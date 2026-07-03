Nous supposons que vous connaissez :
Prérequis
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Cloud
Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse pour Confluent Cloud
Créer un topic dans Confluent Cloud est assez simple, et vous trouverez des instructions détaillées ici.
Créer un topic
Notes importantes
- Le nom du topic Kafka doit être le même que celui de la table ClickHouse. Pour le modifier, utilisez un transformeur (par exemple
ExtractTopic).
- Un plus grand nombre de partitions ne signifie pas toujours de meilleures performances. Consultez notre guide à venir pour plus de détails et des conseils d’optimisation.
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Rassemblez vos paramètres de connexion
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Installez le ClickHouse Sink Connector entièrement géré sur Confluent Cloud en suivant la documentation officielle.
Installer le connecteur
Lors de la configuration du ClickHouse Sink Connector, vous devrez fournir les informations suivantes :
Configurer le connecteur
- nom d’hôte de votre serveur ClickHouse
- port de votre serveur ClickHouse (8443 par défaut)
- nom d’utilisateur et mot de passe de votre serveur ClickHouse
- nom de la base de données dans ClickHouse où les données seront écrites
- nom du topic dans Kafka qui sera utilisé pour écrire les données dans ClickHouse
Dans Confluent Cloud, l’ajustement de certains paramètres, tels que les paramètres de récupération et les paramètres d’interrogation, nécessite l’ouverture d’une demande d’assistance via Confluent Cloud.
Limitations connues
- Consultez la liste des limitations des connecteurs dans la documentation officielle