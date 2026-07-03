ClickHouse considère que GCS est une solution de stockage intéressante si vous souhaitez dissocier le stockage et la puissance de calcul. Pour cela, la prise en charge de GCS comme couche de stockage pour le moteur MergeTree est disponible. Vous pouvez ainsi bénéficier de la scalabilité et des avantages en termes de coût de GCS, tout en conservant les performances d’insertion et de requête du moteur MergeTree.
Si vous utilisez ClickHouse Cloud sur Google Cloud, cette page ne vous concerne pas, car vos services utilisent déjà Google Cloud Storage. Si vous cherchez à
SELECT ou
INSERT des données depuis GCS, veuillez consulter la fonction de table
gcs.
MergeTree avec stockage sur GCS
Pour utiliser un bucket GCS comme disque, il faut d’abord le déclarer dans la configuration de ClickHouse, dans un fichier situé sous
Création d’un disque
conf.d. Un exemple de déclaration d’un disque GCS est présenté ci-dessous. Cette configuration comprend plusieurs sections permettant de configurer le « disque » GCS, le cache et la policy spécifiée dans les requêtes DDL lorsque des tables doivent être créées sur le disque GCS. Chacun de ces éléments est décrit ci-dessous.
Cette partie de la configuration est présentée dans la section mise en évidence et indique :
configuration du stockage > disks > gcs
- Le type du disque est
s3, car l’API S3 est utilisée.
- L’endpoint fourni par GCS
- La clé HMAC et le secret du compte de service
- Le chemin des métadonnées sur le disque local
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
L’exemple de configuration ci-dessous active un cache mémoire de 10 Gi pour le disque
Configuration du stockage > disks > cache
gcs.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<gcs_cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</gcs_cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs_cache</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Les politiques de stockage permettent de choisir où les données sont stockées. La politique mise en évidence ci-dessous permet de stocker les données sur le disque
Configuration du stockage > politiques > gcs_main
gcs en spécifiant la politique
gcs_main. Par exemple,
CREATE TABLE ... SETTINGS storage_policy='gcs_main'.
La liste complète des paramètres applicables à cette déclaration de disque est disponible ici.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/BUCKET NAME/FOLDER NAME/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Si votre disque est configuré pour utiliser un bucket avec un accès en écriture, vous devriez pouvoir créer une table comme dans l’exemple ci-dessous. Par souci de concision, nous utilisons un sous-ensemble des colonnes des taxis de New York et envoyons les données directement vers la table adossée à GCS :
Création d’une table
CREATE TABLE trips_gcs
(
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4)
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
Selon la configuration matérielle, cette dernière insertion de 1m lignes peut prendre quelques minutes. Vous pouvez en suivre la progression dans la table system.processes. N’hésitez pas à ajuster le nombre de lignes jusqu’à 10m et à essayer quelques exemples de requêtes.
INSERT INTO trips_gcs SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 1000000;
SELECT passenger_count, avg(tip_amount) AS avg_tip, avg(total_amount) AS avg_amount FROM trips_gcs GROUP BY passenger_count;
La réplication avec des disques GCS peut être mise en œuvre à l’aide du moteur de table
Gestion de la réplication
ReplicatedMergeTree. Consultez le guide répliquer un shard unique sur deux régions GCP à l’aide de GCS pour en savoir plus.
L’Cloud Storage XML API est compatible avec certains outils et certaines bibliothèques qui fonctionnent avec des services tels qu’Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Pour en savoir plus sur l’ajustement des threads, consultez Optimizing for Performance.
En savoir plus
Utiliser Google Cloud Storage (GCS)
Ce tutoriel décrit un déploiement ClickHouse répliqué exécuté dans Google Cloud et utilisant Google Cloud Storage (GCS) comme « type » de disque de stockage ClickHouse. Dans ce tutoriel, vous déploierez des nœuds du serveur ClickHouse sur des VM Google Cloud Engine, chacun avec un bucket GCS associé pour le stockage. La réplication est coordonnée par un ensemble de nœuds ClickHouse Keeper, eux aussi déployés sous forme de VM. Exemples d’exigences pour assurer la haute disponibilité :
Planifier le déploiement
- Deux nœuds du serveur ClickHouse, dans deux régions GCP
- Deux buckets GCS, déployés dans les mêmes régions que les deux nœuds du serveur ClickHouse
- Trois nœuds ClickHouse Keeper, dont deux sont déployés dans les mêmes régions que les nœuds du serveur ClickHouse. Le troisième peut se trouver dans la même région que l’un des deux premiers nœuds Keeper, mais dans une zone de disponibilité différente.
