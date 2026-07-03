Utilisation de ClickHouse Connector Sink avec Kafka Connect et ClickHouse

Intégration de Confluent Platform à ClickHouse

Nous supposons que vous connaissez :

​ Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse pour Confluent Platform

​ Installation sur Confluent Platform

Ce guide a été conçu pour vous aider à démarrer rapidement avec le ClickHouse Sink Connector sur Confluent Platform. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation officielle de Confluent

​ Créer un topic

La création d’un topic sur Confluent Platform est assez simple, et des instructions détaillées sont disponibles ici

​ Notes importantes

Le nom du topic Kafka doit être identique à celui de la table ClickHouse. Pour le modifier, utilisez un transformateur (par exemple ExtractTopic ).

). Un plus grand nombre de partitions n’améliore pas toujours les performances ; consultez notre prochain guide pour plus de détails et de conseils d’optimisation.

​ Installer le connecteur

Vous pouvez télécharger le connecteur depuis notre dépôt — n’hésitez pas non plus à y soumettre vos commentaires et tickets !

Accédez à “Connector Plugins” -> “Add plugin”, puis utilisez les paramètres suivants :

'Connector Class' - 'com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector' 'Connector type' - Sink 'Sensitive properties' - 'password'. This will ensure entries of the ClickHouse password are masked during configuration.

Exemple :

​ Récupérez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

​ Configurer le connecteur

Accédez à Connectors -> Add Connector et utilisez les paramètres suivants (les valeurs ci-dessous sont données à titre d’exemple uniquement) :

{ "database" : "<DATABASE_NAME>" , "errors.retry.timeout" : "30" , "exactlyOnce" : "false" , "schemas.enable" : "false" , "hostname" : "<CLICKHOUSE_HOSTNAME>" , "password" : "<SAMPLE_PASSWORD>" , "port" : "8443" , "ssl" : "true" , "topics" : "<TOPIC_NAME>" , "username" : "<SAMPLE_USERNAME>" , "key.converter" : "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" , "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , "value.converter.schemas.enable" : "false" }

​ Spécifiez les endpoints de connexion

Vous devez spécifier la liste d’autorisation des endpoints auxquels le connecteur peut accéder. Vous devez utiliser un nom de domaine complet (FQDN) lorsque vous ajoutez les endpoints de sortie réseau. Example: u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443

Vous devez spécifier un port HTTP(S). Le connecteur ne prend pas encore en charge le protocole natif.

Tout est prêt !

​ Limitations connues