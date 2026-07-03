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Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
Toutes les fonctions S3 et les tables sont compatibles avec MinIO. Vous pouvez obtenir un débit supérieur avec des stockages MinIO auto-hébergés, en particulier si la proximité réseau est optimale. La configuration basée sur MergeTree est également compatible, avec quelques légères modifications de configuration :
Remarquez la double barre oblique dans le tag endpoint ; elle est nécessaire pour désigner la racine du bucket.
Dernière modification le 3 juillet 2026