Déployez cinq VM dans trois régions :
Préparer des machines virtuelles
|Région
|ClickHouse Server
|Bucket
|ClickHouse Keeper
|1
chnode1
bucket_regionname
keepernode1
|2
chnode2
bucket_regionname
keepernode2
|3
*
keepernode3
* Il peut s’agir d’une autre zone de disponibilité dans la même région que 1 ou 2.
Déployez ClickHouse sur deux hôtes, appelés
Déployer ClickHouse
chnode1 et
chnode2 dans les exemples de configuration.
Placez
chnode1 dans une région GCP et
chnode2 dans une autre. Dans ce guide,
us-east1 et
us-east4 sont utilisés pour les VM Compute Engine ainsi que pour les buckets GCS.
Consultez les instructions d’installation lorsque vous effectuez les étapes de déploiement sur les nœuds serveur ClickHouse.
Ne démarrez pas
clickhouse server tant qu’il n’est pas configuré. Contentez-vous de l’installer.
Déployez ClickHouse Keeper sur trois hôtes ; dans les configurations d’exemple, ils sont nommés
Déployer ClickHouse Keeper
keepernode1,
keepernode2 et
keepernode3.
keepernode1 peut être déployé dans la même région que
chnode1,
keepernode2 avec
chnode2, et
keepernode3 dans l’une ou l’autre région, mais dans une zone de disponibilité différente de celle du nœud ClickHouse de cette région.
Consultez les instructions d’installation lorsque vous effectuez les étapes de déploiement sur les nœuds ClickHouse Keeper.
Les deux serveurs ClickHouse seront situés dans des régions différentes pour assurer la haute disponibilité. Chacun disposera d’un bucket GCS dans la même région. Dans Cloud Storage > Buckets, choisissez CREATE BUCKET. Pour ce tutoriel, deux buckets sont créés, un dans
Créer deux buckets
us-east1 et un dans
us-east4. Les buckets sont monorégionaux, de classe de stockage standard et non publics. Lorsque cela vous est demandé, activez la prévention de l’accès public. Ne créez pas de dossiers ; ils seront créés lorsque ClickHouse écrira dans le stockage.
Si vous avez besoin d’instructions pas à pas pour créer des buckets et une clé HMAC, développez Create GCS buckets and an HMAC key et suivez les instructions :
Créer des buckets GCS et une clé HMAC
Créer des buckets GCS et une clé HMAC
ch_bucket_us_east1
ch_bucket_us_east4
Générer une clé d’accès
Créer une clé HMAC et un secret pour un compte de serviceOuvrez Cloud Storage > Settings > Interoperability et choisissez soit une Access key existante, soit CREATE A KEY FOR A SERVICE ACCOUNT. Ce guide décrit la procédure de création d’une nouvelle clé pour un nouveau compte de service.
Ajouter un nouveau compte de serviceS’il s’agit d’un projet sans compte de service existant, cliquez sur CREATE NEW ACCOUNT.
La création du compte de service comporte trois étapes ; lors de la première, attribuez au compte un nom, un ID et une description explicites.
Dans la boîte de dialogue des paramètres Interoperability, le rôle IAM Storage Object Admin est recommandé ; sélectionnez-le à la deuxième étape.
La troisième étape est facultative et n’est pas utilisée dans ce guide. Vous pouvez accorder ces privilèges à des utilisateurs selon vos politiques.
La clé HMAC du compte de service s’affichera. Enregistrez ces informations, car elles seront utilisées dans la configuration de ClickHouse.
