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Prérequis

Nous supposons que vous connaissez :

Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse pour Confluent Cloud

Créer un topic

Créer un topic dans Confluent Cloud est assez simple, et vous trouverez des instructions détaillées ici.

Notes importantes

  • Le nom du topic Kafka doit être le même que celui de la table ClickHouse. Pour le modifier, utilisez un transformeur (par exemple ExtractTopic).
  • Un plus grand nombre de partitions ne signifie pas toujours de meilleures performances. Consultez notre guide à venir pour plus de détails et des conseils d’optimisation.

Rassemblez vos paramètres de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

Installer le connecteur

Installez le ClickHouse Sink Connector entièrement géré sur Confluent Cloud en suivant la documentation officielle.

Configurer le connecteur

Lors de la configuration du ClickHouse Sink Connector, vous devrez fournir les informations suivantes :
  • nom d’hôte de votre serveur ClickHouse
  • port de votre serveur ClickHouse (8443 par défaut)
  • nom d’utilisateur et mot de passe de votre serveur ClickHouse
  • nom de la base de données dans ClickHouse où les données seront écrites
  • nom du topic dans Kafka qui sera utilisé pour écrire les données dans ClickHouse
L’interface utilisateur de Confluent Cloud prend en charge des options de configuration avancées permettant d’ajuster les intervalles d’interrogation, les tailles de lot et d’autres paramètres afin d’optimiser les performances.
Dans Confluent Cloud, l’ajustement de certains paramètres, tels que les paramètres de récupération et les paramètres d’interrogation, nécessite l’ouverture d’une demande d’assistance via Confluent Cloud.

Limitations connues

Dernière modification le 3 juillet 2026