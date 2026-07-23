Sélectionnez Audit

Sélectionnez l’onglet Audit dans le menu de gauche pour voir les modifications apportées à votre organisation ClickHouse Cloud, notamment qui les a effectuées et à quel moment.

La page Activity affiche un tableau contenant la liste des événements enregistrés pour votre organisation. Par défaut, cette liste est triée en ordre chronologique inverse (l’événement le plus récent en haut). Modifiez l’ordre du tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Chaque élément du tableau contient les champs suivants :