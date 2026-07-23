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Les activités de la Console sont consignées dans le journal d’audit. Si vous avez le rôle Admin ou Developer au niveau de l’organisation, vous pouvez consulter ce journal et l’intégrer à vos systèmes de journalisation.

Accéder au journal d’audit de la console via l’interface utilisateur

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Sélectionnez l’organisation

Dans ClickHouse Cloud, accédez aux détails de votre organisation.
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Sélectionnez Audit

Sélectionnez l’onglet Audit dans le menu de gauche pour voir les modifications apportées à votre organisation ClickHouse Cloud, notamment qui les a effectuées et à quel moment.La page Activity affiche un tableau contenant la liste des événements enregistrés pour votre organisation. Par défaut, cette liste est triée en ordre chronologique inverse (l’événement le plus récent en haut). Modifiez l’ordre du tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Chaque élément du tableau contient les champs suivants :
  • Activity : Un court texte décrivant l’événement
  • User : L’utilisateur à l’origine de l’événement
  • IP Address : Le cas échéant, ce champ indique l’adresse IP de l’utilisateur à l’origine de l’événement
  • Time : L’horodatage de l’événement

Accéder au journal d’audit de la console via l’API

Vous pouvez utiliser le endpoint activity de la ClickHouse Cloud API pour obtenir une exportation des événements d’audit. Vous trouverez plus d’informations dans la référence de l’API.

Intégrations de logs

Vous pouvez utiliser l’API pour vous connecter à la plateforme de journalisation de votre choix. Les solutions suivantes disposent de connecteurs prêts à l’emploi pris en charge :
Dernière modification le 23 juillet 2026