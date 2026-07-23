Utilisation du connecteur HTTP Sink avec Kafka Connect et ClickHouse

Le HTTP Sink Connector est indépendant du type de données ; il n’a donc pas besoin de schéma Kafka et prend en charge des types de données spécifiques à ClickHouse, tels que Maps et Arrays. Cette flexibilité supplémentaire s’accompagne d’une légère complexité de configuration.

Nous décrivons ci-dessous une installation simple qui récupère les messages d’un seul topic Kafka et insère les lignes dans une table ClickHouse.

Le connecteur HTTP est distribué sous la Confluent Enterprise License

​ Étapes de démarrage rapide

1 Rassemblez vos informations de connexion Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage. Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect : Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl . Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. 2 Exécuter Kafka Connect et le HTTP Sink Connector Vous avez deux options : Autogéré : Téléchargez le paquet Confluent et installez-le localement. Suivez les instructions d’installation du connecteur, comme indiqué confluent-hub , vos fichiers de configuration locaux seront mis à jour. Téléchargez le paquet Confluent et installez-le localement. Suivez les instructions d’installation du connecteur, comme indiqué ici . Si vous utilisez la méthode d’installation, vos fichiers de configuration locaux seront mis à jour.

Confluent Cloud : Une version entièrement gérée de HTTP Sink est disponible pour celles et ceux qui utilisent Confluent Cloud pour héberger Kafka. Cela nécessite que votre environnement ClickHouse soit accessible depuis Confluent Cloud. Les exemples suivants utilisent Confluent Cloud. 3 Créer une table de destination dans ClickHouse Avant le test de connectivité, commençons par créer une table de test dans ClickHouse Cloud. Cette table recevra les données de Kafka : CREATE TABLE default .my_table ( `side` String, `quantity` Int32, `symbol` String, `price` Int32, `account` String, `userid` String ) ORDER BY tuple() 4 Configurer HTTP Sink Créez un topic Kafka et une instance du HTTP Sink Connector :

Configurez le HTTP Sink Connector : Indiquez le nom du topic que vous avez créé

Authentification HTTP Url - URL ClickHouse Cloud avec une requête INSERT spécifiée : <protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow . Remarque : la requête doit être encodée. Endpoint Authentication type - BASIC Auth username - nom d’utilisateur ClickHouse Auth password - mot de passe ClickHouse

Cette URL HTTP est source d’erreurs. Assurez-vous que l’échappement est précis pour éviter tout problème.

Configuration Input Kafka record value format Cela dépend de vos données source, mais dans la plupart des cas, il s’agit de JSON ou d’Avro. Nous partons de l’hypothèse de JSON dans les paramètres suivants. Dans la section advanced configurations : HTTP Request Method - Définir sur POST Request Body Format - json Batch batch size - Conformément aux recommandations de ClickHouse, définissez cette valeur sur au moins 1000 . Batch json as array - true Retry on HTTP codes - 400-500, mais adaptez selon vos besoins ; par exemple, cela peut changer si vous avez un proxy HTTP devant ClickHouse. Maximum Reties - la valeur par défaut (10) convient, mais n’hésitez pas à l’ajuster pour rendre les tentatives de nouvelle exécution plus robustes.

5 Tester la connectivité Créez un message dans un topic configuré par votre HTTP Sink

et vérifiez que le message créé a bien été écrit dans votre instance ClickHouse.

​ HTTP Sink ne traite pas les messages par lot

Le connecteur HTTP Sink ne regroupe pas les requêtes pour les messages contenant des valeurs d’en-tête Kafka différentes.

Vérifiez que vos enregistrements Kafka ont la même clé. Lorsque vous ajoutez des paramètres à l’URL de l’API HTTP, chaque enregistrement peut générer une URL unique. Pour cette raison, le traitement par lot est désactivé lorsque des paramètres d’URL supplémentaires sont utilisés.

​ 400 Requête incorrecte

CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING

Si HTTP Sink échoue avec le message suivant lors de l’insertion d’un objet JSON dans une colonne String :

Code: 26. DB::ParsingException: Cannot parse JSON string: expected opening quote: (while reading the value of key key_name): While executing JSONEachRowRowInputFormat: (at row 1). (CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING)

Définissez le paramètre input_format_json_read_objects_as_strings=1 dans l’URL sous la forme d’une chaîne encodée SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1

​ Charger le jeu de données GitHub (facultatif)

Notez que cet exemple conserve les champs Array du jeu de données GitHub. Nous partons du principe que vous disposez d’un topic github vide dans les exemples et que vous utilisez kcat pour insérer des messages dans Kafka.