Tous les nœuds ClickHouse Keeper utilisent le même fichier de configuration, à l’exception de la ligne
Configurer ClickHouse Keeper
server_id (première ligne mise en évidence ci-dessous). Modifiez le fichier en y indiquant les noms d’hôte de vos serveurs ClickHouse Keeper, puis, sur chacun des serveurs, définissez
server_id de façon à ce qu’il corresponde à l’entrée
server appropriée dans
raft_configuration. Comme, dans cet exemple,
server_id est défini sur
3, nous avons mis en évidence les lignes correspondantes dans
raft_configuration.
- Modifiez le fichier avec vos noms d’hôte et assurez-vous qu’ils sont résolus depuis les nœuds de serveur ClickHouse et les nœuds Keeper
- Copiez le fichier à l’emplacement approprié (
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xmlsur chacun des serveurs Keeper)
- Modifiez
server_idsur chaque machine en fonction de son numéro d’entrée dans
raft_configuration
/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse>
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>3</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>warning</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
Configurer le serveur ClickHouse
bonne pratiqueCertaines étapes de ce guide vous demanderont de placer un fichier de configuration dans
/etc/clickhouse-server/config.d/. Il s’agit de l’emplacement par défaut, sur les systèmes Linux, des fichiers de surcharge de configuration. Lorsque vous placez ces fichiers dans ce répertoire, ClickHouse fusionne leur contenu avec la configuration par défaut. En plaçant ces fichiers dans le répertoire
config.d, vous éviterez de perdre votre configuration lors d’une mise à niveau.
Par défaut, ClickHouse écoute sur l’interface de bouclage ; dans une configuration répliquée, la communication réseau entre les machines est nécessaire. Écoutez sur toutes les interfaces :
Réseau
/etc/clickhouse-server/config.d/network.xml
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
</clickhouse>
La réplication est coordonnée par ClickHouse Keeper. Ce fichier de configuration identifie les nœuds ClickHouse Keeper par leur nom d’hôte et leur numéro de port.
Serveurs ClickHouse Keeper distants
- Modifiez les noms d’hôte pour qu’ils correspondent à ceux de vos hôtes Keeper
/etc/clickhouse-server/config.d/use-keeper.xml
<clickhouse>
<zookeeper>
<node index="1">
<host>keepernode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="2">
<host>keepernode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
<node index="3">
<host>keepernode3.us-east5-a.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
Ce fichier configure le nom d’hôte et le port de chaque serveur ClickHouse du cluster. Le fichier de configuration par défaut contient des définitions de cluster d’exemple ; pour n’afficher que les clusters entièrement configurés, l’attribut
Serveurs ClickHouse distants
replace="true" est ajouté à l’entrée
remote_servers afin que, lorsque cette configuration est fusionnée avec la configuration par défaut, elle remplace la section
remote_servers au lieu de s’y ajouter.
- Modifiez le fichier avec vos noms d’hôte et assurez-vous qu’ils peuvent être résolus depuis les nœuds serveur ClickHouse
/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml
<clickhouse>
<remote_servers replace="true">
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.us-east1-b.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.us-east4-c.c.clickhousegcs-374921.internal</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
</clickhouse>
Ce fichier configure les paramètres liés au chemin ClickHouse Keeper. Plus précisément, les macros utilisées pour identifier à quelle réplique appartiennent les données. Sur un serveur, la réplique doit être spécifiée comme
Identification des répliques
replica_1, et sur l’autre serveur comme
replica_2. Les noms peuvent être modifiés ; en reprenant notre exemple où une réplique est stockée en Caroline du Sud et l’autre en Virginie du Nord, les valeurs pourraient être
carolina et
virginia ; assurez-vous simplement qu’ils sont différents sur chaque machine.
/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml
<clickhouse>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<macros>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
<shard>1</shard>
<replica>replica_1</replica>
</macros>
</clickhouse>
La configuration de stockage de ClickHouse inclut
Stockage dans GCS
disks et
policies. Le disque configuré ci-dessous est nommé
gcs et est de
type
s3. Le type est
s3, car ClickHouse accède au bucket GCS comme s’il s’agissait d’un bucket AWS S3. Deux copies de cette configuration seront nécessaires, une pour chacun des deux nœuds du serveur ClickHouse.
Ces substitutions doivent être effectuées dans la configuration ci-dessous.
