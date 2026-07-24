Détaille les formats, les sources, les garanties de livraison, l’authentification et les fonctionnalités expérimentales pris en charge par Kafka ClickPipes.

​ Sources de données prises en charge

Nom Logo Type Statut Description Apache Kafka Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Apache Kafka dans ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Streaming Stable Profitez de la puissance combinée de Confluent et de ClickHouse Cloud grâce à notre intégration directe. Redpanda Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Redpanda dans ClickHouse Cloud. AWS MSK Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis AWS MSK dans ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Azure Event Hubs dans ClickHouse Cloud. WarpStream Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis WarpStream dans ClickHouse Cloud.

​ Formats de données pris en charge

Les formats pris en charge sont :

​ Types de données pris en charge

​ Types standard

Les types de données ClickHouse standard suivants sont actuellement pris en charge dans ClickPipes :

Types numériques de base - [U]Int8/16/32/64, Float32/64 et BFloat16

Types entiers de grande taille - [U]Int128/256

Types Decimal

Boolean

String

FixedString

Date, Date32

DateTime, DateTime64 (fuseaux horaires UTC uniquement)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

Time, Time64

JSON

tous les types LowCardinality de ClickHouse

Map avec des clés et des valeurs utilisant l’un des types ci-dessus (y compris Nullable)

Tuple et Array avec des éléments utilisant l’un des types ci-dessus (y compris Nullable, profondeur d’un seul niveau uniquement)

Types SimpleAggregateFunction (pour les destinations AggregatingMergeTree ou SummingMergeTree)

​ Prise en charge du type Variant

ClickPipes prend en charge le type Variant dans les cas suivants :

Unions Avro. Si votre schéma Avro contient une union avec plusieurs types non NULL, ClickPipes inférera le type Variant approprié. Les types Variant ne sont pas pris en charge autrement pour les données Avro.

Champs JSON. Vous pouvez spécifier manuellement un type Variant (tel que Variant(String, Int64, DateTime) ) pour n’importe quel champ JSON dans le flux de données source. Les sous-types complexes (arrays/maps/tuples) ne sont pas pris en charge. De plus, en raison de la façon dont ClickPipes détermine le sous-type Variant approprié à utiliser, un seul type entier ou DateTime peut être utilisé dans la définition de Variant - par exemple, Variant(Int64, UInt32) n’est pas pris en charge.

​ Prise en charge du type JSON

ClickPipes prend en charge le type JSON dans les cas suivants :

Les champs record Avro et message Protobuf peuvent toujours être affectés à une colonne JSON.

Les champs Avro String et Bytes peuvent être affectés à une colonne JSON si le champ Avro contient réellement des objets JSON String.

Les types Protobuf String et Bytes peuvent être affectés à une colonne JSON si le champ Protobuf contient réellement des objets JSON String.

Les champs JSON qui sont toujours des objets JSON peuvent être affectés à une colonne JSON de destination.

Notez que vous devrez modifier manuellement la colonne de destination pour lui attribuer le type JSON souhaité, y compris les chemins fixés ou ignorés.

​ Types de données Avro pris en charge

local-timestamp-millis et local_timestamp-micros . Les types Avro record sont convertis en Tuple, les types array en Array, et map en Map (clés de type chaîne uniquement). De manière générale, les conversions répertoriées String et seront alors représentés sous la forme d’une chaîne JSON valide. ClickPipes prend en charge tous les types primitifs et complexes d’Avro, ainsi que tous les types logiques d’Avro, à l’exception deet. Les types Avrosont convertis en Tuple, les typesen Array, eten Map (clés de type chaîne uniquement). De manière générale, les conversions répertoriées ici sont disponibles. Nous recommandons d’utiliser une correspondance exacte des types pour les types numériques Avro, car ClickPipes ne vérifie pas les dépassements de capacité ni les pertes de précision lors des conversions de type. Sinon, tous les types Avro peuvent être insérés dans une colonneet seront alors représentés sous la forme d’une chaîne JSON valide.

