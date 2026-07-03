Toutes les fonctions S3 et les tables sont compatibles avec MinIO. Vous pouvez obtenir un débit supérieur avec des stockages MinIO auto-hébergés, en particulier si la proximité réseau est optimale. La configuration basée sur MergeTree est également compatible, avec quelques légères modifications de configuration :
Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
<clickhouse>
<storage_configuration>
...
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://min.io/tables//</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
<region></region>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/s3/</metadata_path>
</s3>
<s3_cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</s3_cache>
</disks>
...
</storage_configuration>
</clickhouse>