Nous supposons que vous connaissez :
Prérequis
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Platform et Custom Connectors.
Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse pour Confluent Platform
Ce guide a été conçu pour vous aider à démarrer rapidement avec le ClickHouse Sink Connector sur Confluent Platform. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation officielle de Confluent.
Installation sur Confluent Platform
La création d’un topic sur Confluent Platform est assez simple, et des instructions détaillées sont disponibles ici.
Créer un topic
Notes importantes
- Le nom du topic Kafka doit être identique à celui de la table ClickHouse. Pour le modifier, utilisez un transformateur (par exemple
ExtractTopic).
- Un plus grand nombre de partitions n’améliore pas toujours les performances ; consultez notre prochain guide pour plus de détails et de conseils d’optimisation.
Vous pouvez télécharger le connecteur depuis notre dépôt — n’hésitez pas non plus à y soumettre vos commentaires et tickets ! Accédez à “Connector Plugins” -> “Add plugin”, puis utilisez les paramètres suivants :
Installer le connecteur
Exemple :
'Connector Class' - 'com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector'
'Connector type' - Sink
'Sensitive properties' - 'password'. This will ensure entries of the ClickHouse password are masked during configuration.
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Récupérez vos informations de connexion
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Accédez à
Configurer le connecteur
Connectors ->
Add Connector et utilisez les paramètres suivants (les valeurs ci-dessous sont données à titre d’exemple uniquement) :
{
"database": "<DATABASE_NAME>",
"errors.retry.timeout": "30",
"exactlyOnce": "false",
"schemas.enable": "false",
"hostname": "<CLICKHOUSE_HOSTNAME>",
"password": "<SAMPLE_PASSWORD>",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"username": "<SAMPLE_USERNAME>",
"key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false"
}
Vous devez spécifier la liste d’autorisation des endpoints auxquels le connecteur peut accéder. Vous devez utiliser un nom de domaine complet (FQDN) lorsque vous ajoutez les endpoints de sortie réseau. Example:
Spécifiez les endpoints de connexion
u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443
Lisez la documentation. Tout est prêt !
Vous devez spécifier un port HTTP(S). Le connecteur ne prend pas encore en charge le protocole natif.
Limitations connues
- Les Custom Connectors doivent utiliser des endpoints accessibles via l’internet public. Les adresses IP statiques ne sont pas prises en charge.
- Vous pouvez redéfinir certaines propriétés des Custom Connectors. Consultez la liste dans la documentation officielle.
- Les Custom Connectors sont disponibles uniquement dans certaines régions AWS
- Consultez la liste des limitations des Custom Connectors dans la documentation officielle