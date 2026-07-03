Kafka Connect Sink

• Sémantique d’exactement une fois

• Permet un contrôle fin de la transformation des données, du traitement par lots et de la gestion des erreurs

• Peut être déployé dans des réseaux privés

• Permet une réplication en temps réel depuis des bases de données qui ne sont pas encore prises en charge dans ClickPipes via Debezium

• Ne prend pas en charge l’envoi de données vers Kafka

• Configuration et maintenance complexes sur le plan opérationnel

• Nécessite une expertise de Kafka et de Kafka Connect