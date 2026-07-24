Skip to main content
Cette page décrit l’utilisation du moteur de table MySQL pour lire les données d’une table MySQL.
Avec ClickHouse Cloud, vous pouvez également utiliser MySQL ClickPipe (actuellement en bêta publique) pour transférer facilement des données depuis vos tables MySQL vers ClickHouse.

Connecter ClickHouse à MySQL à l’aide du moteur de table MySQL

Le moteur de table MySQL vous permet de connecter ClickHouse à MySQL. Les instructions SELECT et INSERT peuvent être exécutées soit dans ClickHouse, soit sur la table MySQL. Cet article présente les méthodes de base pour utiliser le moteur de table MySQL.
1

Configurer MySQL

  1. Créez une base de données dans MySQL :
  1. Créez une table :
  1. Insérez quelques lignes d’exemple :
  1. Créez un utilisateur pour se connecter depuis ClickHouse :
  1. Accordez les privilèges nécessaires. (À des fins de démonstration, des privilèges d’administration sont accordés à l’utilisateur mysql_clickhouse.)
Si vous utilisez cette fonctionnalité dans ClickHouse Cloud, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de ClickHouse Cloud à accéder à votre instance MySQL. Consultez l’API Cloud Endpoints de ClickHouse pour obtenir des détails sur le trafic sortant.
2

Définir une Table dans ClickHouse

  1. Créons maintenant une table ClickHouse qui utilise le moteur de table MySQL :
Les paramètres minimaux sont :
Consultez la page de documentation du moteur de table MySQL pour obtenir la liste complète des paramètres.
3

Tester l’intégration

  1. Dans MySQL, insérez une ligne d’exemple :
  1. Constatez que les lignes existantes de la table MySQL se trouvent dans la table ClickHouse, ainsi que la nouvelle ligne que vous venez d’ajouter :
Vous devriez voir 4 lignes :
  1. Ajoutons une ligne à la table ClickHouse :
  1. Remarquez que la nouvelle ligne apparaît dans MySQL :
Vous devriez voir la nouvelle ligne :

Résumé

Le moteur de table MySQL vous permet de connecter ClickHouse à MySQL pour échanger des données dans les deux sens. Pour en savoir plus, consultez la page de documentation du moteur de table MySQL.
Dernière modification le 24 juillet 2026