Avant de commencer
Fonctionnement
- L’utilisateur accède à
https://console.clickhouse.cloudet saisit son adresse e-mail (ou utilise le lien direct de votre organisation).
- ClickHouse Cloud le redirige vers votre fournisseur d’identité pour l’authentifier.
- Une fois l’authentification réussie, le fournisseur d’identité le redirige vers ClickHouse Cloud.
- ClickHouse Cloud le connecte, provisionne le compte juste à temps lors de la première connexion et attribue le rôle par défaut configuré.
Configurer votre IdP
Accéder aux paramètres de l’organisation
Activer l’authentification unique SAML
Enable SAML single sign-on. Laissez cet écran ouvert, car vous devrez y revenir plusieurs fois pendant le processus de configuration.
Créer une application dans votre fournisseur d’identité
Enable SAML single sign-on dans la configuration de votre fournisseur d’identité. Pour en savoir plus sur cette étape, consultez la section correspondant à votre fournisseur d’identité ci-dessous.
Ajoutez l’URL de métadonnées à votre configuration SAML
Metadata URL auprès de votre fournisseur SAML. Revenez dans ClickHouse Cloud, cliquez sur
Next: Provide metadata URL, puis collez l’URL dans le champ de texte.
Obtenir le code de vérification du domaine
Next: Verify your domains. Saisissez votre domaine dans la zone de texte, puis cliquez sur
Check domain. Le système générera un code de vérification aléatoire à ajouter à un enregistrement TXT auprès de votre fournisseur DNS.
Vérifiez votre domaine
TXT record name dans le champ Name de l’enregistrement TXT chez votre fournisseur DNS. Copiez
Value dans le champ Content chez votre fournisseur DNS. Cliquez sur
Verify and Finish pour terminer l’opération.
Mettre à jour le rôle par défaut et le délai d’expiration de la session
Configurez votre utilisateur Admin
- Déconnectez-vous de ClickHouse Cloud.
- Dans votre fournisseur d’identité, attribuez l’utilisateur Admin aux applications ClickHouse.
- Demandez à l’utilisateur de se connecter via https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} (URL de raccourci). Cela peut se faire via un favori que vous avez créé aux étapes précédentes. L’utilisateur n’apparaîtra pas dans ClickHouse Cloud avant sa première connexion.
- Si le rôle SAML par défaut n’est pas
Admin, l’utilisateur devra peut-être se déconnecter, puis se reconnecter avec sa méthode d’authentification d’origine pour mettre à jour le rôle du nouvel utilisateur SAML.
- Pour les comptes e-mail + mot de passe, utilisez
https://console.clickhouse.cloud/?with=email.
- Pour les connexions via un fournisseur social, cliquez sur le bouton approprié (Continuer avec Google ou Continuer avec Microsoft)
- Pour les comptes e-mail + mot de passe, utilisez
email dans
?with=email ci-dessus est la valeur littérale du paramètre, et non un espace réservé
- Déconnectez-vous une nouvelle fois, puis reconnectez-vous via l’URL de raccourci pour effectuer la dernière étape ci-dessous.
Supprimer les autres méthodes d’authentification
Configurer votre fournisseur d’identité
- Okta
- Azure (Microsoft)
- Duo
Créer un groupe pour gérer l’accès
- Connectez-vous à votre instance Okta en tant qu’Administrator.
- Sélectionnez Groups dans le menu de gauche.
- Cliquez sur Add group.
- Saisissez un nom et une description pour le groupe. Ce groupe servira à garder les utilisateurs synchronisés entre l’application SAML et l’application de signet associée.
- Cliquez sur Save.
- Cliquez sur le nom du groupe que vous avez créé.
- Cliquez sur Assign people pour attribuer les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à cette organisation ClickHouse.
Créer une application de signet pour permettre aux utilisateurs de se connecter facilement
- Sélectionnez Applications dans le menu de gauche, puis la sous-rubrique Applications.
