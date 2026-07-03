Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse avec Amazon MSK

Remarque : la politique affichée dans la vidéo est permissive et destinée uniquement à une prise en main rapide. Consultez les recommandations IAM relatives au principe du moindre privilège ci-dessous.

Nous partons du principe :

que vous connaissez ClickHouse Connector Sink,

que vous connaissez Amazon MSK et les connecteurs MSK. Nous vous recommandons le guide Getting Started d’Amazon MSK ainsi que le guide MSK Connect.

​ Le connecteur Kafka officiel de ClickHouse avec Amazon MSK

​ Récupérez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector tasks.max=1 topics=<topic_name> ssl=true security.protocol=SSL hostname=<hostname> database=<database_name> password=<password> ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks port=8443 value.converter.schemas.enable=false value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter exactlyOnce=true username=default schemas.enable=false

​ Permissions IAM recommandées (principe du moindre privilège)

Utilisez l’ensemble minimal de permissions nécessaire à votre configuration. Commencez par la référence ci-dessous et n’ajoutez des services facultatifs que si vous les utilisez.

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Sid" : "MSKClusterAccess" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka:DescribeCluster" , "kafka:GetBootstrapBrokers" , "kafka:DescribeClusterV2" , "kafka:ListClusters" , "kafka:ListClustersV2" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "KafkaAuthorization" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kafka-cluster:Connect" , "kafka-cluster:DescribeCluster" , "kafka-cluster:DescribeGroup" , "kafka-cluster:DescribeTopic" , "kafka-cluster:ReadData" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalGlueSchemaRegistry" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "glue:GetSchema*" , "glue:ListSchemas" , "glue:ListSchemaVersions" ], "Resource" : "*" }, { "Sid" : "OptionalSecretsManager" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue" ], "Resource" : [ "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id>:secret:<your-secret-name>*" ] }, { "Sid" : "OptionalS3Read" , "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "s3:GetObject" ], "Resource" : "arn:aws:s3:::<your-bucket>/<optional-prefix>/*" } ] }

Utilisez le bloc Glue uniquement si vous utilisez AWS Glue Schema Registry.

Utilisez le bloc Secrets Manager uniquement si vous récupérez les données d’authentification/truststores depuis Secrets Manager. Limitez la portée de l’ARN.

Utilisez le bloc S3 uniquement si vous chargez des artefacts (par exemple, un truststore) depuis S3. Limitez la portée au bucket/préfixe.

​ Optimisation des performances

Une façon d’améliorer les performances consiste à ajuster la taille des lots et le nombre d’enregistrements lus depuis Kafka en ajoutant ce qui suit à la configuration du worker :

consumer.max.poll.records=[NUMBER OF RECORDS] consumer.max.partition.fetch.bytes=[NUMBER OF RECORDS * RECORD SIZE IN BYTES]

Les valeurs précises à utiliser varient selon le nombre d’enregistrements souhaité et leur taille. Par exemple, les valeurs par défaut sont :

consumer.max.poll.records=500 consumer.max.partition.fetch.bytes=1048576

Vous trouverez plus de détails (sur l’implémentation ainsi que sur d’autres aspects à prendre en compte) dans la documentation officielle de Kafka et d’ Amazon MSK

​ Notes sur la configuration réseau pour MSK Connect

Pour permettre à MSK Connect de se connecter à ClickHouse, nous recommandons de placer votre cluster MSK dans un sous-réseau privé avec une passerelle NAT privée pour l’accès à Internet. Les instructions de configuration sont fournies ci-dessous. Notez que les sous-réseaux publics sont pris en charge, mais ne sont pas recommandés, car ils nécessitent d’attribuer en permanence une adresse IP Elastic à votre ENI. AWS fournit plus de détails ici