuis la console RelayState par défaut Laisser vide Format du Name ID Non spécifié Nom d’utilisateur de l’application E-mail Mettre à jour le nom d’utilisateur de l’application lors de Création et mise à jour Saisissez l’Attribute Statement suivant. Name Name format Value email Basic user.email Cliquez sur Next. Saisissez les informations demandées sur l’écran Feedback, puis cliquez sur Finish. Accédez à l’onglet Assignments et ajoutez le groupe que vous avez créé ci-dessus. Dans l’onglet Sign On de votre nouvelle application, cliquez sur le bouton Copy metadata URL. Revenez à Ajouter l’URL de métadonnées à votre configuration SAML pour poursuivre le processus. Vous devez configurer une application SAML dans Google pour chaque organisation et fournir à vos utilisateurs le lien direct ( https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationId} ) à ajouter à leurs favoris si vous utilisez le multi-org SSO. ​ Créer une application Web Google Accédez à votre console d’administration Google (admin.google.com). Cliquez sur Apps, puis sur Web and mobile apps dans le menu de gauche. Cliquez sur Add app dans le menu supérieur, puis sélectionnez Add custom SAML app. Saisissez un nom pour l’application, puis cliquez sur Continue. Copiez l’URL des métadonnées et enregistrez-la. Saisissez l’ACS URL et l’Entity ID ci-dessous. Champ Valeur ACS URL Copiez le Single Sign-On URL depuis la console Entity ID Copiez le Service Provider Entity ID depuis la console Cochez la case Signed response. Sélectionnez EMAIL pour le Name ID Format et laissez le Name ID sur Basic Information > Primary email. Cliquez sur Continue. Saisissez le mappage d’attributs suivant : Champ Valeur Basic information Primary email App attributes email Cliquez sur Finish. Pour activer l’application, cliquez sur OFF pour tout le monde, puis remplacez ce paramètre par ON pour tout le monde. Vous pouvez également limiter l’accès à des groupes ou à des unités organisationnelles en sélectionnant les options situées à gauche de l’écran. Revenez à Ajoutez l’URL des métadonnées à votre configuration SAML pour poursuivre le processus. Azure (Microsoft) SAML peut également être appelé Azure Active Directory (AD) ou Microsoft Entra. ​ Créer une application d’entreprise Azure Vous allez configurer une intégration d’application avec une URL de connexion distincte pour chaque organisation. Connectez-vous au centre d’administration Microsoft Entra. Accédez à Applications > Applications d’entreprise dans le menu de gauche. Cliquez sur Nouvelle application dans le menu supérieur. Cliquez sur Créer votre propre application dans le menu supérieur. Saisissez un nom et sélectionnez Intégrer toute autre application que vous ne trouvez pas dans la galerie (hors galerie), puis cliquez sur Créer. Cliquez sur Utilisateurs et groupes à gauche, puis assignez des utilisateurs. Cliquez sur Authentification unique à gauche. Cliquez sur SAML. Utilisez les paramètres suivants pour renseigner l’écran Configuration SAML de base. Champ Valeur Identifiant (Entity ID) Copiez le Service Provider Entity ID depuis la console URL de réponse (URL du service consommateur d’assertion) Copiez la Single Sign-On URL depuis la console URL de connexion https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} État de relais Laisser vide URL de déconnexion Laisser vide Ajoutez (A) ou mettez à jour (U) les éléments suivants sous Attributs et revendications : Nom de la revendication Format Attribut source (U) Identifiant utilisateur unique (Name ID) Adresse e-mail user.mail (A) email Basic user.mail (U) /identity/claims/name Omitted user.mail Copiez l’URL des métadonnées et revenez à Ajouter l’URL des métadonnées à votre configuration SAML pour poursuivre la procédure. ​ Créez un fournisseur de services SAML générique pour Duo Suivez les instructions de Duo Single Sign-On for Generic SAML Service Providers Utilisez le mappage d’attributs Bridge suivant : Attribut Bridge Attribut ClickHouse Adresse e-mail email Utilisez les valeurs suivantes pour mettre à jour votre Cloud Application dans Duo : Champ Valeur Entity ID Copiez le Service Provider Entity ID depuis la console Assertion Consumer Service (ACS) URL Copiez la Single Sign-On URL depuis la console Service Provider Login URL https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} Copiez l’URL des métadonnées, puis revenez à Ajoutez l’URL des métadonnées à votre configuration SAML pour poursuivre le processus.

Il peut y avoir une erreur de configuration du système ou une interruption de service Cause : connexion initiée par le fournisseur d’identité, ce qui n’est pas pris en charge. Fix : utilisez le lien direct https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} . Suivez les instructions ci-dessus correspondant à votre fournisseur d’identité pour en faire la méthode de connexion par défaut pour vos utilisateurs. Vous êtes redirigé vers votre fournisseur d'identité, puis renvoyé vers la page de connexion Cause : le fournisseur d’identité n’a pas de mappage pour l’attribut d’e-mail. Fix : suivez les instructions ci-dessus correspondant à votre fournisseur d’identité pour configurer l’attribut d’e-mail de l’utilisateur, puis reconnectez-vous. L'utilisateur n'est pas affecté à cette application Cause : l’utilisateur n’a pas été affecté à l’application ClickHouse dans le fournisseur d’identité. Fix : affectez l’utilisateur à l’application dans le fournisseur d’identité, puis reconnectez-vous. Vous arrivez toujours dans la même organisation avec plusieurs orgs SAML Cause : vous êtes toujours connecté à la première organisation. Fix : déconnectez-vous, puis connectez-vous à l’autre organisation. L'URL affiche brièvement un accès refusé Cause : votre domaine d’e-mail ne correspond pas au domaine configuré. Fix : contactez l’assistance pour obtenir de l’aide afin de résoudre cette erreur.

ClickHouse Cloud prend-il en charge la connexion initiée par le fournisseur d’identité ? Non — uniquement les flux initiés par le fournisseur de services. Les utilisateurs accèdent à https://console.clickhouse.cloud et saisissent leur e-mail pour être redirigés vers votre fournisseur d’identité. Configurez un signet ou un lien direct ( https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} ) afin que les utilisateurs n’aient pas à mémoriser l’URL. Pourquoi est-ce que je vois plusieurs comptes pour le même utilisateur ? ClickHouse Cloud n’associe pas automatiquement les comptes SSO et non SSO. Par conséquent, un utilisateur qui s’est connecté des deux façons peut apparaître plusieurs fois dans votre liste d’utilisateurs, même avec la même adresse e-mail.

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