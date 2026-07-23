Accéder au journal d’audit de la console via l’interface utilisateur
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Sélectionnez l’organisation
Dans ClickHouse Cloud, accédez aux détails de votre organisation.
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Sélectionnez Audit
Sélectionnez l’onglet Audit dans le menu de gauche pour voir les modifications apportées à votre organisation ClickHouse Cloud, notamment qui les a effectuées et à quel moment.La page Activity affiche un tableau contenant la liste des événements enregistrés pour votre organisation. Par défaut, cette liste est triée en ordre chronologique inverse (l’événement le plus récent en haut). Modifiez l’ordre du tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Chaque élément du tableau contient les champs suivants :
- Activity : Un court texte décrivant l’événement
- User : L’utilisateur à l’origine de l’événement
- IP Address : Le cas échéant, ce champ indique l’adresse IP de l’utilisateur à l’origine de l’événement
- Time : L’horodatage de l’événement
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Utilisez la barre de recherche
Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour filtrer les événements selon certains critères, comme le nom du service ou l’adresse IP. Vous pouvez également exporter ces informations au format CSV pour les exploiter ou les analyser dans un outil externe.
Vous pouvez utiliser le endpoint
Accéder au journal d’audit de la console via l’API
activity de la ClickHouse Cloud API pour obtenir une exportation
des événements d’audit. Vous trouverez plus d’informations dans la référence de l’API.
Vous pouvez utiliser l’API pour vous connecter à la plateforme de journalisation de votre choix. Les solutions suivantes disposent de connecteurs prêts à l’emploi pris en charge :