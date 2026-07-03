Guide d’utilisation de ClickHouse Connector Sink, entièrement géré, sur Confluent Cloud

Nous supposons que vous connaissez :

ClickHouse Connector Sink

Confluent Cloud

​ Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse pour Confluent Cloud

​ Créer un topic

Créer un topic dans Confluent Cloud est assez simple, et vous trouverez des instructions détaillées ici

​ Notes importantes

Le nom du topic Kafka doit être le même que celui de la table ClickHouse. Pour le modifier, utilisez un transformeur (par exemple ExtractTopic ).

). Un plus grand nombre de partitions ne signifie pas toujours de meilleures performances. Consultez notre guide à venir pour plus de détails et des conseils d’optimisation.

​ Rassemblez vos paramètres de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

​ Installer le connecteur

Installez le ClickHouse Sink Connector entièrement géré sur Confluent Cloud en suivant la documentation officielle

​ Configurer le connecteur

Lors de la configuration du ClickHouse Sink Connector, vous devrez fournir les informations suivantes :

nom d’hôte de votre serveur ClickHouse

port de votre serveur ClickHouse (8443 par défaut)

nom d’utilisateur et mot de passe de votre serveur ClickHouse

nom de la base de données dans ClickHouse où les données seront écrites

nom du topic dans Kafka qui sera utilisé pour écrire les données dans ClickHouse

L’interface utilisateur de Confluent Cloud prend en charge des options de configuration avancées permettant d’ajuster les intervalles d’interrogation, les tailles de lot et d’autres paramètres afin d’optimiser les performances.

Dans Confluent Cloud, l’ajustement de certains paramètres, tels que les paramètres de récupération et les paramètres d’interrogation , nécessite l’ouverture d’une demande d’assistance via Confluent Cloud.

​ Limitations connues