Ces substitutions diffèrent entre les deux nœuds du serveur ClickHouse :
REPLICA 1 BUCKETdoit être défini sur le nom du bucket situé dans la même région que le serveur
REPLICA 1 FOLDERdoit être remplacé par
replica_1sur l’un des serveurs, et par
replica_2sur l’autre
access_key_iddoit être défini sur la clé HMAC générée précédemment
secret_access_keydoit être défini sur le secret HMAC généré précédemment
/etc/clickhouse-server/config.d/storage.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<gcs>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<type>s3</type>
<endpoint>https://storage.googleapis.com/REPLICA 1 BUCKET/REPLICA 1 FOLDER/</endpoint>
<access_key_id>SERVICE ACCOUNT HMAC KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SERVICE ACCOUNT HMAC SECRET</secret_access_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs/</metadata_path>
</gcs>
<cache>
<type>cache</type>
<disk>gcs</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache>
</disks>
<policies>
<gcs_main>
<volumes>
<main>
<disk>gcs</disk>
</main>
</volumes>
</gcs_main>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Utilisez les commandes adaptées à votre système d’exploitation, par exemple :
Démarrer ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
Envoyez des commandes à ClickHouse Keeper avec
Vérifier l’état de ClickHouse Keeper
netcat. Par exemple,
mntr renvoie l’état du cluster ClickHouse Keeper. Si vous exécutez la commande sur chacun des nœuds Keeper, vous verrez que l’un est leader et que les deux autres sont des followers :
echo mntr | nc localhost 9181
zk_version v22.7.2.15-stable-f843089624e8dd3ff7927b8a125cf3a7a769c069
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 11
zk_min_latency 0
zk_packets_received 1783
zk_packets_sent 1783
zk_num_alive_connections 2
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 135
zk_watch_count 8
zk_ephemerals_count 3
zk_approximate_data_size 42533
zk_key_arena_size 28672
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 182
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
Sur
Démarrer le serveur ClickHouse
chnode1 et
chnode, exécutez :
sudo service clickhouse-server start
sudo service clickhouse-server status
Vérification
Vérifier la configuration des disques
system.disks doit contenir une entrée pour chaque disque :
- default
- gcs
- cache
SELECT *
FROM system.disks
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: cache
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs_cache/
Row 2:
──────
name: default
path: /var/lib/clickhouse/
free_space: 6555529216
total_space: 10331889664
unreserved_space: 6555529216
keep_free_space: 0
type: local
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 0
is_broken: 0
cache_path:
Row 3:
──────
name: gcs
path: /var/lib/clickhouse/disks/gcs/
free_space: 18446744073709551615
total_space: 18446744073709551615
unreserved_space: 18446744073709551615
keep_free_space: 0
type: s3
is_encrypted: 0
is_read_only: 0
is_write_once: 0
is_remote: 1
is_broken: 0
cache_path:
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
Vérifiez que les tables créées sur le cluster le sont sur les deux nœuds
create table trips on cluster 'cluster_1S_2R' (
`trip_id` UInt32,
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`tip_amount` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4))
ENGINE = ReplicatedMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime
SETTINGS storage_policy='gcs_main'
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.us-east4-c.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 1 │ 1 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
┌─host───────────────────────────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode1.us-east1-b.c.gcsqa-375100.internal │ 9000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.641 sec.
Vérifiez que des données peuvent être insérées
INSERT INTO trips SELECT
trip_id,
pickup_date,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
tip_amount,
total_amount,
payment_type
FROM s3('https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz', 'TabSeparatedWithNames')
LIMIT 1000000
Vérifiez que la politique de stockage
gcs_main est utilisée pour la table.
SELECT
engine,
data_paths,
metadata_path,
storage_policy,
formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'trips'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
engine: ReplicatedMergeTree
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/gcs/store/631/6315b109-d639-4214-a1e7-afbd98f39727/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/e0f/e0f3e248-7996-44d4-853e-0384e153b740/trips.sql
storage_policy: gcs_main
formatReadableSize(total_bytes): 36.42 MiB
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
En examinant les buckets, vous verrez qu’un dossier a été créé dans chacun d’eux avec le nom utilisé dans le fichier de configuration
Vérifier dans la console Google Cloud
storage.xml. Développez ces dossiers et vous verrez de nombreux fichiers, correspondant aux partitions de données.