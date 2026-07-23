ClickHouse JDBC Bridge permet à ClickHouse d’accéder aux données de toute source de données externe pour laquelle un pilote JDBC est disponible

clickhouse-jdbc-bridge contient du code Experimental et n’est plus pris en charge. Il peut présenter des problèmes de fiabilité et des vulnérabilités de sécurité. Utilisez-le à vos risques et périls.

clickhouse-local sur une machine locale pour transférer en flux les données de votre base de données vers ClickHouse Cloud. Consultez la page Migrate de la documentation, pour plus de détails. L’utilisation de JDBC nécessite ClickHouse JDBC Bridge. Vous devrez donc utilisersur une machine locale pour transférer en flux les données de votre base de données vers ClickHouse Cloud. Consultez la page Using clickhouse-local , dans la sectionde la documentation, pour plus de détails.

C’est pratique lorsqu’il n’existe ni integration engine , ni table function native intégrée, ni dictionnaire externe pour la source de données externe, mais qu’un pilote JDBC est disponible pour cette source.

Vous pouvez utiliser ClickHouse JDBC Bridge à la fois pour les lectures et les écritures. Il peut également être utilisé en parallèle avec plusieurs sources de données externes ; par exemple, vous pouvez exécuter des distributed queries sur ClickHouse sur plusieurs sources de données externes et internes en temps réel.

Dans cette leçon, nous allons vous montrer à quel point il est facile d’installer, de configurer et d’exécuter ClickHouse JDBC Bridge afin de connecter ClickHouse à une source de données externe. Nous utiliserons MySQL comme source de données externe pour cette leçon.

C’est parti !

Prérequis Vous avez accès à une machine qui dispose de : un Unix shell et un accès à internet wget installé une version récente de Java (par ex. OpenJDK Version >= 17) installée une version récente de MySQL (par ex. MySQL Version >=8) installée et en cours d’exécution une version récente de ClickHouse installée et en cours d’exécution

​ Installer ClickHouse JDBC Bridge localement

Le moyen le plus simple d’utiliser ClickHouse JDBC Bridge est de l’installer et de l’exécuter sur le même hôte que celui sur lequel ClickHouse s’exécute :

Commençons par nous connecter au shell Unix de la machine sur laquelle ClickHouse s’exécute, puis par créer un dossier local dans lequel nous installerons plus tard ClickHouse JDBC Bridge (n’hésitez pas à donner à ce dossier le nom de votre choix et à le placer où vous voulez) :

mkdir ~/clickhouse-jdbc-bridge

Téléchargez maintenant la version actuelle du ClickHouse JDBC Bridge dans ce dossier :

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge wget https://github.com/ClickHouse/clickhouse-jdbc-bridge/releases/download/v2.0.7/clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

Pour pouvoir se connecter à MySQL, nous créons une source de données nommée :

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge mkdir -p config/datasources touch config/datasources/mysql8.json

Vous pouvez maintenant copier-coller la configuration suivante dans le fichier ~/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/mysql8.json :

{ "mysql8" : { "driverUrls" : [ "https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.28/mysql-connector-java-8.0.28.jar" ], "jdbcUrl" : "jdbc:mysql://<host>:<port>" , "username" : "<username>" , "password" : "<password>" } }

dans le fichier de configuration ci-dessus vous pouvez utiliser n’importe quel nom pour la source de données ; nous avons utilisé mysql8

dans la valeur de jdbcUrl , vous devez remplacer <host> et <port> par les valeurs appropriées pour votre instance MySQL en cours d’exécution, par exemple "jdbc:mysql://localhost:3306"

, vous devez remplacer et par les valeurs appropriées pour votre instance MySQL en cours d’exécution, par exemple vous devez remplacer <username> et <password> par vos identifiants MySQL ; si vous n’utilisez pas de mot de passe, vous pouvez supprimer la ligne "password": "<password>" du fichier de configuration ci-dessus

et par vos identifiants MySQL ; si vous n’utilisez pas de mot de passe, vous pouvez supprimer la ligne du fichier de configuration ci-dessus dans la valeur de driverUrls , nous avons simplement indiqué une URL depuis laquelle la version actuelle du pilote JDBC MySQL peut être téléchargée. C’est tout ce qu’il faut faire, et le ClickHouse JDBC Bridge téléchargera automatiquement ce pilote JDBC (dans un répertoire propre au système d’exploitation).

Nous sommes maintenant prêts à démarrer le ClickHouse JDBC Bridge :

cd ~/clickhouse-jdbc-bridge java -jar clickhouse-jdbc-bridge-2.0.7-shaded.jar

Nous avons démarré ClickHouse JDBC Bridge au premier plan. Pour arrêter le Bridge, vous pouvez remettre au premier plan la fenêtre du shell Unix ci-dessus et appuyer sur CTRL+C .

​ Utiliser la connexion JDBC depuis ClickHouse

Le moyen le plus simple d’exécuter les exemples suivants est de les copier-coller dans le clickhouse-client ou dans l’ interface Play

Fonction de table jdbc :

SELECT * FROM jdbc( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' );

Comme premier paramètre de la fonction de table jdbc, nous utilisons le nom de la source de données nommée que nous avons configurée ci-dessus.

Moteur de table JDBC :

CREATE TABLE mytable ( < column > < column_type > , ... ) ENGINE = JDBC( 'mysql8' , 'mydatabase' , 'mytable' ); SELECT * FROM mytable;

Comme premier paramètre de la clause engine jdbc, nous utilisons le nom de la source de données nommée que nous avons configurée ci-dessus Le schéma de la table du moteur JDBC de ClickHouse et celui de la table MySQL connectée doivent correspondre ; par exemple, les noms et l’ordre des colonnes doivent être identiques, et les types de données des colonnes doivent être compatibles

​ Installer ClickHouse JDBC Bridge à l’extérieur

Pour un cluster ClickHouse distribué (c’est-à-dire un cluster comportant plus d’un hôte ClickHouse), il est pertinent d’installer et d’exécuter ClickHouse JDBC Bridge à l’extérieur, sur un hôte dédié :

L’avantage est que chaque hôte ClickHouse peut accéder à JDBC Bridge. Sinon, JDBC Bridge devrait être installé localement sur chaque instance ClickHouse censée accéder à des sources de données externes via le Bridge.

Pour installer ClickHouse JDBC Bridge à l’extérieur, procédez comme suit :

Installez, configurez et exécutez ClickHouse JDBC Bridge sur un hôte dédié en suivant les étapes décrites dans la section 1 de ce guide. Sur chaque hôte ClickHouse, ajoutez le bloc de configuration suivant à la configuration du serveur ClickHouse (selon le format de configuration choisi, utilisez la version XML ou YAML) :

XML

YAML < jdbc_bridge > < host > JDBC-Bridge-Host </ host > < port > 9019 </ port > </ jdbc_bridge > jdbc_bridge : host : JDBC-Bridge-Host port : 9019