​ Types Nullable et unions Avro

Dans Avro, les types Nullable sont définis à l’aide d’un schéma Union de (T, null) ou (null, T) , où T est le type Avro de base. Lors de l’inférence de schéma, ces unions sont mappées sur une colonne ClickHouse « Nullable ». Notez que ClickHouse ne prend pas en charge les types Nullable(Array) , Nullable(Map) ou Nullable(Tuple) . Les unions Avro avec null pour ces types seront mappées sur des versions non Nullable (les types record Avro sont mappés sur un named Tuple ClickHouse). Les valeurs « null » Avro pour ces types seront insérées comme suit :

Un Array vide pour un tableau Avro null

Une Map vide pour une Map Avro null

Un named Tuple avec toutes les valeurs par défaut/à zéro pour un record Avro null

​ Types de données Protobuf pris en charge

ClickPipes prend en charge tous les types Protobuf 2 et 3, à l’exception du type group de proto 2, obsolète de longue date. Les conversions de types de base utilisent les correspondances suivantes :

Les variantes Array , Map et Nullable de tous les types de base sont également prises en charge.

Type Protobuf Type ClickHouse bool UInt8 float Float32 double Float64 int32 , sint32 , sfixed32 Int32 int64 , sint64 , sfixed64 Int64 uint32 , fixed32 UInt32 uint64 , fixed64 UInt64 string , bytes String enum Enum repeated T Array(T) message Tuple

Pour les types numériques, une correspondance exacte est recommandée afin d’éviter tout dépassement de capacité ou toute perte de précision.

Les types bien connus suivants sont également pris en charge :

Type bien connu Type ClickHouse google.protobuf.Timestamp DateTime , DateTime64 google.protobuf.Duration Time , Time64 google.protobuf.StringValue , google.protobuf.BytesValue Nullable(String) google.protobuf.Int32Value , google.protobuf.SInt32Value , google.protobuf.SFixed32Value Nullable(Int32) google.protobuf.Int64Value , google.protobuf.SInt64Value , google.protobuf.SFixed64Value Nullable(Int64) google.protobuf.UInt32Value , google.protobuf.Fixed32Value Nullable(UInt32) google.protobuf.UInt64Value , google.protobuf.Fixed64Value Nullable(UInt64) google.protobuf.FloatValue Nullable(Float32) google.protobuf.DoubleValue Nullable(Float64) google.protobuf.BoolValue Nullable(UInt8)

​ Protobuf oneof

Lors de l’inférence de schéma, les champs Protobuf oneof sont, par défaut, mappés sur un Tuple nommé, dans lequel un seul champ au maximum contient une valeur autre que la valeur par défaut. Ces champs peuvent également être automatiquement mappés sur une colonne Variant , où la valeur active prend le type du champ constitutif qui est défini. Autrement, chaque champ constitutif peut être mappé manuellement à sa propre colonne ClickHouse ; comme les champs oneof sont mutuellement exclusifs, une seule colonne sera renseignée pour chaque enregistrement.

​ Listes de messages

Si le schéma Protobuf de niveau supérieur défini pour le ClickPipe contient un seul champ répété qui est lui-même un message Protobuf, l’inférence de schéma et la mise en correspondance des colonnes seront basées sur le champ de message « contenu ». Le message Kafka sera traité comme une liste de tels messages, et un seul message Kafka sera décomposé en plusieurs lignes ClickHouse.

​ Colonnes virtuelles Kafka

Les colonnes virtuelles suivantes sont prises en charge pour les sources de données de streaming compatibles avec Kafka. Lors de la création d’une nouvelle destination, des colonnes virtuelles peuvent être ajoutées à la table cible à l’aide du bouton Add Column .

Nom Description Type de données recommandé _key Clé du message Kafka String _timestamp Horodatage Kafka (précision à la milliseconde) DateTime64(3) _partition Partition Kafka Int32 _offset Offset Kafka Int64 _topic Topic Kafka String _header_keys Tableau parallèle des clés dans les en-têtes de l’enregistrement Array(String) _header_values Tableau parallèle des valeurs d’en-tête dans les en-têtes de l’enregistrement Array(String) _raw_message Message Kafka complet String