- Cliquez sur Browse App Catalog.
- Recherchez et sélectionnez Bookmark App.
- Cliquez sur Add integration.
- Choisissez un libellé pour l’application.
- Saisissez l’URL suivante :
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}
- Accédez à l’onglet Assignments et ajoutez le groupe que vous avez créé ci-dessus.
Créer une application SAML pour permettre la connexion
- Sélectionnez Applications dans le menu de gauche, puis la sous-rubrique Applications.
- Cliquez sur Create App Integration.
- Sélectionnez SAML 2.0, puis cliquez sur Next.
- Saisissez un nom pour votre application, cochez la case Don’t display application icon to users, puis cliquez sur Next.
-
Utilisez les valeurs suivantes pour renseigner l’écran des paramètres SAML.
Champ Valeur URL de Single Sign-On Copiez la Single Sign-On URL depuis la console URI d’audience (SP Entity ID) Copiez le Service Provider Entity ID depuis la console RelayState par défaut Laisser vide Format du Name ID Non spécifié Nom d’utilisateur de l’application Mettre à jour le nom d’utilisateur de l’application lors de Création et mise à jour
-
Saisissez l’Attribute Statement suivant.
Name Name format Value Basic user.email
- Cliquez sur Next.
- Saisissez les informations demandées sur l’écran Feedback, puis cliquez sur Finish.
- Accédez à l’onglet Assignments et ajoutez le groupe que vous avez créé ci-dessus.
- Dans l’onglet Sign On de votre nouvelle application, cliquez sur le bouton Copy metadata URL.
- Revenez à Ajouter l’URL de métadonnées à votre configuration SAML pour poursuivre le processus.
Dépannage
Il peut y avoir une erreur de configuration du système ou une interruption de service
Il peut y avoir une erreur de configuration du système ou une interruption de service
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}. Suivez les instructions ci-dessus correspondant à votre fournisseur d’identité pour en faire la méthode de connexion par défaut pour vos utilisateurs.
Vous êtes redirigé vers votre fournisseur d'identité, puis renvoyé vers la page de connexion
Vous êtes redirigé vers votre fournisseur d'identité, puis renvoyé vers la page de connexion
L'utilisateur n'est pas affecté à cette application
L'utilisateur n'est pas affecté à cette application
Vous arrivez toujours dans la même organisation avec plusieurs orgs SAML
Vous arrivez toujours dans la même organisation avec plusieurs orgs SAML
L'URL affiche brièvement un accès refusé
L'URL affiche brièvement un accès refusé
FAQ
ClickHouse Cloud prend-il en charge la connexion initiée par le fournisseur d’identité ?
ClickHouse Cloud prend-il en charge la connexion initiée par le fournisseur d’identité ?
https://console.clickhouse.cloud et saisissent leur e-mail pour être redirigés vers votre fournisseur d’identité. Configurez un signet ou un lien direct (
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) afin que les utilisateurs n’aient pas à mémoriser l’URL.
Comment utiliser SAML SSO avec plusieurs organisations ?
Comment utiliser SAML SSO avec plusieurs organisations ?
Pourquoi est-ce que je vois plusieurs comptes pour le même utilisateur ?
Pourquoi est-ce que je vois plusieurs comptes pour le même utilisateur ?
Étapes suivantes
- Manage cloud users — gérez les autorisations et limitez l’accès aux seules connexions SAML.
- SCIM provisioning — automatisez le provisionnement des utilisateurs et des groupes (avant-première privée).
- Console roles and permissions — les rôles que vous pouvez attribuer comme rôle SAML par défaut.
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) pour vous connecter à chacune d’elles, puis déconnectez-vous d’une organisation avant de vous connecter à une autre. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs de votre domaine soient automatiquement dirigés vers une organisation lorsqu’ils saisissent leur e-mail sur
https://console.clickhouse.cloud, ouvrez un ticket d’assistance pour désactiver ce comportement.