MySQL pour lire les données d’une table MySQL.
Avec ClickHouse Cloud, vous pouvez également utiliser MySQL ClickPipe (actuellement en bêta publique) pour transférer facilement des données depuis vos tables MySQL vers ClickHouse.
Le moteur de table
Connecter ClickHouse à MySQL à l’aide du moteur de table MySQL
MySQL vous permet de connecter ClickHouse à MySQL. Les instructions SELECT et INSERT peuvent être exécutées soit dans ClickHouse, soit sur la table MySQL. Cet article présente les méthodes de base pour utiliser le moteur de table
MySQL.
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Configurer MySQL
- Créez une base de données dans MySQL :
CREATE DATABASE db1;
- Créez une table :
CREATE TABLE db1.table1 (
id INT,
column1 VARCHAR(255)
);
- Insérez quelques lignes d’exemple :
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def'),
(3, 'ghi');
- Créez un utilisateur pour se connecter depuis ClickHouse :
CREATE USER 'mysql_clickhouse'@'%' IDENTIFIED BY 'Password123!';
- Accordez les privilèges nécessaires. (À des fins de démonstration, des privilèges d’administration sont accordés à l’utilisateur
mysql_clickhouse.)
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mysql_clickhouse'@'%';
Si vous utilisez cette fonctionnalité dans ClickHouse Cloud, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de ClickHouse Cloud à accéder à votre instance MySQL. Consultez l’API Cloud Endpoints de ClickHouse pour obtenir des détails sur le trafic sortant.
2
Définir une Table dans ClickHouse
- Créons maintenant une table ClickHouse qui utilise le moteur de table
MySQL:
Les paramètres minimaux sont :
CREATE TABLE mysql_table1 (
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = MySQL('mysql-host.domain.com','db1','table1','mysql_clickhouse','Password123!')
|parameter
|Description
|example
|host
|nom d’hôte ou IP
|mysql-host.domain.com
|database
|nom de la base de données MySQL
|db1
|table
|nom de la table MySQL
|table1
|user
|nom d’utilisateur pour se connecter à MySQL
|mysql_clickhouse
|password
|mot de passe pour se connecter à MySQL
|Password123!
Consultez la page de documentation du moteur de table MySQL pour obtenir la liste complète des paramètres.
3
Tester l’intégration
- Dans MySQL, insérez une ligne d’exemple :
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(4, 'jkl');
- Constatez que les lignes existantes de la table MySQL se trouvent dans la table ClickHouse, ainsi que la nouvelle ligne que vous venez d’ajouter :
Vous devriez voir 4 lignes :
SELECT
id,
column1
FROM mysql_table1
Query id: 6d590083-841e-4e95-8715-ef37d3e95197
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.044 sec.
- Ajoutons une ligne à la table ClickHouse :
INSERT INTO mysql_table1
(id, column1)
VALUES
(5,'mno')
- Remarquez que la nouvelle ligne apparaît dans MySQL :
Vous devriez voir la nouvelle ligne :
mysql> select id,column1 from db1.table1;
+------+---------+
| id | column1 |
+------+---------+
| 1 | abc |
| 2 | def |
| 3 | ghi |
| 4 | jkl |
| 5 | mno |
+------+---------+
5 rows in set (0.01 sec)
Le moteur de table
Résumé
MySQL vous permet de connecter ClickHouse à MySQL pour échanger des données dans les deux sens. Pour en savoir plus, consultez la page de documentation du moteur de table MySQL.